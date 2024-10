Gander, una pequeña ciudad de una remota región de Canadá

Gander es una pequeña ciudad situada en el noreste de la isla de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, en Canadá. Conocida por su rica historia y su hospitalidad sin igual, Gander es un destino turístico que ofrece una mezcla única de belleza natural, cultura y aventura.

Ubicada en la franja nordeste del lago Gander, es conocida por el Aeropuerto Internacional de Gander, que en alguna época fue un importante aeropuerto de escala para cargar combustible en viajes transatlánticos. El aeropuerto aún continúa siendo utilizado de manera preferencial en casos de aterrizajes de emergencia, ya que cuenta con instalaciones de seguridad y médicas para lidiar con ese tipo de situaciones.

Una localidad que fue muy conocida cuando los Estados Unidos cerraron su espacio aéreo durante los ataques del 11 de septiembre del 2001, este aeropuerto recibió 38 aeronaves y cerca de 6.700 pasajeros de Olympic Airways, Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia, entre otras. Esta situación, que revitalizó al pueblo, lo hizo famoso en el mundo entero y fue la inspiración de un musical de Broadway, Come from Away.

Historia y Cultura

Gander tiene una rica historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en un importante centro de transporte aéreo. El Aeropuerto Internacional de Gander jugó un papel crucial durante la guerra y en los años posteriores, y hoy en día, el Museo del Aire de Terranova ofrece a los visitantes una visión fascinante de esta época.

Museo de Aviación del Atlántico Norte

El Museo de Aviación del Atlántico Norte, situado en la ciudad de Gander, Terranova y Labrador (Canadá), es un importante destino para los aficionados a la aviación. La iniciativa de crear este museo se tomó en 1985, y se abrió oficialmente al público en 1996. Este museo ofrece una inmersión profunda en la historia y el desarrollo de la aviación en la región.

El Museo de la Aviación del Atlántico Norte está dividido en cuatro secciones principales. La primera sección se centra en la construcción del Aeropuerto Internacional de Gander y el papel de Gander en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en relación con el Mando de Transbordadores de la RAF. La segunda sección está dedicada a los viajes civiles internacionales y transatlánticos. La tercera sección ofrece información sobre Eastern Provincial Airways y los vuelos internacionales procedentes de los países del bloque del Este, la Unión Soviética y Cuba. La última sección destaca el importante papel de Gander durante los atentados del 11 de septiembre, cuando más de 6.700 pasajeros fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Gander. En esta sección se expone permanentemente una viga de acero del World Trade Center.

Atracciones Naturales

Además de su rica historia, Gander es un paraíso para los amantes de la naturaleza. La ciudad está rodeada de una impresionante belleza natural, con numerosos senderos para caminar, lagos para pescar y bosques para explorar. El Parque Provincial Little Harbour y el Parque Municipal Thomas Howe son dos de los destinos más populares para los amantes del aire libre.

Aventuras al Aire Libre

Para aquellos que buscan aventura, Gander ofrece una gran cantidad de actividades al aire libre. Desde senderismo y ciclismo en verano hasta esquí y motos de nieve en invierno, hay algo para todos los gustos. Además, la ciudad está rodeada de agua, lo que la convierte en un lugar ideal para la pesca, el piragüismo y el kayak.

Gastronomía Local

La gastronomía de Gander es otra de las razones para visitar esta encantadora ciudad. Con una gran cantidad de restaurantes y cafeterías que ofrecen todo, desde mariscos frescos hasta platos tradicionales de Terranova, hay algo para satisfacer a todos los paladares.

Mariscos frescos

Gander, aunque no está situada en la costa, tiene acceso a una gran variedad de mariscos frescos de las aguas frías del Atlántico Norte. Los restaurantes locales suelen ofrecer platos con bacalao, almejas, cangrejo de nieve y langosta. Los mariscos se sirven de muchas maneras, desde fritos hasta cocidos o ahumados.

Carne de alce

La carne de alce es un producto gastronómico único de Terranova y Labrador. Los alces son comunes en la región y su carne es apreciada por su sabor rico y terroso. Se puede encontrar en una variedad de platos, desde estofados y asados hasta embutidos y hamburguesas.

Bayas silvestres

Terranova y Labrador es conocida por su abundancia de bayas silvestres, muchas de las cuales se utilizan en la cocina local. Las bayas de partridgeberry y bakeapple son particularmente populares y se utilizan para hacer mermeladas, salsas, pasteles y otros postres.

Screech

Screech es un tipo de ron oscuro que es un elemento básico en Terranova y Labrador. Originalmente era un término para cualquier tipo de licor fuerte, pero ahora se refiere específicamente a un ron jamaicano que se envejece y se embotella en la provincia. Es conocido por su sabor fuerte y se utiliza a menudo en la ceremonia del "bautizo del Screech", una tradición local para los visitantes.

Lugares gastronómicos destacados de Gander

Gander, en Terranova y Labrador, es un lugar con una gran variedad de opciones gastronómicas. Desde restaurantes de cocina local hasta tabernas con encanto, aquí te presentamos algunos de los lugares más destacados:

Albatross Hotel Dining Room

Ubicado dentro del Albatross Hotel, este restaurante ofrece una variedad de platos canadienses y continentales. Los visitantes pueden disfrutar de una comida relajada en un ambiente cómodo y acogedor. El menú incluye opciones para todos los gustos, desde carnes y mariscos hasta opciones vegetarianas y sin gluten.

Ches's Fish and Chips

Ches's Fish and Chips es una institución en Terranova y Labrador, y su sucursal en Gander no es una excepción. Este restaurante ofrece el clásico plato de pescado y patatas fritas, así como otros platos de mariscos y opciones de comida rápida. El ambiente es informal y acogedor, lo que lo convierte en un lugar ideal para una comida rápida y sabrosa.

Jungle Jim's

Jungle Jim's es un restaurante de estilo familiar que ofrece una amplia variedad de platos. El menú incluye opciones de mariscos, carnes, pastas, pizzas y más. El ambiente es animado y divertido, con una decoración temática de la jungla que es un éxito entre los niños.

Little China Restaurant

Para aquellos que buscan algo un poco diferente, Little China ofrece una variedad de platos chinos auténticos. El menú incluye una variedad de platos de pollo, cerdo, ternera y mariscos, así como opciones vegetarianas. El ambiente es tranquilo y relajado, lo que lo convierte en un lugar ideal para una cena tranquila.