Interlaken y Jungfrau Railways ya tiene todo preparado para este invierno

lunes 30 de septiembre de 2024 , 10:40h

La región turística suiza de Interlaken y Jungfrau Railways han presentado en Madrid sus principales novedades para la temporada invernal y el año próximo. Julia Steiger, Market manager de Interlaken Tourism, y Linda Willener Sales manager de Jungfrau Railways, han sido las encargadas de detallar las nuevas propuestas y proyectos que esperan a los turistas que visiten esta región turística en el corazón de los Alpes suizos.

Interlaken, toda Suiza en un mismo lugar

Interlaken, conocida por su extraordinaria belleza natural, sigue renovando su oferta turística para atraer a visitantes de todo el mundo. Esta temporada, la región turística trae consigo varias novedades que prometen enriquecer la experiencia en este icónico destino que brilla especialmente este invierno y en el que el viajero encuentra todos los atractivos que han hecho famosa a Suiza.

Los lagos Brienz y Thun, que dan nombre a Interlaken, y los ríos adyacentes, vuelven a ser los protagonistas y ven cómo la oferta de actividades en torno a ellos se incrementa. Entre estas experiencias cabe destacar “Chocolate Fondue Float” con la que disfrutar desde septiembre a abril de una deliciosa fondue de chocolate mientras se navega desde el lago Brienz hasta adentrarse en las aguas del río Aare; el “Hot Tug” un jacuzzi flotante en el lago Brienz que ha ampliado su oferta a tres barcos dada la alta demanda; o el “Sauna Boat”, que promete ser una de las experiencias más exclusivas de la región disfrutando de una relajante sauna con navegando en el lago Thun y con vitas es espectaculares de las montañas que lo rodean.

El chocolate suizo también está presente en cada actividad que se realiza en Interlaken y así, en Funky Chocolate Club os viajeros pueden acudir este espacio no sólo a degustar los deliciosos chocolates que elaboran, sino también participar en talleres en los que conocer un poco más sobre la elaboración del chocolate suizo y las razones por las que es tan especial y, por supuesto, elaborar sus propias tabletas de chocolate.

Por último, y dada la proximidad de la Navidad, se anunció el mercadillo de Navidad que se podrá disfrutar durante un mes en el centro de Interlaken y que contará con 50 puestos y donde los visitantes podrán disfrutar de una mágica atmósfera navideña con decoraciones, productos locales y eventos especiales. Para la creación de este mercadillo se va a contar con la colaboración de Montreux Noel (uno de los mercadillos navideños más emblemáticos de Suiza) y, con su asesoramiento, a buen seguro este de Interlaken se convertirá también en un referente en la región, para disfrute de niños y mayores.

Jungfrau Railways, innovación y experiencias para todo el año

Por su parte, Jungfrau Railways, símbolo del turismo en las altas montañas de Suiza, ha presentado una serie de emocionantes proyectos y novedades que invitan a los visitantes a redescubrir y a disfrutar de la región, no sólo en invierno sino durante todo el año.

Así, la primera gran novedad fue la ampliación del Jungfrau Travel Pass que, por primera vez y a partir del próximo mes de diciembre, estará disponible durante todo el año. De este modo, ofrecerá a los visitantes una mayor flexibilidad para explorar la región en cualquier momento del año, incluyendo viajes ilimitados de 3 a 8 días a todos los destinos y un precio especial para el viaje al Jungfraujoch – Top of Europe.

Siempre buscando ofrecer al viajero las mejores vistas, se va a comenzar también la construcción de una nueva plataforma panorámica en Schynige Platte para disfrutar, aún más si cabe, de la bella estampa de los Alpes suizos y que, sin duda, se convertirá en un nuevo punto de referencia para los amantes de la naturaleza y el senderismo que visitan este lugar.

Para los amantes del esquí con el forfait Jungfrau Ski Region, los amantes de los deportes de invierno podrán disfrutar de 3 estaciones de esquí - Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First y Mürren-Schilthorn- con posibilidad de adquirir o bien el forfait de esquí o el forfait de senderismo y trineo para los que no vayan a esquiar, que además es ligeramente más barato. Ambos incluyen el tren desde Interlaken Ost hasta Grindelwald o Lauterbrunnen. Además, la experiencia en “The Wall”, el Gin Bar del Eigergletscher, promete calentar los días más fríos de la temporada.

El chocolate también es importante para Jungfrau Railways, que amplía su oferta con la producción de chocolates exclusivos, incluyendo los pralinés Eigerspitzli y nuevas tabletas de chocolate, disponibles en sus puntos de venta.

La compañía también anunció que se han obtenido el sello Swissstainable Leading, en reconocimiento a su compromiso con el turismo responsable y la preservación del medio ambiente en la región de los Alpes.

Y, por supuesto, ante la llegada de la navidad, todas las estaciones de Jungfrau Railways no faltará se llenarán de espíritu festivo con una decoración navideña especial que hará de cada viaje una experiencia aún más mágica y entre los que destacarán el árbol de navidad más alto de Europa, ubicado en Jungfraujoch - Top of Europe.

Aunque estos son algunos de los proyectos ya confirmados, Jungfrau Railways tiene una amplia cartera de futuros desarrollos en fase de planificación, que incluyen la construcción de un hotel en Interlaken Ost, un nuevo teleférico en First, la Experiencia Vertical Eigergletscher, y el proyecto First Look Jungfraujoch, entre otros.

Con estas novedades, tanto la región turística de Interlaken como Jungfrau Railways se preparan para una temporada llena de emoción, con actividades y proyectos diseñados para hacer que cada visita sea inolvidable. La colaboración entre ambas entidades sigue siendo clave para consolidar la región como uno de los principales destinos turísticos de Suiza, no solo en invierno, sino durante todo el año.