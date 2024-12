Brodis propone un plan de kebabs brutalmente buenos para las fiestas navideñas

lunes 02 de diciembre de 2024 , 09:13h

En una época del año en la que los compromisos se acumulan: cenas con los compañeros de trabajo, con los amigos del colegio, con la gente del gimnasio…el restaurante Brodis, sabiendo que no siempre es fácil encontrar opciones diferentes y de precio razonable, sugiere repartir buen rollo para todos aquellos que buscan un plan alternativo a las tradicionales cenas navideñas.

Brodis brinda la posibilidad de disfrutar desde una comida o cena, así como también una merienda o afterwork, sin quebraderos de cabeza para aquellos a los que les cuesta organizar y sin que el bolsillo se resienta con tantos compromisos.

Una alternativa rompedora y muy diferente para disfrutar de buena comida en pleno barrio de Malasaña. En Brodis, cada kebab es un producto honesto donde el pollo es pollo y la ternera es ternera. Y que destaca por utilizar ingredientes frescos, evitando salsas ultraprocesadas y sustituyéndolas por las elaboradas de forma artesanal en sus cocinas.

Para redondear la propuesta de los sabrosos “rollos” de Brodis, en la carta se pueden encontrar otros platos como suaves y cremosos hummus, falafel artesano con salsa tahini o crujientes patatas fritas con un aderezo secreto que son todo un espectáculo.

Para quien necesite picar algo durante un largo día de compras o tras pasear viendo las luces de Navidad, Brodis es un plan gastronómico diferente, con una combinación de sabores sorprendentes en un local rodeado de buen “rollo”. Sin olvidar las opciones de delivery y take away, perfectas para cualquier momento de pausa en la vorágine navideña, porque al final de lo que se trata es de compartir momentos de felicidad tanto si te gusta como si no la Navidad.