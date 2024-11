Hospiten patrocina la Carrera Ponle Freno Madrid y reitera su compromiso con el deporte

miércoles 20 de noviembre de 2024 , 09:40h

La red hospitalaria Hospiten, en colaboración con AtresMedia, ha colaborado como patrocinador este pasado domingo, 17 de noviembre, en la emblemática Carrera Ponle Freno de Madrid; el encuentro solidario anual organizado en pro de recaudar fondos para las víctimas de accidentes de tráfico, y el cual se celebra ya en un total de diez ciudades de toda España.

En el marco de esta colaboración, Hospiten reitera una vez más su compromiso con el deporte desde el ámbito médico y de la salud, y busca concienciar acerca de la mejor forma de practicar ejercicio físico continuado como parte de un estilo de vida saludable.

Se ha constatado que el ejercicio físico regular mejora el pronóstico y calidad de vida de las personas, por ejemplo, mejorando la hipertensión y bajando o ayudando a controlar el colesterol. De hecho, cuando existe una patología cardiovascular se recomienda la práctica de ejercicio, siempre de manera controlada y seguido por un profesional, es decir, adaptándolo.

A la hora de realizar ejercicio físico, sobre todo de alta intensidad o muy continuado en el tiempo como, efectivamente, puede ser una carrera, es importante tener en cuenta la llamada cardiología deportiva, una especialidad dentro de la cardiología que se encuentra en auge en los últimos años debido a su gran aplicación. Esta se dedica fundamentalmente al estudio y análisis de las adaptaciones cardiovasculares que se producen cuando la gente hace ejercicio de forma regular.

Es por ello por lo que la cardiología deportiva es una gran aliada a la hora de afrontar la preparación para un deporte o hito deportivo: se centra en aquellas adaptaciones estructurales y funcionales que se originan con el entrenamiento mantenido en el tiempo y que en última instancia nos permite hacer un esfuerzo intenso durante un periodo, así como ir mejorando resultados.

Como parte de esta preparación son importantes las revisiones cuando se hace ejercicio de alto nivel, comenzando por analíticas para chequear que todos nuestros valores se encuentran en sus índices de normalidad. “En esta clase de ejercicio físico como carreras de media o larga distancia el corazón está trabajando a alta intensidad durante un tiempo considerable por lo que es importante comprobar con antelación la ausencia de patologías cardiovasculares para afrontar esta sobrecarga con seguridad”, señala el Dr. Antonio Ramírez, cardiólogo de Hospiten.

La nutrición y el deporte: ¿qué consejos debes seguir antes de una carrera?

Otro ámbito de la salud que no se debería descuidar en ninguna circunstancia a la hora de practicar un deporte o actividad física continuada es la nutrición: uno de los pilares del denominado “entrenamiento invisible”. Este concepto hace referencia a aquella parte de la preparación en la práctica deportiva que, en muchas ocasiones queda en segundo plano, pero que es crucial tanto para la preparación en sí como para que un deporte se haga de la forma más correcta posible.

A la hora de afrontar una actividad física lo primero que debes identificar es si cuentas con una alimentación sana y equilibrada con antelación, en la que no falte ningún componente, como los hidratos de carbono, como almidones de absorción tanto intermedia como larga; frutas y verduras; y proteínas, de origen animal o vegetal.

“La alimentación también se entrena. Hay que ir preparando al organismo poco a poco antes de la carrera para contar con todos los nutrientes que necesitamos para realizar dicha actividad”, explica Lucía Visiedo, nutricionista de Hospiten. Los días previos a una carrera, por ejemplo, se recomienda una mayor ingesta de hidratos de carbono, encargados de darnos energía los primeros kilómetros.

Una alimentación adecuada, además, mejora mucho que no haya tanta fatiga y sobre todo que no haya lesiones; las lesiones no son solo por la velocidad u obstáculos en la carrera, sino porque la alimentación antes, durante y después de la misma no ha sido la adecuada.

“Después de una carrera existe el llamado “periodo ventana”, de aproximadamente media hora, donde es importante que asimilemos hidratos de carbono y proteínas para que exista una buena recuperación muscular, por lo que es importante ingerir alimentos también tras la meta”, amplía Visiedo.

Por último, la hidratación es fundamental. “No solo hay que comenzar hidratado, sino que se debe ir bebiendo de forma continuada durante todo lo que dure la carrera; aunque por hidratación siempre pensamos en agua, en entrenamientos intensos o en carreras de más de 1 hora de duración, se recomienda el empleo de bebidas isotónicas para reponer las sales minerales excretadas por el sudor y evitar calambres y deshidratación muscular que podrían reducir el rendimiento deportivo”, apuntó Visiedo.