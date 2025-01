Descubre los estudios de música más famosos de Dublín: Windmill Lane Recording Studios

Si algo ha dado al mundo Irlanda (además de la famosa Guinness) son grandes músicos.

Desde U2 hasta The Cranberries, pasando por otros tantos grandes.

Y vamos a adentramos en la pecera de los estudios más famosos de Dublín para descubrir más de 40 años de historia musical. ¡Y que tú también puedes visitar en persona! U2, The Rolling Stones, Metallica, The Cranberries, Hozier, Lady Gaga o Ed Sheeran son sólo algunos de los nombres que han pasado por estos famosos estudios.

Una experiencia musical única en el país de la música

Seleccionados como una de las 10 experiencias culturales top de Irlanda por TripAdvisor, los Windmill Lane Recording Studios son todo un recorrido apasionante por la historia nacional e internacional de la música.

A través de un tour de 1 hora por los estudios, podrás descubrir la historia de los músicos que pasaron por sus micrófonos y mesas de mezclas desde el año 1978 que abrió sus puertas. Así como también descubrir cómo funciona una sesión de grabación, conocer a una banda virtual o explorar las diferentes colecciones.

Si aún estás pensando en hacer algo diferente y auténtico en Dublín, ¡este es tu lugar! Ven y siente la historia de la música con tus propios oídos.

Una joya oculta de Dublín

Localizado a menos de 20 minutos de Trinity College en el centro de Dublín, los Windmill Lane Recording Studios es toda una joya de la ciudad. De fama mundial y hogar de grandes artistas, estos estudios continúan funcionando hoy en día a pleno rendimiento, siendo también referentes en la música moderna. Es por ello por lo que no sólo tendrás una experiencia a través de más de 40 años de historia de los estudios y sus artistas, si no que todavía podrás sentir la vibración de las ondas creando nueva música moderna.

ES MUCHO MÁS QUE UN TOUR. ES UNA EXPERIENCIA PODEROSA.

La experiencia del visitante de Windmill Lane Recording Studios es un viaje a través de la música y cómo ha dado forma a nuestra cultura.

Acerca de este Tour

Lo que hace que Windmill Lane Recording Studios sea un lugar tan inspirador y único para recorrer es que puedes explorar los mismos estudios que experimentan los mejores músicos del mundo. Y nunca se sabe quién podría haber estado probando una nueva letra o un nuevo arreglo de acordes en ese mismo micrófono o parado en ese mismo lugar solo unos minutos antes de entrar por la puerta.

HALL OF FAME

Algunos estudios son famosos por producir un género de música o hacer una canción de gran éxito.

Otros son conocidos por un acto increíble que una vez grabó allí. Pero Windmill Lane Recording Studios ha acogido a cientos de actos grandes y pequeños, desde estrellas internacionales hasta héroes locales, desde el mundo del pop, el rock, el heavy metal, el R&B, la música electrónica, la música tradicional irlandesa, el folk, el country y todos los géneros intermedios.

LA HISTORIA

La historia comenzó hace más de 40 años en la calle que dio nombre al estudio. Y es una historia que sigue mejorando.

Windmill Lane Recording Studios es un estudio de grabación icónico ubicado en Dublín, Irlanda. Fundado en 1978 por Brian Masterson, inicialmente estaba en Windmill Lane, pero en 1990 se trasladó a un lugar más amplio en Ringsend Road. Este estudio es famoso por haber sido el lugar de grabación de algunos de los álbumes más influyentes de artistas internacionales y bandas irlandesas.

Características principales:

Artistas legendarios: U2 grabó sus primeros álbumes aquí, incluidos Boy, October y The Joshua Tree. Otros artistas notables que han trabajado en el estudio incluyen The Rolling Stones, Lady Gaga, Ed Sheeran, y Hozier.

Reconocido por su calidad: El estudio es célebre por sus equipos de última generación, acústica impecable y personal técnico altamente capacitado.

Grafitis emblemáticos: La antigua ubicación en Windmill Lane se convirtió en un lugar de culto para los fans de U2, quienes llenaron las paredes exteriores con grafitis y mensajes.

Diversidad en producción: Además de música, el estudio se utiliza para grabaciones de bandas sonoras de películas, comerciales y proyectos multimedia.

Hoy, Windmill Lane Recording Studios sigue siendo un punto de referencia para músicos y productores, conservando su legado mientras adopta tecnologías modernas.

LOS HITOS

1978

El comienzo de Windmill Lane

El ingeniero de sonido, Brian Masterson, y el propietario de los estudios de postproducción, James Morris, se unieron para crear Windmill Lane Recording Studios. Invirtieron mucho en el mejor de los equipos y trajeron al diseñador y arquitecto John Story.

1978

Los estudios estaban ubicados en Windmill Lane en Dublín

1979

La banda Horslips graba Short Stories / Tall Tales

1980

Una desconocida banda irlandesa llamada U2 grabó su álbum debut Boy

1983

U2 graba el álbum War

Los fans de U2 comienzan a visitar Windmill Lane y a añadir grafitis en las paredes que rodean el recinto

1985

A mediados de los 80 se decidió abrir otro estudio, Windmill Two, que estaba ubicado justo al lado de Stephens Green

1987

Def Leppard grabó Hysteria con Mutt Lange produciendo en Windmill Two

1989

Brian Masterson y James Morris se separan de la compañía y Brian trasladó los estudios de grabación Windmill Lane a un espacio más grande en Ringsend, Dublín.

1991

Banda sonora de la película: Las estafadoras

1993

Los Cranberries grabaron Everyone Else Is Doing It, So Why Can't We? Con Stephen Street

1994

Los Rolling Stones graban Voodoo Lounge

1994

Banda sonora de la película: La máscara

1995

P J Harvey graba To Bring You My Love

Simple Minds graba Good News from the Next World

U2 graba el tema de Batman Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

1998

Disco de Julian Lennon Photograph Smile

2004

Brian Masterson vende Grabación de Windmill Lane Estudios a un cliente famoso

2011

Disco de Lady Gaga: Born This Way

2020

Aparición especial en febrero

Los estudios Windmill Lane abren sus famosas puertas verdes al público por primera vez. El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, será el invitado de honor, con los legendarios músicos irlandeses Paul Brady y Donal Lunny actuando en vivo en el estudio para la ocasión

2020

Las famosas puertas verdes cierran debido al confinamiento en marzo.

2021

Windmill Lane Recording Studios lanza un álbum recopilatorio de vinilo de edición limitada en 2021

2022

Studio Two es adquirido por un ingeniero de mezclas de renombre mundial.