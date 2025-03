Peter Is Here, proyecto educativo para preservar la Basílica de San Pedro de Minecraft

viernes 21 de marzo de 2025 , 08:28h

Microsoft y el Vaticano han anunciado esta mañana en rueda de prensa Peter is Here, una nueva experiencia educativa de Minecraft. El juego lleva a los estudiantes a un emocionante viaje en el tiempo, donde pueden descubrir la rica historia de la Basílica y hacer frente a emocionantes retos de restauración. Esta cautivadora aventura no solo sumerge a los jugadores en las maravillas de la Basílica de San Pedro, sino que también muestra el innovador uso que Microsoft hace de la IA para ayudar a preservar y celebrar el patrimonio cultural.

Peter Is Here es una nueva experiencia de aprendizaje interactivo dentro de la versión educativa del videojuego, Minecraft Education, que se basa en la experiencia con IA de La Basílica de San Pedro, que se lanzó en noviembre e invita a los estudiantes a explorar la historia de este emblemático monumento a través de momentos clave en el tiempo, participar en desafíos de restauración, y descubrir la intersección entre el patrimonio cultural y la innovación moderna.

«Esta experiencia pretende acompañar a los estudiantes en el descubrimiento de la fascinante y multiforme realidad espiritual, artística y arquitectónica que encierra la Basílica de San Pedro, un lugar donde la fe de innumerables generaciones ha configurado un espacio de elevación y diálogo entre lo humano y lo divino. Espero que la experiencia de juego que aquí se presenta pueda propiciar, gracias a las múltiples oportunidades que ofrece la plataforma, una auténtica inmersión en este viaje de conocimiento y reflexión», ha declarado el Cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, Vicario General de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano y presidente de la Fabbrica di San Pietro.

«El hito de hoy es una extensión natural e importante de la colaboración entre Microsoft y el Vaticano y otro gran paso adelante», dijo Brad Smith, presidente de Microsoft. “Hemos sido capaces de hacer llegar la cultura, la religión y el patrimonio de esta maravillosa institución a los niños de todos los países del mundo”.

Peter Is Here utiliza la IA de forma potente y creativa, mezclando historia e innovación para educar e inspirar. Esta experiencia interactiva permite a los estudiantes explorar la Basílica de San Pedro tal y como ha evolucionado a lo largo de la historia, utilizando herramientas basadas en Inteligencia Artificial para descubrir las historias que se esconden tras su arquitectura y arte.

Microsoft Copilot se utilizó para investigar e informar sobre las experiencias históricas dentro del juego y Microsoft Designer para conceptualizar los activos del juego. Microsoft Visual Studio y GitHub Copilot se usaron para apoyar la mecánica del juego, mientras que Microsoft Copilot y Azure OpenAI GPT4.0 ayudaron a adecuar la edad del texto y la accesibilidad.

Las escuelas católicas de todo el mundo y los colegios de toda Italia serán de los primeros en integrar la experiencia educativa de Minecraft en sus planes de estudio. El Dr. Mauro Antonelli, jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio de Educación y Mérito, asistió al acto de presentación del proyecto, junto con Monseñor Carlo Maria Polvani, secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El padre Enzo Fortunato, presidente del Comité Pontificio para la Jornada Mundial de la Infancia y director editorial de la revista «Plaza de San Pedro», declaró: “Pediré a Minecraft Education que éste pueda ser el juego oficial de la segunda Jornada Mundial de la Infancia en septiembre de 2026. Tenemos previsto organizar toda una jornada lúdica en la que participen padres, niños y abuelos para descubrir uno de los principales lugares de nuestra fe”.

Los alumnos de la red de escuelas FIDAE, con la representación del Istituto Massimo, están implicados en el proyecto desde el principio e hicieron una demo, mostrando cómo se juega a Peter is Here.

Peter is Here está disponible para todos los usuarios con licencia de la biblioteca de lecciones de Minecraft Education. Los estudiantes y profesores pueden acceder a una versión de prueba gratuita de Minecraft Education descargando la aplicación e iniciando sesión con su cuenta de Office 365 o Microsoft 365 Education. Los profesores también tienen acceso a un PowerPoint listo para usar en el aula con instrucciones estructuradas y cuadernos de trabajo para estudiantes que fomentan el compromiso y la comprensión contextual de cada sitio de restauración.

El pasado mes de noviembre, Microsoft y la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano presentaron La Basilica di San Pietro, una exposición digital y física que aprovecha la tecnología de IA de vanguardia para permitir a los visitantes conectar con la Basílica de nuevas formas. La exposición se presentó en vísperas del Jubileo 2025, el «Jubileo de la Esperanza», que se espera que atraiga a 30 millones de turistas más a Italia.