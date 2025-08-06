Las Noches de Sementales: Vuelven los conciertos gratuitos en las Ferias de Alcalá

miércoles 06 de agosto de 2025 , 08:58h

Del 28 al 30 de agosto de 2025, el parque de Sementales de Alcalá de Henares acogerá 3 noches temáticas de música rock, urbana y rumba.

La Concejalía de Fiestas y Tradiciones Populares de Alcalá de Henares, ha presentado el Programa de Ferias y Fiestas 2025 de forma oficial.

Entre la gran variedad de propuestas de ocio y cultura que han preparado para celebrar las fiestas mayores de la ciudad complutense se encuentra Las Noches de Sementales, tres noches de conciertos gratuitos organizados con la colaboración de la asociación Alcalá es Música.

Los días 28, 29 y 30 de agosto de 2025 la música en directo volverá a llenar el parque de Sementales desde las 22:00h a las 02:00h, uno de los lugares de referencia para los amantes de la música en las noches de ferias por su buen ambiente y su cercanía con el recinto ferial de la ciudad. Este ciclo continúa “Los Conciertos de La Paloma” en otro espacio.

Las Noches de Sementales arrancará el jueves 28 con tres propuestas de rock para todos los gustos. Podremos disfrutar de Agua Rata (22:00h), un sonido crudo y directo, ritmos que recorren desde el más sucio garage a los insinuantes compases del bebop, que dará paso a Barrence Whitfield (USA) + MFC Chicken (UK) (23:15h), uno de los platos fuertes del festival que nos traerá un torbellino de R&B, y Las Sexpeares (00:30h), ganadoras del pasado Alcalá Suena 2024, con base en Barakaldo, mezclan punk, noise y pop en un cóctel eléctrico y pegadizo, imposible de encasillar, su directo es pura actitud. El ambiente se mantendrá bien caldeado gracias al buen hacer a los platos de DJ Rubenazo.

El viernes 29 será el turno de la música urbana, en una sesión dedicada al público más joven en la que el trap será protagonista. Abrirá el escenario la valenciana Ly Raine (22:00h), que nos mostrará su mezcla de trap, pop y R&B, seguirá g’lamour (23:25h) un colectivo alcalaíno que pondrá sobre las tablas a los artistas Aval, Faezz y Sacai, y cierra la noche una de las figuras más relevantes de la música urbana de nuestro país, Love Yi es uno de los artistas más especiales y únicos de los últimos años en la música urbana. Con un estilo entre el underground y el mainstream, este artista alcalaíno es una de las apuestas con mayor crecimiento orgánico y constante de los últimos años. Como no podía ser de otra manera, los DJ Tonek beats & Aqira se encargará de que el público no deje de bailar en ningún momento.

Para cerrar, el sábado 30 Sementales sonará a rumba. El alcalaíno Luis de Diego (22:00h) canción a canción, volverá a mostrar al mundo su fusión de música. Estilos que van de la rumba al rap, del latin al funk, del pop al rock, todo con aires sureños. Ingeniosas mezclas que sin duda le aportan un ADN único, le seguirá Jarana (23:15h) compuesto por miembros de bandas como “El Bicho” ofrecen una fiesta segura de rumba, flamenco y rock, y cerrará la noche Gipsy Power Band (00:30h), el proyecto del percusionista de Vetusta Morla, David “El Indio” realiza un homenaje a la música del cine quinqui, acompañado por una super banda con músicos de Aurora & the Betrayers, Sweet Vandals, Manolo García o Sweet Barrio que nos invitan a corear canciones de Los Chichos, Los Calis o Las Grecas con un toque muy especial. Para que no pare la música tendremos sesión de DJ La Furgo, el programa de la radio UAH de músicos emergentes.