Yosef Penhos: ‘Visitar Israel es una gran experiencia segura y enriquecedora’

Yosef Penhos, Director de Seminarios, Talleres de Formación y Exposiciones del Ministerio de Turismo de Israel, habla para INOUTVIAJES sobre este país como destino turístico y de las oportunidades que ofrece a los viajeros.

Penhos, trabaja en la promoción de este fascinante destino con un profundo conocimiento de la rica historia, cultura y tradiciones de Israel.

Israel no sólo es famoso por su relevancia histórica y religiosa, sino también por su sorprendente diversidad de paisajes, desde el desierto de Néguev hasta las hermosas costas del Mar Muerto.

Israel es uno de los países con la seguridad personal más alta en el mundo

En esta entrevista, Yosef Penhos, nos guiará por los atractivos más emblemáticos del país, compartiendo con nosotros su pasión por este destino único y las experiencias inolvidables que ofrece a quienes deciden visitarlo.

Israel es, sin duda, un destino lleno de historia, espiritualidad, innovación y belleza natural.

Acompáñanos a descubrir, a través de los ojos de Yosef Penhos, lo que hace de Israel un lugar tan especial y por qué es una de las joyas del turismo mundial.

Penhos responde a cada una de las preguntas con pasión y entusiasmo, sus palabras despiertan el interés por conocer más,….sobre todo durante este 2025 que es el Año Jubilar.

¿Que ofrece Israel al turista?

Me gustaría destacar dos cosas importantes, primero que Israel es un país seguro y merece la pena visitarlo ahora. Y segundo que, si alguien ha soñado con conocer la Tierra Santa, ahora es el momento. Hay que visitarlo no sólo por el contenido espiritual, sino también por la calidez del pueblo israelí, que recibe a los turistas con los brazos abiertos. Ese ‘buen recibimiento’, lo que nosotros llamamos "Hachnasat Orchim", es una experiencia inolvidable. Todas las personas que visitan Israel destacan este aspecto.

El Ministerio de Turismo ha realizado inversiones importantes en infraestructuras durante el último año y medio para recibir a los turistas como se merecen. Se han otorgado ayudas para la remodelación de hoteles. Además, hemos inaugurado nuevas atracciones. Y este año es especialmente significativo en Israel, porque es el Año del Jubileo.

Llegar a Israel en el año Jubilar es una experiencia maravillosa en Jerusalén, en Nazaret… lugares que merece la pena visitar.

Nos puede explicar cuál es el significado del Jubileo…

Se celebra cada 25 años y representa un reinicio espiritual. Es una tradición que marca la Iglesia Católica y que también se relaciona con el concepto de jubileo presente en las fuentes judías. Para quienes llevan en el corazón el deseo de visitar Israel, este es un momento especial para vivirlo en ciudades como Jerusalén y Nazaret…

¿Israel es sobre todo un destino religioso?

No. Indudablemente, Israel es historia bíblica y es un país con fuertes atractivos geográficos, culturales, gastronómicos, de amplísima diversidad social que hace que todos nuestros visitantes se encuentren como en casa.

Existe lo que llamamos el "síndrome de Israel", todas las personas que visitan el país experimentan un despertar espiritual, sin importar su religión. Jerusalén en particular genera una transformación en quienes lo visitan. Es un destino único, donde se combinan lo antiguo y lo moderno.

Encontrar ese contraste entre lo espiritual y lo antiguo, lo moderno y el amor a la vida es posible en Israel

Además, en menos de una hora se puede pasar de la espiritualidad de Jerusalén a la vibrante vida nocturna y tecnológica de Tel Aviv.

En cuanto al contenido espiritual, por ejemplo ver a un visitante musulmán que viene al Monte del Templo, o un visitante cristiano que pasea por la Vía Dolorosa y llega al Santo Sepulcro,… ver a la gente teniendo esa experiencia,… es algo increíble. Creo que el ser humano sale siendo mejor persona después de visitar Jerusalén. Y hacerlo ahora, en el año del Jubileo, repito es un gran regalo.

Muchísima gente se pregunta cómo puede ser que haya ese despertar religioso en este país, incluso para los que no son religiosos es una experiencia increíble

Penhos continúa hablándonos de un recorrido maravilloso por Israel…

De Jerusalén se puede ir en tren a Tel Aviv en 45 minutos, y el ambiente cambia de manera impresionante, se llega a una ciudad moderna, que no duerme, con una vida nocturna espectacular, con los mejores restaurantes, una vida de alta tecnología, en la que muchos jóvenes están dedicados a empresas de este sector.

¿El año Jubilar es vuestra gran apuesta en este 2025?

Si, cien por cien y también es una apuesta para demostrar y enseñar, especialmente a los “palmeros” que se sientan seguros y que tenga esa experiencia en Tierra Santa.

La seguridad algo importante que resaltar en Israel….

Si, Israel es uno de los países con la seguridad personal más alta en el mundo, uno puede encontrarse jóvenes de cualquier edad paseando a cualquier hora de la noche, en cualquier ciudad de Israel, es la primera seguridad con la que te encuentras, en la que la gente no “pierde” relojes, carteras, etc.… es un país muy seguro.

Se puede dar un paseo por viñedos que son sembrados en pleno desierto

Luego en cuestión de la guerra, los lugares que se visitan no tuvieron que ver con la guerra, y allí la gente vive, la gente está normal, las escuelas están abiertas, es una sorpresa la seguridad, a veces vemos en la noticias, guerra, guerra... pero estamos en un momento excelente tras el anuncio del alto el fuego, espero que sea muy prolongado y que llegue a ser en algún momento hasta permanente; como resultado de esta buena noticia, las aerolíneas han comenzado a regresar a Israel.

¿Qué tipo de experiencias puede encontrar un turista en Israel?

No sólo espiritualidad, la persona que viaja a Israel debe buscar una conexión, que sólo se da en Israel, entre lo antiguo y lo moderno. Lo que el turista también busca es diversión, busca gastronomía, puede buscar incluso iniciativas maravillosas… se puede estar en el desierto dos horas después de haber despertado en Jerusalén, en un desierto en el que de repente te encuentras con granjas enormes de palmeras y zonas verdes, se puede dar un paseo por viñedos, con vinos que han recibido los premios más altos en el mundo, que son sembrados en pleno desierto reciclando de forma sostenible cada gota de agua, que rompen cualquier teoría agrícola que decía que no se podía sembrar, no solo en el desierto, si no que decía que no podía crecer un viñedo en arena, esas son algunas de las experiencias que puede encontrar un turista en Israel.

¿Qué requisitos debe cumplir un turista para entrar a Israel?

Primero comprar el billete y añadir un cambio importante, y es que partir del 1 de enero hay una visa electrónica, la ETA-IL, que es una autorización electrónica de viaje, de permiso de entrada, como en muchos países se está haciendo, incluso en la Unión Europea. Esto no significa que Israel estableció visa para países que eran libres de visa para entrar en Israel, lo que sí se pide es un permiso previo al viaje para que las autoridades estén enteradas, tal y como se hacen en otros países. Y ojo…. es importante realizar el trámite en la página oficial del gobierno para evitar problemas, aclarar que las terminaciones de los dominios del Gobierno de Israel es gov.il , hay que fijarse que ese es el dominio para evitar fraudes. Es un trámite que toma unos minutos, y hay que hacerlo con un mínimo de 72 horas antes de viajar.

¿Qué otros lugares recomienda visitar en Israel?

Es importante visitar el norte de Israel, toda la parte de la ruta de peregrinaje la parte de Tiberias, también en Haifa hay experiencias maravillosas, es un encuentro con una ciudad multicultural, viven judíos, musulmanes, cristianos, pasear por el mercado de Haifa y tener una experiencia culinaria, comer la mejor comida siria, la mejor comida marroquí, … es muy bonito visitar el mercado de Haifa.

También hay que ir a Acre, hay que conocer San Juan de Acre.

Luego en el sur para los que tengan más tiempo llegar a Eilat, en un país chiquitito en unas horas de manejo por el desierto se llega al Mar Rojo, donde se pueden ver las luces de los diferentes países que también se encuentran en el Mar Rojo y encontrar unas aguas cristalinas.

Israel es el país que más migración de aves recibe anualmente, hay turistas que vienen a Israel con una lista de los pájaros que quieren ver.

Son 500 millones de aves las que llegan a Israel, en el sur hay un lugar donde se ha creado un oasis para estas aves y uno puede ver.

Este año es especialmente significativo en Israel, porque es el Año del Jubileo

Y Josef nos sigue guiando por otros lugares imprescindibles para visitar en Israel….

Otro lugar para visitar es el Desierto de Judá, toda la parte que existe entre Jerusalén y el camino al Mar Muerto, en las montañas de Jerusalén es un desierto que se forma gracias a la altura de las montañas, esta es un área de desierto que no está en las aéreas de los grandes desiertos internacionales.

El Desierto de Néguev es un lugar que merece la pena visitar destacando el Maktesh Ramon (Cráter) y el valle del Tzin junto a otras joyas Patrimonio Unesco como Avdat, Mamshit. La naturaleza en estado vivo. En el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, a 400 metros por debajo del nivel mar, en un paseo maravilloso que está a apenas 45 minutos de Jerusalén.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar?

En Israel la mayoría de los días son soleados, sin lluvia, Israel se puede visitar en cualquier momento, la tendencia de los turistas es viajar más en invierno que en verano, porque en verano los calores van a ser más intensos y en invierno no va a hacer tanto frío.

Es muy cómodo visitar Israel en primavera y otoño, pero en cualquier época del año hay grandes motivaciones.

¿Qué les diría a los turistas españoles que quieran visitar Israel?

Visitar Israel es una gran experiencia, segura y enriquecedora. Hay que vivirlo para comprenderlo.