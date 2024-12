La apertura del Faro de Keelung, Taiwán, ofrece a los visitantes nuevas vistas de la ciudad

martes 03 de diciembre de 2024 , 12:00h

Rachel Liu ha vivido en Keelung toda su vida, pero como la mayoría de los residentes de la ciudad portuaria del norte, no tenía ni idea de que había un faro en el extremo occidental de la boca del puerto. Hasta entonces, el acceso al acantilado estaba restringido al personal de defensa y de aduanas, pero en abril de este año, cuando se enteró de que el faro se había abierto al público, subió por el camino bordeado de árboles hasta la cima de la colina. La vista de la torre blanca, con su cúpula y su veleta perfiladas contra el cielo primaveral, encantó a Liu y la inspiró para convertirse en guía voluntaria.

Habiendo trabajado en el Gobierno de la ciudad de Keelung y como voluntaria en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Marinas, aprobó fácilmente el examen y fue invitada a un curso de formación. Ahora Liu pasa varios días a la semana mostrando el museo a los visitantes y ha recopilado información e imágenes para satisfacer su infinita curiosidad. “Todos quieren subir a la torre, pero como se construyó para que una sola persona encienda y apague la lámpara en un espacio reducido, no es posible”, advirtió Liu. En su lugar, lleva fotos del interior, con su escalera de caracol de hierro forjado, su enorme lente de cristal y su cúpula revestida de cobre batido. Cada semana llegan hasta 500 visitantes, muchos de los cuales, como Liu, descubren un nuevo punto de vista de su ciudad natal.

Una lente Fresnel recoge y refracta la luz en haces concentrados que pueden verse desde unos 30 kilómetros de distancia. (Foto de Chen Mei-ling)

En 2015, la Oficina Marítima y Portuaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomó la decisión histórica de abrir el acceso a los faros de Taiwán y sus islas aledañas. Rodeado de mares con bajíos poco profundos, afloramientos rocosos y densos arrecifes, la nación cuenta con 36 faros, 14 de ellos declarados monumentos. El más antiguo, en la isla de Xiyu, en el archipiélago de las Islas Pescadores (Penghu), data de 1778; y el más reciente y lejano es el Faro de la Isla del Pacífico, en las islas Nansha (Spratly), construido en 2015.

Designado lugar histórico municipal en 2021 y abierto al público a principios de 2024, el Faro de Keelung es el vigésimo segundo que admite visitantes. Construido en 1900, es el único de Taiwán con una sola puerta y una única ventana, y conserva la lente Fresnel original, de más de 120 años de antigüedad. Situada en la sala de la lámpara, en el pináculo del faro, la lente contrarresta la dispersión natural de la luz mediante prismas de cristal en capas que la refractan y reflejan, de modo que todos los rayos salen en la misma dirección, lo que la hace muy visible. El haz de luz del Faro de Keelung puede verse a unos 30 kilómetros de distancia, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Originalmente la lámpara se encendía con queroseno, más tarde con gas acetileno purificado, y finalmente se cambió a electricidad en 1962, cuando se renovó la torre.

Carrera única

El director del Faro de Keelung, Yang Ya-liang, afirmó que la luz sigue siendo vital para guiar a los barcos en el ajetreado puerto. “Hoy en día, todos los barcos cuentan con sistemas de navegación de alta tecnología, pero a los pilotos les gusta asomarse y ver una luz real al entrar”, opinó Yang, quien está encantado de que la instalación haya abierto sus puertas, no sólo por la belleza de las vistas, sino también por el conocimiento que ofrece sobre el complejo funcionamiento de los puertos comerciales de la nación. Por un lado, domina el moderno puerto de contenedores, y por el otro da a la entrada del puerto por donde los gigantescos barcos cruceros navegan directamente para atracar con precisión dos veces al día. La información adicional sobre topografía y geología en el sitio revela los riesgos submarinos que hay que afrontar a diario para que los buques comerciales puedan atracar y zarpar con éxito.

Yang creció entre el bullicio y la emoción de la ciudad de Taipéi, pero ha prosperado en algunas de las islas más remotas y hermosas de Taiwán. Empezó en Keelung, luego fue al islote de Pengjia, al norte de Keelung, después a la isla de Dongji, en Penghu, y de ahí a Suao, en la costa oriental de Taiwán, antes de ocupar uno de los puestos más difíciles en la remota isla de Dongyin, en el aledaño distrito de Lienchiang. Ahora, de vuelta en el Faro de Keelung, Yang describe la vida del personal de los faros como autosuficiente en casi todos los aspectos. El director estudió ingeniería mecánica para adquirir los conocimientos necesarios a fin de dar mantenimiento a las lámparas y otros equipos, mientras que otros miembros del equipo dominan la operación de motores y la ingeniería eléctrica. Aunque la mayoría de los faros están ahora equipados con luces LED, muchos de los mecanismos, sobre todo los de las lámparas giratorias, son antiguos y hay que mantenerlos con cuidado porque a menudo ya no se fabrican.

Protectores de la luz

El turno de un farero puede durar entre tres y seis meses, dependiendo de la ubicación y el tiempo, y no se garantiza la estabilidad de las señales de televisión e internet. Una de las habilidades más útiles que desarrollan para pasar el tiempo es la pesca. Los barcos de servicio que llevan al personal a los islotes suelen ser pequeños y tienen un límite de alimentos que pueden llevar. Los repollos y otras verduras de larga duración están a la orden del día, aunque, como señaló Yang, incluso la fruta más deliciosa se vuelve aburrida después de una semana sin variedad. La pesca, por el contrario, es infinitamente absorbente y una forma ideal tanto de mantenerse ocupado como de añadir interés al menú diario. “Lo primero que hacía cada vez que volvía a Taipéi era comerme una sabrosa hamburguesa y una buena taza de café. También te das cuenta de lo valioso que es el tiempo que pasas con la familia y los amigos, y no vuelves a darlo por sentado”, declaró Yang. El mantenimiento de un faro no suele ser nada tranquilo, y en el transcurso de su carrera Yang ha ayudado a los guardacostas en operaciones de rescate de pequeñas embarcaciones en apuros, así como a capear tormentas espectaculares como el tifón Soudelor de 2015, cuando se encontraba en el Faro de Suao y vio cómo las enormes olas rompían las balizas de hormigón y barras de refuerzo de la entrada del puerto.

El museo está repleto de parafernalia, como antiguas lentes Fresnel, con sus relucientes filas paralelas de prismas de cristal, lámparas incandescentes de manto, mecanismos de aceite de mecha, lámparas de carburo y diagramas de conexión para lámparas de gas, etiquetados tanto en chino como en inglés. Los objetos más llamativos son una colección de ayudas a la navegación que incluyen grandes luces de entrada al puerto que coronaban las almenaras y se utilizaban junto con los faros para guiar a los barcos hasta el puerto. Las antiguas lámparas, de varios metros de altura, están pintadas de rojo, verde y blanco, y son elegantes en su diseño, a pesar de estar hechas de bronce, hierro fundido y cristal grueso. Antes de la llegada de la electricidad, el combustible debía rellenarse y encenderse a mano, a menudo desde pequeñas embarcaciones, en mares agitados.

Aunque el Faro de Keelung tiene códigos QR en todos los puntos de interés para informar a los visitantes sobre la historia, el equipamiento y las características arquitectónicas de la estructura a través de sus teléfonos móviles, voluntarios eruditos y entusiastas como Liu ofrecen detalles adicionales sobre todos los detalles, desde los raros árboles de dátiles autóctonos a la entrada del lugar hasta las espectaculares águilas marinas que cabalgan las corrientes térmicas por encima del puerto. Liu, que ha visto cómo el puerto y las conexiones de transporte han mejorado rápidamente en los últimos años, está orgullosa de su ciudad natal y espera poder interpretar su paisaje único para muchos más visitantes.