Pilar Rubio presenta su quinta colaboración con la marca gallega Selmark

viernes 06 de octubre de 2023 , 08:41h

La comunicadora Pilar Rubio ha presentado con gran expectación su quinta colaboración con la prestigiosa marca gallega Selmark, Selmark Tech ST5, una colección cápsula deportiva de la que Pilar ha diseñado un conjunto y una chaqueta y, en el que la también modelo y actriz, apuesta por infundir confianza a la mujer y sirve como un llamamiento a la importancia de la cultura del esfuerzo.

“En un mundo donde las metas pueden parecer inalcanzables y los desafíos constantes, Selmark Tech by Pilar Rubio te invita a conocer el poder transformador del esfuerzo. No se trata sólo de ropa deportiva, se trata de una actitud, un compromiso contigo misma para superar barreras y alcanzar alturas que nunca imaginaste”, asegura la presentadora madrileña Pilar Rubio.

Continuando con la filosofía de Selmark, ‘Hecho por mujeres, para mujeres’, la marca gallega referente en el sector ha presentado una nueva colección cápsula de 7 cómodas prendas con las que practicar todo tipo de actividades deportivas, adaptada al movimiento activewear, utilizando tejidos técnicos y elásticos, que se ajusta a cada curva del cuerpo, ofreciendo libertad de movimiento y que sienta muy bien. Para Pilar Rubio, que ya presentó con gran éxito su primera colección deportiva de la mano de Selmark la pasada temporada, “la colección celebra la mentalidad de esfuerzo constante como motor para lograr lo extraordinario. Cada prenda es un recordatorio de que, en la búsqueda de lo extraordinario, cada paso hacia delante, sin importar lo pequeño que sea, es una victoria”.

La nueva colección de Selmark apuesta por la versatilidad para practicar deporte en interior y en exterior y son un imprescindible para todo amante del deporte y del cuidado personal. Si el año pasado la marca gallega apostaba por infundir confianza a la mujer trabajando la fuerza física y mental en la salud general, este año el esfuerzo se convierte en el eje central de la colección. La importancia del esfuerzo como actitud, ante el deporte y ante cualquier desafío. Más allá de cualquier talento está el esfuerzo constante y dedicado a superar límites y alcanzar metas. No bajes la meta, aumenta el esfuerzo. Tu esfuerzo define tu grandeza.

La mujer de Sergio Ramos asegura que “el deporte es mi pasión y he querido dar un giro a las prendas. Es fundamental que se adapte al cuerpo, que las costuras estén en el sitio adecuado y que los largos sean los correctos. Con esta nueva colección todas las prendas son versátiles para practicar deporte en interior o en exterior. Lo importante es sacar tiempo para cuidarnos”. Además, Pilar ha confirmado que “he diseñado un top y una malla técnica en tejidos suaves, transpirables y con alta recuperación, que envuelven el cuerpo femenino proporcionándole soporte y libertad de movimientos”.

Leggins con cintura alta reforzada y múltiples bolsillos, tops con copas extraíbles, tul de control, cremallera recubierta que evita el contacto con la piel, goma interior para dar mayor soporte y microperforado transpirable y una espectacular chaqueta técnica con capucha ajustable y bolsillo con cremallera. Todas las prendas están disponible en negro, caqui y topo. Y, la prenda estrella, un sofisticado cortavientos de tejido resistente al agua que incorpora una capucha ajustable y tensores interiores, disponible en negro y gris. Todas las prendas de la colección deportiva de Selmark están disponibles desde la talla S a la XL.

Y ¿qué le faltaba a Pilar para conseguir el éxito en la moda? La comunicadora ha comentado “me pasa como cuando hago las colecciones de bañadores que soy un poco perfeccionista y tiene que ser sobre todo cómodo, funcional y que nos ayude. No solo llevar ropa y ponernos algo para ir al gimnasio. Tienen que ser materiales buenos que sean activos, que parece una tontería, pero no es lo mismo un tejido que este cosido de una manera, que tenga una elasticidad de 360 grados que tú puedas moverte libremente. Tiene que ser como una segunda piel, sobre todo si estás en un gimnasio que lo que no puedes es estar preocupándote de si te tira una costura o si estás a disgusto porque sudas mucho. Tiene que ser tejido muy técnico, especifico y no encontraba en el mercado nada que tuviera todas esas características, así que fui muy pesada con Selmark diciendo lo que quería hacer. Y al final, entre el diseño, que son los mejores haciendo cualquier diseño, y los tejidos, hemos conseguido lo que quería”.

Sobre las ideas creativas junto a la directora creativa de Selmark, Virginia M. Rovelli, ha declarado “trabajamos mucho en equipo. El equipo de Selmark está en Vigo y yo voy allí y no tenemos ningún problema. Estamos siempre en contacto. Lo importante es hacer un producto de calidad y que este ofreciendo algo distinto, que es determinante que la persona que lo diseña, lo lleve, lo use y sepa de lo que está hablando”.

Pilar ha hablado sobre su rutina de entrenamiento: “yo creo que también es un poco genética lo de los brazos, porque no hago tanto tema de torso, pero a nada que haga se define. Luego me mato a hacer sentadillas. Tiene que haber un equilibrio. No se puede coger la rutina de alguien y copiarla, tienes que ver tu cuerpo y ver que necesita, en qué incidir. Que haga más abdominales o que coma mejor para que se optimice ese sacrificio que estoy haciendo porque hay gente que tiene que sacar el tiempo, de donde no lo hay, para entrenar. En mi caso, intento equilibrar. Hago un poco de todo. Hay gente que piensa que estoy todo el rato, pero no tengo tiempo. Lo que hago es lunes y martes entreno una hora y jueves viernes otra horita”.

Pilar, mamá de 4 hijos, mantiene una figura envidiable. Preguntada sobre su abdomen plano, ha confesado que “al final después del embarazo te vas recuperando. Sobre todo, si le están dando el pecho, no duermes y no paras, no te preocupes que todo vuelve a su ser. Hay que hacer una serie de controles en tu alimentación. No es un esfuerzo extra, es cambiar el modo en el que hemos estado comiendo tanto tiempo. A mi me ha costado entenderlo y poco a poco, a medida que me he rodeado de grandes profesionales, he aprendido. He escrito 2 libros sobre el tema porque ese acceso a la información que he tenido quería compartirlo con las mujeres que a lo mejor no tienen esa información directa. Y nos creemos que todo sirve para todas, pero no. Lo importante de Selmark es hacer ropa para todas las mujeres que se sientan bien y sobre todo, que sea global, que nos sirva y que todas que tenemos preocupaciones por trabajar y esconder ciertas cosas, que la ropa de Selmark y la línea de deportes que he creado les ayude”.

La presentadora también practica deporte con su marido, el jugador de fútbol Sergio Ramos y sus hijos. Sobre el deporte en familia ha declarado que “es muy difícil por horarios, casi imposible, pero mis hijos están súper acostumbrados a ver una pesa, a estar en el gimnasio. Yo tengo que entrenar muchas veces con ellos, incluso con el bebé, porque a lo mejor ese día está en casa porque está malito. Suelo aprovechar cuando están en el colegio, pero si por lo que sea están en casa, pues nos ponemos todos. Y les digo: Vamos a hacer una competición, a ver quién hace más sentadillas. Ellos lo hacen como quieren, pero para ellos es un juego. Yo creo que para los mayores tendría que ser también un juego, como en los videojuegos queriendo pasar cada día una pantalla. Es un paso adelante siempre”.

Preguntada sobre el robo en su casa de Sevilla, Pilar ha comentado que “es un tema del que, supongo que por lo que he visto, estáis preocupados y agradezco mucho vuestro interés, pero es un tema en manos de las autoridades competentes y entonces no puedo dar mucha información. Hay cosas que son evidentes y tampoco es el momento de expresarlas. Lo importante es que sigue adelante la investigación y punto. Por nuestros compromisos profesionales, a veces estamos fuera de casa sobre todo porque no tenemos horario fijo, pero lo importante es que estamos aquí hoy presentando esta nueva línea de Selmark”.

Sergio Ramos ha vuelto al Sevilla Fútbol Club esta temporada. Preguntada sobre su nueva vida en Sevilla ha confesado que “yo soy una persona muy versátil, camaleónica y, en mis trabajos lo veis, que me adapto a todo y cualquier nueva aventura me gusta porque me motiva, me hace evolucionar y de todo aprendo. Paris fue una experiencia maravillosa y súper enriquecedora para mí en todos los sentidos, y por supuesto Sevilla lo será igual porque toda la familia está feliz y es lo que siempre nos ha importado. Tener la suerte de poder estar siempre juntos”.

Además, ha mencionado que “la vida es diferente según donde vayas, pero quizás mi forma de vida da igual donde me situé, porque sigue siendo la misma: mis hijos, mi marido, mi trabajo y mis estudios. Siempre hago lo mismo. Como todas las madres, me levanto, desayuno y al cole, entreno si puedo, si tengo que venir a trabajar vengo a trabajar, o a estudiar mi inglés, mi francés, y los hijos vienen del cole y hacer deberes, baños. No es una vida guau”.

Siempre se ha mantenido que Pilar Rubio había tenido mucho que ver a la hora de volver a España. A lo que la presentadora, ha declarado “yo no sé quién ha dicho eso, porque yo no he hecho ninguna declaración de nada. A mi me hace mucha gracia porque veo un montón de cosas que digo que ni me he pronunciado, ni he pensado, ni nada. Yo siempre he tenido una máxima: siempre que pueda tener a mi familia unida, lo voy a hacer. Y si tengo que sacrificarme, no me importa coger un avión por la noche. Que estoy en China, en Australia, pues coges una noche un avión y ya llegarás. Mientras puedas encajarlo. Por supuesto mi trabajo es muy importante. Mis hijos son pequeños y felices teniendo a sus padres en casa. Creo que es la mejor opción y siempre alguien de la familia tiene que hacer ese pequeño sacrificio. Pues me ha tocado a mi ser la que viaja, pues no pasa nada”.

“La vida es según cómo te la organices. Pero si es verdad que tener a tus familiares cerca es un plus, peor lo más importante es que la decisión que tomemos sea consensuada y estemos felices”, ha declarado Pilar.

De esta nueva etapa que la pareja comienza en Andalucía, Pilar ha apuntado que “a Sevilla y Andalucía le tengo mucho cariño porque he trabajado durante años en Canal Sur, hace 15 años. Conozco muy bien Andalucía y es como estar en casa. No puedo decir nada”.

Después de 25 años en el mundo de la televisión Pilar confiesa “estoy plenamente feliz. Siempre lo he sido, pero ahora es como guau que no puedo más. Dentro de poco estrenamos Make up stars, que es un concurso de maquillaje que ha quedado súper bonito y que es súper novedoso en España. No sé cuándo pero en un mes o así. Acabo de rodar en Canarias el programa de ´Discovering Carnary Islands que va para toda Europa, lo hago en inglés. Luego también estoy en El Desafío’ como jurado que también saldrá en breve, sigo en ‘El Hormiguero’ con una nueva sección. Estoy nerviosa, se llama La Performance y tengo que hacer cosas un poco locas pero vuelvo a la acción, como siempre”.

Pilar también ha hablado sobre la pequeña Vania, hija de su amiga y excuñada Vania Millán, junto a Julián Bayón: “Tengo que ir a verla esta semana. Tengo unas ganas de verla y acucharla”.

