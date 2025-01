Palladium Hotel y Gordon Ramsay lanzan el primer Hell's Kitchen de Europa

jueves 30 de enero de 2025 , 08:18h

Palladium Hotel Group y Gordon Ramsay Restaurants han anunciado un acuerdo de colaboración que traerá el emblemático restaurante Hell's Kitchen al nuevo The Unexpected Ibiza Hotel. The Unexpected Ibiza Hotel, que se inaugurará el próximo mes de abril, es el hotel de la nueva marca de lujo The Unexpected Hotels, inspirada en el icónico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

Prevista su apertura para esta temporada de verano 2025, Hell's Kitchen Ibiza se convertirá en el nuevo exclusivo restaurante de The Unexpected Ibiza Hotel que llegará tras completar el proceso de renovación y rebranding de The Ushuaïa Tower, en Playa d'en Bossa. La colaboración entre Palladium Hotel Group y Gordon Ramsay Restaurants pone de manifiesto el compromiso mutuo de ambas partes con ofrecer un servicio de alta calidad y experiencias culinarias innovadoras, combinándolo con la esencia de Ibiza a través de un entretenimiento de primera clase, el mejor ambiente e ingredientes cuidadosamente seleccionados.

La llegada de Hell's Kitchen marca un hito extraordinario para Gordon Ramsay Restaurants. No sólo supone la llegada del grupo a España, sino también la primera vez del restaurante a Europa. Además, el restaurante ha nacido con el objetivo de convertirse en una referencia mundial y en un icono dentro del portfolio de Gordon Ramsay Restaurants. Hell's Kitchen Ibiza aterrizará en España tras el éxito de sus predecesores norteamericanos presentes en Las Vegas, Washington DC y, más recientemente, Miami y ofrecerá la reconocible estética de la exitosa serie homónima, un servicio excepcional y algunos de los platos más emblemáticos y famosos de los restaurantes Gordon Ramsay Restaurants de todo el mundo.

“Estoy muy emocionado de llevar Hell's Kitchen a Ibiza esta temporada de verano. Con su increíble energía, su animada vida nocturna y su cocina de talla mundial, Ibiza es el destino perfecto para ofrecer la experiencia única de Hell's Kitchen. Estoy deseando poder llevar a la isla a un nuevo nivel gastronómico, ofreciendo a los ibicencos y a los visitantes internacionales algo verdaderamente especial. Prepárense para poder disfrutar de platos y cócteles deliciosos, un entretenimiento excepcional y una atmósfera única que han hecho a Hell's Kitchen convertirse en la sensación mundial que es hoy en día”, comenta Gordon Ramsay.

“Estamos orgullosos de anunciar nuestra colaboración con Gordon Ramsay, un chef de renombre mundial con quien compartimos valores fundamentales como el lujo, la pasión por la excelencia y la oferta de experiencias increíbles e inesperadas. Además, es especialmente emocionante para nosotros que se una a uno de nuestros lanzamientos más significativos de este año: el debut de The Unexpected Hotels con The Unexpected Ibiza Hotel”, declara Raúl Benito, Chief Operations Officer de Palladium Hotel Group. “En Palladium Hotel Group siempre buscamos innovar dentro del mercado hotelero y superar las expectativas de los huéspedes. Creemos que esta colaboración subraya el posicionamiento de The Unexpected Ibiza Hotel como marca pionera de lujo que combina a la perfección un alojamiento excepcional con conceptos gastronómicos innovadores combinados con un entretenimiento inigualable.”

Situado en la mundialmente conocida Playa d'en Bossa, el recién anunciado The Unexpected Ibiza Hotel contará con 181 habitaciones y suites totalmente renovadas, entretenimiento innovador e increíbles servicios de bienestar.