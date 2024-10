Pilar Rubio presenta ST6, la nueva colección deportiva de la firma SELMARK

La marca gallega Selmark, en colaboración con la comunicadora y estrella de las redes sociales Pilar Rubio, han presentado ST6, su nueva colaboración tras casi cinco años de exitosa alianza. Esta colección cápsula incluye una gran novedad, a su ya conocida colección de tops, leggins y chaquetas técnicas ahora se suma una camiseta y una falda con short interior diseñadas por la presentadora, ampliando así su versatilidad en el ámbito del activewear.

Pilar Rubio ha comentado sobre esta creación: “desde que empecé a colaborar con Selmark, siempre hemos buscado fusionar estilo y funcionalidad. Con esta nueva colección, he querido ofrecer algo fresco para las mujeres activas, pero sin sacrificar la elegancia y el confort. La falda con short es uno de mis favoritos personales, porque aporta libertad de movimiento y feminidad en cualquier deporte y también es perfecta para quienes disfrutan de los deportes de raqueta”.

El concepto de perseverancia está en el corazón de ST6. Cada prenda está diseñada para mujeres que no se rinden ante los desafíos, que avanzan con determinación y esfuerzo constante. Como explica Pilar Rubio: “el deporte no sólo es físico, es mental. He querido que esta colección refleje esa fuerza interior que todas tenemos, esa capacidad de seguir adelante y superar barreras. Selmark y yo hemos querido que ST6 sea un mensaje de confianza y de perseverancia, a veces cuesta más pero si se quiere, se puede”.

La nueva colección deportiva de Selmark y Pilar Rubio, que ya agotó existencias a los pocos días la temporada pasada, está diseñada para ofrecer prendas técnicas de alto rendimiento, ideales para la práctica de todo tipo de actividades deportivas, tanto en interiores como al aire libre. ST6 se compone de falda y camiseta para deportes de raqueta, así como dos tops deportivos, dos leggins, uno completo y otro de corte pirata, así como dos chaquetas y un sofisticado parka.

La marca gallega junto a la comunicadora han apostado por combinaciones de colores en tonos elegantes y funcionales: negro-beige y kaki-naranja, disponibles en tallas S a XL y adatándose a diferentes tipos de cuerpos con un patrón técnico impecable, marca de la casa desde hace casi 50 años.

Durante el evento de presentación de esta nueva colaboración junto a Selmark, Pilar Rubio ha destacado que “es otro año más cumpliendo un compromiso con el deporte, con la salud y con mi cuerpo. El objetivo que nos hemos marcado son Selmark es ofrecer a todas las mujeres con esta nueva colección la mejor versión de nosotras mismas, esto se consigue con ropa que sea tu aliada y cómoda. Que no parezca que vas disfrazada y que puedes usarla para todo, ropa muy versátil. A mí se pe ocurren las cosas y luego tengo un equipo maravilloso que lo hace realidad. No se puede pedir más, tengo al mejor equipo que es Selmark”.

Preguntada si juega al tenis, la mujer de Sergio Ramos ha contestado que “yo sé pelotear, tú me puedes preguntar y yo te puedo contestar lo que quiera, jugar al tenis lo justo, juego con mis hijos, pero no soy la mejor. Seguramente juego con Nadal y me gana, pero me gusta practicar cualquier deporte, intentarlo y saber si me lo quedo. Lo bueno de la línea es que tenemos para todo tipo de disciplina y deporte y si tienes que salir corriendo también es ropa para salir a la calle”.

Pilar ha confesado que “no entreno mucho, entreno lo normal, 4 horas a la semana. Afortunadamente aprovecho cuando los niños están en el cole. Me levanto a las 6, 6:30 y al colegio. Así puedo organizarme: entrenar, estudiar, trabajar… siempre falta tiempo es verdad pero a veces lo intento sacar. Hoy estoy con vosotros, pero entrenaré por la noche. Si no entreno me duele el cuerpo y se me hincha la tripa, es salud y se te refleja en tu día a día, es súper importante y estar cómoda a la hora de entrenar, por eso todas las prendas de Selmark están diseñadas para que sean super cómodas y funcionalidad extrema”.

Lo bueno de la marca es que está diseñado por mujeres para mujeres pero yo les doy ideas sobre lo que me gusta, mis máximas es que sea de buena calidad y que sea activo, que pueda moverse contigo, que no te limite y que tenga un punto elegante. No hace falta ir de deporte e ir demasiado…. Se puede también ir chic.

Sobre su nuevo programa de tv ‘Sí, quiero’ en Canal Sur, Pilar ha confesado que “estoy contenta, no pensaba que lo iba a disfrutar tanto. Me lo paso bien y estoy deseando cada día ir a grabar. Vas a un sitio en el que todo el mundo está celebrando el amor. Vamos como invitados a bodas y les damos sorpresas a los novios. A algunos novios les organizamos la boda. Metemos sorpresas que creemos que pueden encajar y no pueden tener acceso, se lo conseguimos. Me siento hada madrina. Podemos ir a una boda gitana o a una boda tematizada en el espacio sideral. La semana pasada estuve en una boda en el Rocío, me lo paso bien porque es variopinto. La gente del sur es amable, me ha acogido con los brazos abiertos, disfruto un montón y aprendo mucho de sus tradiciones. Cuando se lo expliqué a mis niños me decían: pero mama, ¿te vas de boda o a trabajar? No sé como explicárselo, me voy a trabajar pero también a disfrutar, yo les digo que hay que formarse para conseguir un trabajo con el que disfruten porque vas a pasar muchas horas y es bueno formarse para ello”.

También ha declarado que “lloro mucho, veo como se quieren y me emocionan. Evidentemente es una boda y yo les digo a las novias: tranquila seguramente no te acuerdes de lo que pasó ayer porque te van a pasar muchas cosas a la vez y a veces pienso que lo mas bonito de una boda es ir de invitada porque los novios están con las fotos y saludando. De momento no ha habido ninguna novia a la fuga pero sería lo más, mejor arrepentirse a tiempo que tarde”.

Sobre una nueva celebración de boda con Sergio Ramos, la presentadora ha confesado que “a mí me encantaría repetir la mía pero ir de invitada. Cambiaría ciertas cosas de mi boda, en vez de empezar a las 17:00, quizás a las 12:00h para que me diera tiempo a todo, se me pasó demasiado rápido. No me he arrepentido de dar el sí quiero en todo este tiempo. Me volvería a casar con el mismo. Lo de la preboda está muy bien, ves a la gente y así disfrutas más en la boda. Allí en Andalucía he visto bodas que son: preboda, boda y post boda para comentarla”.

Preguntada por el tiempo que pasa con su marido ha declarado que “estamos muy liados, tenemos muchos proyectos y deberes, coincidimos lo que coincidimos siempre, cuando podemos. A veces se banaliza con el tema de los entrenamientos, yo no puedo entrenar con él. Yo no entreno para jugar un partido en el césped ni el para un catálogo de bañadores. Son sistemas de entrenamiento diferentes. Está bien, estamos muy bien, los niños en el colegio y todos felices. Sin ninguna novedad”.

Sobre un posible cambio de país ha comentado a la numerosa prensa que cubría el acto “cada año es más fácil, lo que tengo que haces es no deshacer las maletas y todo está en cajas. Yo en París fui muy feliz pero evidentemente son etapas en la vida. En Sevilla también fui muy feliz. Ahora estamos en Madrid. Me organizo bien, quejarme no sería justo”.

¿Y si el nuevo destino es Egipto? La comunicadora respondía a los periodistas: “Puff no sé. ¿Me tengo que ir a Egipto en serio? A mí me encanta vivir en el caos ordenado que es mi vida desde los 17 años, me gusta aprender, me gusta nuevos incentivos, por eso lo bueno de mi trabajo es que me permite estar hoy con vosotros presentando la nueva línea deportiva de Selmark Tech y mañana haciendo una boda. Me encanta mi trabajo porque es una aventura constante y un aprender cada día. Todo lo que sean cambios, bienvenido sea porque te hace aprender como persona y adaptarte”.

Innovación en tejidos y diseño ergonómico

Fiel a su filosofía “Hecho por mujeres, para mujeres”, Selmark ha seleccionado cuidadosamente los materiales para ST6. Estos tejidos destacan por su durabilidad, flexibilidad y resistencia al desgaste, garantizando un excelente rendimiento y confort en cada prenda. La tecnología detrás de los materiales ofrece una recuperación excepcional, permitiendo que las prendas se mantengan intactas y sigan el ritmo de un uso intensivo.

La silueta femenina y su movilidad han sido fundamentales en el diseño de esta colección. Las prendas están confeccionadas para ajustarse a cada curva del cuerpo, gracias a un excelente patronaje que permite una libertad de movimiento sin restricciones. Las costuras estratégicamente ubicadas y los cortes precisos aseguran que cada pieza no solo sea funcional, sino también estilosa y cómoda.