Ushuaïa Entertainment dona 50.000 euros a favor de la Fundación Conciencia

lunes 30 de septiembre de 2024 , 10:18h

PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN IBIZA

Ushuaïa Entertainment, líder mundial en el sector del entretenimiento y reconocida por su impacto en la industria musical a través de icónicos establecimientos como Ushuaïa Ibiza y el galardonado Hï Ibiza, así como el recién anunciado [UNVRS], ha realizado una donación de 50.000 euros a favor de la Fundación Conciencia. Yann Pissenem, propietario, fundador y CEO de Ushuaïa Entertainment, acompañado por las representantes de la Fundación, Marisina Marí y Alba Pau, conoció de primera mano los proyectos que esta organización sin ánimo de lucro impulsa en Ibiza, centrados principalmente en la protección de menores víctimas de maltrato, explotación, agresiones, violaciones o abusos sexuales.

Desde la Fundación confirmaron que la donación se destinará a financiar proyectos educativos y de escolarización para niños en situación de vulnerabilidad, como parte de sus iniciativas para mejorar el sistema de protección de menores en la isla.

Yann Pissenem, propietario, fundador y CEO de The Night League, Ushuaïa Entertainment, [UNVRS] y Ushuaïa & Hï Ibiza, comentó: "La infancia es nuestro mayor tesoro, y protegerla debería ser nuestra prioridad. Como comunidad, no podemos seguir mirando hacia otro lado sabiendo que tantos niños y niñas en Ibiza sufren abusos, maltratos y/o viven en situación de exclusión social. Con su incansable labor en la Fundación Conciencia, Marisina Marí y Alba Pau nos recuerdan cada día la urgencia de actuar desde todos los ámbitos de la sociedad". Y añadió: "Desde Ushuaïa Entertainment, nos comprometemos a seguir visibilizando y apoyando a la Fundación en su misión de asegurar que estos menores puedan acceder a una escolarización con los recursos psicológicos, terapéuticos y educativos que necesitan, y en un entorno donde se sientan protegidos y acompañados".

Además de su labor de apoyo emocional y psicosocial, la Fundación Conciencia colabora con los juzgados para agilizar procesos legales y deriva a los menores a profesionales como psicólogos o psiquiatras. También supervisa las dinámicas familiares y, cuando es necesario, interviene directamente para garantizar un entorno seguro para los niños. Trabaja en colaboración con familias, asistentes sociales, psicólogos, abogados y fuerzas de seguridad, así como con otras organizaciones sin ánimo de lucro. La Fundación también impulsa mejoras en el sistema de protección de menores, promoviendo cambios legislativos, algunos de los cuales han sido aceptados en la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, y en la modificación de protocolos. Además, fomenta la figura de los coordinadores parentales y ofrece cursos para padres con el objetivo de facilitar el retorno de los menores a sus familias cuando sea lo mejor para ellos.

Más allá del impacto positivo de su labor jurídica en los procesos de las víctimas y sus familias en Ibiza, la Fundación destina gran parte de sus esfuerzos a proyectos educativos, como los que se verán fortalecidos gracias a la donación de Ushuaïa Entertainment. Marisina Marí, presidenta de la Fundación, destacó: "Esta donación nos permitirá seguir adelante con nuestros proyectos de escolarización para los niños más vulnerables, donde reciben apoyo terapéutico continuo en un entorno escolar adaptado a sus necesidades específicas. Este enfoque ha sido clave para su recuperación, especialmente en aquellos que han sufrido abusos o maltratos y necesitan un lugar seguro para desarrollarse". Y concluyó: "Desde la Fundación, además del apoyo legal, nuestra misión es asegurarnos de que ningún menor en Ibiza en situación de vulnerabilidad se quede sin los recursos educativos, psicológicos y emocionales que necesite".

Coincidiendo con esta voluntad de avanzar y visibilizar estas situaciones de abuso, vulnerabilidad y exclusión, la Fundación Conciencia y Ushuaïa Entertainment invitan a todos los ibicencos a sumarse, ya sea apoyando con recursos, denunciando o siendo esa mano amiga que las víctimas y sus familias necesitan para dar un paso al frente.

Este compromiso fue subrayado por Alba Pau, quien añadió: "Solo trabajando de manera consciente y unida podremos estar a la altura de nuestras infancias. Como decimos en la Fundación, somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos, de lo que no defendemos y de lo que callamos. Por lo tanto, todos debemos tomar conciencia de lo que debe cambiar y actuar en consecuencia".