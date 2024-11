Exposición de álbumes ilustrados de Kim Sang-keun en el Centro Cultural Coreano

jueves 07 de noviembre de 2024 , 08:48h

“Topo y sus amigos en el mundo de las maravillas”

El Centro Cultural Coreano en España, en colaboración con la editorial Pastel de Luna, presenta la nueva exposición de álbumes ilustrados titulada Topo y sus amigos en el mundo de las maravillas, del multipremiado autor e ilustrador Kim Sang-keun.

La exposición podrá visitarse del 18 de noviembre de 2024 al 31 de enero de 2025 en la Galería Han-ul del Centro Cultural Coreano en España, en Madrid. La entrada es gratuita y no se requiere reserva previa.

El recorrido de esta exposición ofrece una inmersión en el universo visual y narrativo de Kim Sang-keun destacando sus cuatro álbumes ilustrados: Cuando estés preocupado (Pastel de Luna, 2023), El deseo del topo (Pastel de Luna, 2024), Little Mole’s Summer (Sakyejul, 2022) y Star Fishing (Gaonbit, 2019). Los visitantes podrán disfrutar de una colección de obras originales, láminas, bocetos y maquetas que revelan el meticuloso proceso creativo del autor. Además, se presentarán en exclusiva ilustraciones creadas por Kim Sang-keun durante su estancia en Madrid, especialmente para esta ocasión.

K-Literatura en el escenario internacional

La cultura coreana ha ganado un lugar destacado en el panorama global, especialmente en el ámbito musical y audiovisual. Sin embargo, el reciente Premio Nobel de Literatura otorgado a Han Kang el 10 de octubre de este año ha puesto de relieve la importancia de la K-literatura, superando el protagonismo de otras manifestaciones culturales.

La literatura coreana comenzó a hacerse notar en España a través de las voces de género intimista como Han Kang y autores de thriller como Seo Mi-ae de Hija única (Plaza & Janes Editores, 2020) o Kim Young-ha de Tengo derecho de destruirme (Malas Tierras Editorial, 2022). A medida que la diversidad de géneros de la literatura coreana se expande, desde la ciencia ficción hasta el webtoon (cómic digital de Corea), el álbum ilustrado se ha convertido en un medio poco explorado, aunque altamente significativo, para la difusión de la literatura del país a nivel mundial.

Sin embargo, desde los últimos años, Corea se está consolidando como un referente en el sector del álbum ilustrado, gracias a figuras destacadas como Lee Suzy, galardonada con el Premio Hans Christian Andersen en 2022, y Lee Myung-ae, quien obtuvo la Golden Apple en la Bienal de Ilustración de Bratislava (BIB) en 2021.

Kim Sang-keun y su obra

En esta misma línea, Kim Sang-keun es uno de los autores e ilustradores que han llevado el álbum ilustrado de Corea a la escena internacional. Su notable trayectoria en el sector, consolidada en apenas una década, lo ha convertido en uno de los ilustradores más destacados en este ámbito. Su obra El deseo del topo fue seleccionada para la BIB en 2019, y títulos como Star Fishing y What’s in the Cave? figuraron en la lista de White Ravens. Asimismo, Star Fishing obtuvo el quinto puesto en el MOE GRAND PRIZE en Japón en el año 2023.

Traducido a varios idiomas, su primer álbum ilustrado Cuando estés preocupado fue publicado en 2023 por la editorial Pastel de Luna. La segunda historia, que sigue a Cuando estés preocupado y que lleva a los lectores a revivir la mezcla de nervios e ilusión de hacer el primer amigo, será publicada por la misma editorial el 20 de noviembre de 2024.

Una de las características más distintivas de las obras de Kim Sang-keun es la presencia de personajes animales que transmiten una atmósfera fantástica y emotiva. El topo, personaje central de tres de sus obras quien lidia con la vergüenza, las inquietudes y otorga un profundo valor a las relaciones interpersonales, ha sido fundamental en la proyección del autor a nivel internacional. En sus posteriores obras, El deseo del topo y Little Mole’s Summer, el autor profundiza en la evolución emocional que acompaña al desarrollo de las relaciones. Por su parte, en What’s In Your Bag? y What’s in the Cave?, plasma con delicadeza la transformación de los sentimientos según la perspectiva, enmarcando estas reflexiones en una aventura amena.

Por otro lado, Kim Sang-keun también innova en su técnica, combinando procesos tradicionales y digitales. En Cuando estés preocupado y El deseo del topo, emplea crayones, pasteles y bolígrafos para dar textura y profundidad a las escenas de nieve y a la expresividad de los animales. Mientras tanto, en Little Mole’s Summer y Star Fishing, la técnica digital aporta una claridad y frescura particular a los paisajes. Gracias a esta experimentación técnica, el autor logra brindar al lector una experiencia cálida y reconfortante. Asimismo, cada elemento visual, meticulosamente diseñado —desde la paleta de colores hasta la disposición de los personajes—, contribuye a perfeccionar sus obras y a consolidar su estilo único.

Inauguración y actividad paralela

La inauguración se celebrará el 15 de noviembre a las 18:00h en la Galería Han-ul del Centro Cultural Coreano e incluirá una charla impartida por Kim Sang-keun. En este encuentro, el autor hablará sobre El deseo del topo, su segundo álbum ilustrado que se publicará en España este noviembre y compartirá con el público su trayectoria, sus fuentes de inspiración y el proceso creativo que da vida a sus obras. Dirigida principalmente a un público adulto, aunque abierta a todos los interesados, la charla requerirá inscripción previa a través de Eventbrite. Tras la charla, habrá una sesión de firmas, y los asistentes podrán adquirir Cuando estés preocupado (Pastel de Luna, 2023) y, en preventa El deseo del topo (Pastel de Luna, 2024) durante la inauguración.