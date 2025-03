Propuestas originales para la 38ª Edición de Salón Gourmets

viernes 14 de marzo de 2025 , 09:19h

Las últimas novedades del sector agroalimentario mundial se verán en Madrid del 7 al 10 de abril. La 38a edición de Salón Gourmets (SG) reunirá más de 55.000 productos llegados de todos los puntos del planeta, dispuestos a sorprender a los más de 100.000 visitantes profesionales que se esperan para esta cita. La Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad más exclusiva de Europa acercará las últimas tendencias gastronómicas en sus dos zonas de referencia: Innovation Area, donde se exponen los productos más novedosos, y Organic Exhibition Area, centrada en la producción ecológica. En total, alrededor de 2.100 expositores ocuparán los seis pabellones de IFEMA MADRID—3, 4, 5, 6, 7 y 8— durante esos cuatro días; el escenario perfecto para descubrir productos que desafían lo previsible. Estas son algunas de las propuestas más singulares de esta edición.

ACEITES DEL SIGLO XXI

Castillo de Canena, una empresa familiar de Jaén vinculada al aceite desde 1780 con un alto espíritu innovador, estará presente en SG con su gama de Aceites del Siglo XXI, una invitación a redescubrir el AOVE a través de combinaciones inesperadas. Entre ellas, el arbequina infusionado con harissa, un aceite vibrante con el intenso color y carácter especiado de esta salsa magrebí; el arbequina infusionado con plancton, un estallido de sabor marino desarrollado junto al chef tres estrellas Michelin, Ángel León; o el arbequina finalizado en barrica de amontillado, afinado en botas de Bodegas Lustau, que aporta sutiles notas de frutos secos y madera. También destacan las referencias infusionadas con aceites esenciales de plantas, frutas y flores, así como una colección inspirada en las especias más representativas de Asia, África, Europa y América.

TESOROS DEL MAR

Felisa Gourmet, empresa familiar de Barbate que domina con maestría la elaboración de ahumados premium, marinados y salazones, mostrará sus propuestas más singulares, como el chicharrón de atún rojo, la sarda ahumada y las ostras ahumadas. Completa la selección una rareza gaditana difícil de encontrar fuera de su entorno: los huevos de choco, cocidos artesanalmente y bañados en un fino aceite de oliva virgen extra que potencia su intensidad marina. Por su parte, la empresa portuguesa Fausto Sea Artisans llega a Salón Gourmets con su selección de conservas ecológicas de alta gama, que incluye sardinas y bonito del norte en distintos formatos.

IMPRESCINDIBLES DE LA DESPENSA

Desde Venecia, Casanova Food trae su pasta de huevo rellena con jamón serrano, una pasta fresca con la particularidad de que puede conservarse fuera del frigorífico. En el apartado de las legumbres, Legumbres Montes, de Salamanca, presenta su alubia blanca Plancheta, de grano alargado, piel lisa y una suavidad que la hace más digestiva que otras variedades. El Boliche de Ascara BIO es una variedad autóctona del Pirineo recuperada por la empresa aragonesa Gardeniers, un centro especial de empleo que impulsa la inserción de personas con discapacidad intelectual a través del cultivo ecológico. Desde Gijón, La Casa Valías presenta su Faba Asturiana, un ingrediente indispensable en la cocina del Principado con el sello de Indicación Geográfica Protegida. Por su parte, Arrocerías Antonio Tomás, empresa familiar ubicada en Sollana, dentro del Parque Natural de la Albufera de Valencia, trae a Salón Gourmets su Arroz Santo Tomás, un arroz redondo con Denominación de Origen Valencia.

CERVEZAS CON CARÁCTER

Estrella Galicia, cerveza oficial de Salón Gourmets, acompaña un año más esta gran cita gastronómica, donde las propuestas artesanales también encuentran su espacio. Esta edición reúne un gran repertorio de IPAs, Pale Ales, Lagers, Strong Ales y Sour Beers, una muestra de la diversidad y riqueza del panorama cervecero nacional. Desde Valladolid, Cervecera Milana expone en el salón sus IPAs más afrutadas y refrescantes: 20 de Abril, un homenaje la canción de los Celtas Cortos, y Pucela, de baja graduación y con etiquetas ilustradas con rincones emblemáticos de la ciudad. También desde tierras vallisoletanas llega la Grape Lager, la apuesta cervecera de la bodega Cuatro Rayas, especializada en uva verdejo, que fusiona mosto de cerveza con mosto de esta variedad y añade un sutil toque de madera tras su reposo en barricas de vino. El recorrido por Castilla y León nos lleva hasta Ávila, donde la cervecera Raíz Cuadrada, con sede en El Barraco, presenta su British Strong Ale; pura elegancia inglesa. Desde Madrid, La Cibeles rinde homenaje a la ciudad que la vio nacer con Madrid Sour, elaborada con agua de la capital y levaduras autóctonas de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Fruits de la Terra, desde Castellón, propone Sibarita, una Pale Ale singular que incorpora trufa negra. Entre las propuestas sin alcohol destacan los refrescos para adultos de Hopfield, elaborados con té verde fermentado y lupulado. Sin gluten y bajos en azúcar, se presentan en tres sabores que evocan una IPA, una cerveza blanca y una Kriek.

QUESO Y MÁS ALLÁ

Este imprescindible de la gastronomía estará presente en esta edición en formatos innovadores y en propuestas que amplían sus posibilidades. Entre los productos más originales se encuentra el queso de oveja macerado en cerveza de la marca Campollano (Ciudad Real), una elaboración que explora nuevas formas de trabajar este producto ovino. En el ámbito de los snacks, la marca barcelonesa Torres propone Just This, un bocado crujiente de 100% queso sin conservantes añadidos que no está frito ni horneado.

DULCES DE SIEMPRE, COMO NUNCA

Desde Jijona, meca turronera por excelencia, Coloma García llega a Salón Gourmets con sus tortitas de turrón de guirlache con ajonjolí —sésamo—. Gelati!! Gelati!!, de Maruri (Vizcaya), presenta su bombón helado de foie gras y, El Beato, la casa repostera artesanal de Burgo de Osma, enriquece un dulce de tradición conventual con sus yemas con trufa. Por su parte, Dulcería La Abuela Asunción, desde Sevilla, presenta sus exquisitos abanicos de canela elaborados a mano y recubiertos de cacao. La marca letona Karumu Fabrika traerá a SG sus galletas aptas para la dieta cetogénica, sin gluten ni azúcar añadido, disponibles en tres variedades: con chocolate, con coco y con nueces. Desde Tafalla (Navarra), la empresa familiar El Caserío presenta sus caramelos masticables de sabores tendencia: pistacho, café con leche, almendra y vainilla.

Sarralde, empresa familiar fundada en 1845 en Briviesca (Burgos), lleva a Salón Gourmets sus emblemáticas almendras garrapiñadas, elaboradas de forma artesanal sin más ingredientes que el fruto seco y azúcar. Los sobaos artesanos 100% mantequilla de Sobaos y Quesadas del Pas-Pelayo mantienen la receta original con un 27% de mantequilla y sin aceites. Son presentados en SG de la mano de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, que agrupa a 138 productores de la región y promueve la artesanía alimentaria de esta comunidad autónoma. La empresa Compañía Oleícola Siglo XXI acude a la feria con sus galletas de avena con coco y aceite de oliva virgen extra, elaboradas de forma artesanal en Plasencia, Cáceres. Los caramelos con miel de la marca barcelonesa Alemany 1879 llegan a Salón Gourmets de la mano de esta empresa familiar, que lleva cinco generaciones trabajando con miel seleccionada de distintos puntos del país.

EL HIGO SE VISTE DE GALA

La versatilidad de este fruto quedará patente en creaciones como las de Lágrimas de Nebrija, que presenta su bombón de higo con almendra bañado en chocolate. La casa granadina Chocolates Sierra Nevada también fusiona higo y chocolate en dos especialidades: bombones rellenos de chocolate con licor de cereza y una tableta de chocolate negro con trocitos de higo. La marca castellana Bonvallis, especializada en productos queseros, sorprende con sus bombones de higo rellenos de cremosa ganache de queso Manchego, Cabra o Azul.