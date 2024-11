Madrid promociona su oferta para el turismo de reuniones en la feria IBTM World

lunes 25 de noviembre de 2024 , 09:28h

La ciudad de Madrid promueve sus atractivos en el gran escaparate mundial del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE por sus siglas en inglés), la feria IBTM World, que se está celebrando del 19 al 21 de noviembre en Barcelona. El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid participa en esta cita a través Madrid Convention Bureau (MCB) para dar a conocer su oferta que hace de Madrid el mejor destino para la organización de encuentros profesionales. En 2023, este sector tuvo en Madrid 53.500 reuniones y 2,66 millones de visitantes, con un impacto directo de más de 2.300 millones de euros.

La capital está presentando en IBTM sus grandes activos y novedades en el segmento turístico MICE, como su infraestructura hotelera con cada vez más cadenas internacionales, la singularidad de sus sedes especiales, sus espacios de gran envergadura o sus servicios de calidad que garantizan el éxito en la celebración de cualquier evento en la ciudad. Para la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, “Madrid presenta en IBTM su propuesta para seguir liderando el turismo MICE en 2025, basada en la colaboración público-privada”. Para Maíllo, este trabajo conjunto es el que ha permitido que “World Travel Awards ha nombrado a la ciudad durante cinco años como mejor destino de congresos y reuniones del mundo y seis en Europa”.

Visión de conjunto del destino Madrid

En total, se superarán las 500 reuniones agendadas en la feria, más de 100 a cargo de Madrid Convention Bureau. Como en ocasiones anteriores, la capital española ofrece una visión de conjunto del destino y participa acompañada de más de una veintena de empresas asociadas a Madrid Convention Bureau.

Son seis agencias receptivas y de eventos (AIM Group Spain, Buzz DMC, Cititravel, GPI DMC, Parafina Comunicación y Premium Incoming), 11 hoteles (Emperador, Ilunion Atrium, Novotel Madrid Campo de las Naciones, Ocean Drive Madrid, Radisson Blu Madrid Prado, Vincci Soho, Puerta América, The Madrid Edition, The Westin Palace Madrid, Villa Real y VP Plaza España) y seis sedes y empresas de servicios (Complejo El Olivar, Flamenco 1911, Galería Canalejas Madrid, IFEMA MADRID, MICE Catering y Nubel by Sodexo). También está presente la Comunidad de Madrid con su marca Greater Madrid.

Estand más sostenible

Siguiendo las directrices del plan de acción y la estrategia de Madrid Convention Bureau que apuesta por la sostenibilidad y la neutralidad de emisiones, el estand madrileño ha sido proyectado con criterios de sostenibilidad con políticas de reducción, reutilización y reciclaje tanto de los materiales como de los procesos utilizados. Su diseño está inspirado en el 40º aniversario de MCB y ha sido realizado por Tridente, socio de MCB y empresa galardonada en la categoría ORO por el programa Better Stands durante la celebración de CPHI 2024.

En esta edición, se ha logrado reducir la huella de carbono del estand en un 24% con respecto a la anterior edición. Además, próximamente se llevarán a cabo acciones de compensación de las emisiones en colaboración con diferentes entidades y sociedades del sector forestal, medioambiental y de conservación del patrimonio natural.