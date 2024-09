Come From Away, el musical de los otros aviones del 11-S

viernes 13 de septiembre de 2024 , 08:48h

"Come from away" cuenta la historia de 38 aviones que llegaron a Gander en mitad del caos provocado por los atentados de las Torres Gemelas…

ESTRENO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – TEATRO MARQUINA

El Teatro Marquina de Madrid estrena 'Come from Away', un musical que cuenta los cinco días en que los habitantes de la población, de solo 9.000 habitantes, acogieron a 7.000 pasajeros retenidos por el cierre del espacio aéreo de EE.UU.

“COME FROM AWAY” busca ser una obra conmovedora, verídica y atrapante que permite imaginar que es posible un mundo donde las fronteras y las guerras no sean capaces de detener la evolución del espíritu humano.

Basado en personajes y hechos reales, “COME FROM AWAY” inspira e ilumina lo mejor que podemos ser como seres humanos.

COME FROM AWAY cuenta la historia real de más de 7.000 personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland (Terranova) en Canadá, y de los habitantes de este pequeño pueblo que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

Porque el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos cerró su espacio aéreo y cientos de aviones fueron desviados de sus destinos. A 38 de estos aviones les tocó aterrizar en esta isla, duplicando su población en un instante.

Y mientras el mundo era testigo de una de las grandes atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante varios días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la que los habitantes de este lugar los recibieron y reconfortaron.

“COME FROM AWAY” llega a España avalado por 7 años de éxito en Broadway y Londres, y temporadas en Buenos Aires, Canadá, Corea, Melbourne o Ámsterdam. Cuenta con prestigiosos premios como el TONY, OLIVIER, HELEN HAYES, DRAMA DESK, ACE, HUGO, etc. además de una nominación al GRAMMY.

El libro, música y canciones pertenecen a Irene Sankoff y David Hein, con adaptación de Carla Calabrese y Marcelo Kotliar.

La dirección musical es de Santiago Rosso, la dirección vocal de Sebastián Mazzoni. El diseño de coreografía es de Agustín Pérez Costa, el de arte y escenografía de Tadeo Jones. El vestuario fue diseñado por Silvana Morini. El sonido es de Eugenio Mellano Lanfranco y las luces de Gonzalo González. La dirección de producción es de Sergio Albertoni.

La dirección general es de Carla Calabrese.