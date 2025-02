thePowerMBA participa por segundo año en un Rally solidario por Marruecos

viernes 14 de febrero de 2025 , 09:36h

Recorrer el desierto y los paisajes más extremos para repartir solidaridad. ThePowerMBA, perteneciente al grupo thePower Education, la escuela líder en formación participa, del 8 al 15 de febrero, por segundo año consecutivo en UniRaid, el rally solidario que atraviesa Marruecos con un único propósito: entregar ayuda a las comunidades más remotas del desierto y las montañas del Atlas. En esta edición, más de 400 estudiantes universitarios se pondrán al volante de 200 coches clásicos para entregar más de 20 toneladas de solidaridad, entre las que se incluyen ropa, calzado, equipos médicos y material escolar.

En esta edición, el equipo thePowerMBA, estará liderado por los estudiantes Nicolás Gutiérrez y David Vendrell, de 25 años de edad, y recorrerá las antiguas rutas del París-Dakar a bordo de un Peugeot 205 del año 1986. Durante seis etapas desafiantes, sin GPS y armados únicamente con un roadbook, los participantes partirán de Tánger, cruzarán el Atlas y atravesarán las dunas del Erg Chebbi para culminar su travesía en Marrakech, entregando por el camino todo este material esencial a quienes más lo necesitan.

thePowerMBA en UniRaid: solidaridad sobre 4 ruedas

La misión principal del rally es distribuir ayuda humanitaria en las comunidades más remotas de Marruecos, un objetivo que el equipo de thePowerMBA afronta con una perspectiva enriquecida por su experiencia previa en UniRaid. Habiendo participado en ediciones anteriores, Nicolás Gutiérrez y David Vendrell han aprendido a identificar las necesidades más urgentes de las aldeas del desierto y han trabajado para reunir un cargamento que responda a esas carencias.

Así, entre otros muchos materiales, este año incluye: ropa y calzado, esenciales para proteger a las familias de las extremas temperaturas del desierto, que oscilan entre el calor del día y el frío intenso de la noche. También material escolar, destinado a niños que, a menudo, carecen de lo más básico para aprender y construir su futuro y, además, sillas de ruedas y equipos médicos, entre los que destaca prótesis 3D personalizada.

Majid, una persona del Atlas que perdió su brazo en un accidente, vive en una aldea remota de las montañas del Atlas, donde el acceso a asistencia médica es prácticamente inexistente. Gracias a la colaboración con Ayúdame3D.org, se ha diseñado y fabricado una prótesis 3D personalizada que le permitirá recuperar autonomía en su vida diaria. "Poder entregarle esta prótesis es algo que trasciende lo material. Es darle una herramienta para recuperar no solo funcionalidad, sino también confianza y esperanza", comenta Nicolás Gutiérrez.

Educación sin límites: el espíritu ThePowerMBA en UniRaid

Con cada entrega, el equipo no solo lleva recursos, sino también un mensaje de solidaridad y esperanza, recordando que pequeños gestos pueden generar cambios significativos en las vidas de quienes más lo necesitan. Así, la participación de thePowerMBA en Uniraid no solo refuerza su compromiso con la sociedad, sino que también refleja los valores que fomenta en su modelo educativo: motivación, esfuerzo, liderazgo, trabajo en equipo y compromiso. “Uniraid nos recuerda que la educación no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de utilizarlos para crear un impacto positivo en el mundo", señala Nacho Espiniella, CMO de thePower Education.

Esta experiencia permite a los estudiantes poner en práctica habilidades clave como la resolución de problemas, al enfrentarse a imprevistos en pleno desierto sin las comodidades de la tecnología moderna; la gestión de recursos, al optimizar el espacio limitado del coche para transportar materiales esenciales; y la perseverancia, al superar los desafíos físicos y mentales de un recorrido exigente. Además, el proceso de adaptación del Peugeot 205, liderado por David Vendrell, requirió trabajo en equipo, pensamiento crítico y atención al detalle para asegurar que el vehículo estuviera preparado para afrontar las duras condiciones del terreno. Estas competencias no solo son fundamentales en los negocios, sino que también resultan indispensables para enfrentar los retos de la vida diaria con éxito.

Más allá del desafío físico y mecánico, la aventura de UniRaid encarna los valores que ThePowerMBA fomenta en su metodología: ambición, superación y la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre para lograr un objetivo. Este no es un rally cualquiera, sino un reto en el que los participantes ponen a prueba su liderazgo, su toma de decisiones bajo presión y su habilidad para gestionar recursos en condiciones extremas. Al igual que en ThePowerMBA, donde los estudiantes pueden formarse sin renunciar a sus proyectos personales o profesionales, Nicolás Gutiérrez y David Vendrell han asumido este reto sin que ello les impida seguir adelante con sus carreras y otros compromisos. Son jóvenes con visión, que han elegido un camino diferente al de la mayoría, demostrando que el miedo a lo desconocido no es un obstáculo cuando hay pasión y determinación.

Este espíritu es lo que une a ThePower Education y UniRaid: la idea de que aprender no es solo sentarse en un aula, sino vivir experiencias reales que transformen la manera en que enfrentamos el mundo. Porque al final, tanto en los negocios como en el desierto, lo que marca la diferencia es la capacidad de adaptarse, resolver problemas y seguir adelante cuando el camino se pone difícil.