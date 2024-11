La Navidad regresa a PortAventura World

martes 12 de noviembre de 2024 , 09:31h

La Navidad es la excusa perfecta para preparar maletas y hacer el último viaje del año. Muchos destinos se visten de cuento con luces, árboles gigantescos y villancicos. PortAventura World no es menos y es que del 23 de noviembre al 6 de enero el resort conocido por sus parques temáticos se transforma por completo para llenar de ilusión los días de invierno. La tematización y la decoración navideña, sus personajes entrañables y una amplia propuesta de espectáculos, gastronomía y actividades especiales auguran una experiencia capaz de hacernos volver a la infancia y vivir la calidez de estos días. No importa si has estado antes en PortAventura World, este destino en Navidad saca a relucir sus mejores galas para alegrar tanto a pequeños como mayores.

Los espectáculos más emblemáticos

Una visita obligada es ‘Christmas Dream’, un gran espectáculo musical en el Gran Teatro Imperial en el que elfos y gnomos dan la bienvenida a la fábrica de regalos de Papá Noel con músicos en directo y un sinfín de acrobacias que dejan con la boca abierta a cualquiera. Además, este año sorprende con un nuevo dúo acrobático alucinante. Otros shows emblemáticos que tienen lugar durante esos días son ‘Bubble Magic Christmas’, en el Tempo Mágico, donde una alquimista se impregna de espíritu navideño y crea un gran espectáculo de burbujas con tan solo agua, jabón y mucha imaginación; ‘La Navidad de Woody’, en Polynesia, en el que el pájaro más loco y sus amigos bailan al compás de los mejores villancicos; ‘Christmas Time’, en el Long Branch Saloon del Far West, donde Joe, el limpiachimeneas, declara su amor a Catherine, con la ayuda de increíbles bailarines, Papá Noel y un elfo mágico; y los más pequeños se sorprenderán en el Teatro de SésamoAventura con ‘Ya es Navidad en SésamoAventura’, un espectáculo en el que los habitantes de Sesame Street® les reciben en su pueblo decorado para la ocasión, para bailar, divertirse y celebrar la Navidad juntos con Elmo, Coco, Epi y otros personajes.

Al final del día, la ‘Christmas Parade’, el desfile de carrozas, personajes y espectaculares coreografías, despide la jornada en las calles de Mediterrània e invita a admirar las luces en la noche del resort. Seguidamente tiene lugar ‘La Llegada de los Emisarios Reales’ en el lago de Mediterrània, un espectáculo pirotécnico lleno de luces y color en el que los ayudantes de los Reyes Magos desembarcan en PortAventura World en busca de las cartas de Navidad.

Además, el 5 de enero, el resort celebra la noche de reyes con la excepcional Cabalgata de los Reyes Magos. Sus majestades desfilan sobre las carrozas acompañados de todo su séquito y regalos para entregar esa noche a los niños.

Una oferta gastronómica única

Las navidades son también sinónimo de buen comer. Estas fiestas nos permiten degustar los manjares culinarios de PortAventura World. Se trata de platos que homenajean a la tradición de la región como la sopa de galets o el tronco de Navidad, ambos servidos en el restaurante Racó de Mar. En la Posada de los Gnomos, un espacio que abre sus puertas exclusivamente durante Navidad, destacan los canelones de carne, trufa y foie o el meloso de ternera con asado navideño y salsa demi glacé. Además, los gnomos de Papá Noel amenizan la comida con un espectáculo en el que te hacen partícipe de la decoración del árbol, así como de la carta a Papá Noel.

Otros puntos de restauración del resort como The Iron Horse, La Cantina y The Old Steak House se suman a la oferta de platos navideños.

Las actividades más exclusivas

Durante estas fechas y con el objetivo de sumergir a los visitantes en la magia de las fiestas, PortAventura World ha creado la ‘XMAS Experience’, la experiencia navideña más exclusiva para grupos de 4 a 8 personas que incluye un tour tematizado por el resort, comida en La Posada de los Gnomos, acceso exclusivo a El Bosque Encantado, fotos con Papá Noel y un recuerdo navideño personalizado, entre otros. Además, se disfruta de asientos reservados en espectáculos y cócteles durante eventos especiales, como ‘La Llegada de los Emisarios Reales’.

Por lo que hace a las estancias, quienes se alojen en los hoteles temáticos dentro de PortAventura World las noches del 24 y 31 de diciembre tendrán una estancia única con el ‘Paquete de Navidad’ y el ‘Paquete de Fin de Año’ que incluyen, el primero, cena navideña y entretenimiento especial; y el segundo, cena buffet de gala, campanadas y fiesta de inicio de año en el PortAventura Convention Centre.

En definitiva, PortAventura World se convierte en el destino ideal para vivir una escapada navideña mágica ya sea en familia, pareja o amigos.