Comienzan los grandes campeonatos de golf en Estados Unidos

La temporada de los grandes campeonatos de golf en Estados Unidos comienza en abril, ofreciendo dos meses repletos de los torneos más prestigiosos del deporte para los mejores golfistas, tanto hombres como mujeres, en campos históricos de todo el país.

Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA, la organización de marketing de destinos de Estados Unidos ha afirmado: “Estados Unidos es un destino de golf de primer nivel, no solo para jugadores veteranos y amateurs prometedores, sino también para quienes buscan actividades complementarias a su visita al campo. Ya sea disfrutando de la gastronomía y vinos locales, explorando parques cercanos y maravillas naturales tras completar los 18 hoyos, o simplemente relajándose en uno de los muchos spas de resorts de golf repartidos por el país”.

Como es tradición, el Masters Tournament (‘Torneo de Maestros’) inaugurará la temporada en su 89ª edición en el Augusta National Golf Club en Georgia, del 10 al 13 de abril, seguido por el Campeonato de la PGA en el Quail Hollow Golf Club en Charlotte, Carolina del Norte, del 12 al 18 de mayo, y más adelante, el U.S. Open Championship en el Oakmont Country Club en Oakmont, Pensilvania, del 12 al 15 de junio, que cerrará los grandes torneos masculinos en suelo estadounidense en 2025.

Los grandes torneos femeninos en EE.UU. comienzan con el Chevron Classic en el Club at Charlton Woods, en The Woodlands (Texas), del 24 al 27 de abril, seguido por el US Women’s Open en el campo Erin Hills, en Erin (Wisconsin), del 29 de mayo al 1 de junio, y finalmente, el Campeonato PGA Femenino de KPMG, que se celebrará en el Fields Ranch East de PGA Frisco, en Texas, del 19 al 22 de junio, antes de que los torneos se trasladen al extranjero.

Aunque los campeonatos más importantes se celebran principalmente en campos privados y exclusivos para socios, hay numerosos campos públicos en EE.UU. donde los aficionados al golf pueden jugar y organizar unas vacaciones completas en torno al deporte.

Desde campos históricos que forman parte del legado del golf hasta clubes variados, que van desde opciones exclusivas a otras más familiares, Estados Unidos ofrece una amplia diversidad de destinos para quienes deseen organizar un viaje centrado en este deporte.

CAMPOS DE GOLF IMPRESCINDIBLES EN EE.UU.

En prácticamente cualquier estado o región de Estados Unidos es posible encontrar campos de golf destacados que pueden formar parte de un itinerario de viaje centrado en este deporte.

En el noreste, el campo de golf de Bethpage State Park es, sin duda, uno de los más famosos del país y también uno de los más exigentes. Conocido especialmente por sus cinco campos reglamentarios de 18 hoyos, incluido el mundialmente reconocido Black Course, este campo público situado en Farmingdale, Long Island, ha acogido cinco torneos de campeonato como el U.S. Open, el Barclays, el Campeonato de la PGA, y será sede de la Ryder Cup 2025 del 25 al 28 de septiembre. Más allá de su fama como campo desafiante, Bethpage también destaca por su accesibilidad económica: jugar 18 hoyos puede costar menos de 100 dólares.

En otras zonas del noreste, quienes viajen cerca de Filadelfia pueden visitar el campo Morgan Hill en Easton (Pensilvania), o dirigirse hacia el oeste hasta el Skytop Lodge Golf Resort en las Montañas Poconos, donde también se puede disfrutar de vistas al lago y numerosas rutas de senderismo. Y en Nueva Inglaterra, es imperdible una partida en el pintoresco Sunday River Golf Club, en Newry (Maine), enclavado en los Montes Apalaches, así como el campo George Wright en Boston, y el Omni Mount Washington Hotel & Resort en Bretton Woods (New Hampshire).

Entre los mejores clubes privados del noreste destacan: Sleepy Hollow Country Club en Briarcliff Manor (Nueva York), Shinnecock Hills Golf Club en Southampton y Oak Hill Country Club en Rochester; los dos campos de Trump National Golf en Bedminster y Colts Neck, además de Pine Valley Golf Club (todos en Nueva Jersey); Stanwich Club en Greenwich, Yale Golf Course en New Haven y Country Club of Fairfield (Connecticut); Ekwanok Country Club en Manchester (Vermont); y Eastward Ho! Club en Chatham (Massachusetts).

El viaje continúa hacia el sureste de Estados Unidos, donde abundan los campos de golf de primer nivel y las experiencias únicas tanto para aficionados como para profesionales. Ampliamente considerado como la “Capital Mundial del Golf”, Florida es una parada imprescindible en cualquier ruta de golf por EE.UU. El “Estado del Sol” está considerado uno de los mejores para jugar al golf y cuenta con más campos que ningún otro estado, con más de 1.200. Entre los mejores campos públicos se incluyen: TPC Sawgrass: Stadium en Ponte Vedra Beach, uno de los más reconocibles diseñados por Pete Dye y famoso por su difícil hoyo 17 tipo “isla”; Streamsong Resort con sus campos Red, Blue y Black en Bowling Green; el Blue Monster en Trump National Doral Miami; y Old Corkscrew Golf Club en Estero.

En Carolina del Norte, el Tobacco Road Golf Club en el condado de Lee, diseñado por Mike Stranz, ofrece paisajes arenosos, tiros ciegos y obligatorios sobre un terreno que antes fue una plantación de tabaco y más tarde una cantera. El Jekyll Island Golf Club en Georgia cuenta con tres campos de 18 hoyos y el histórico campo Great Dunes de nueve hoyos, que data de 1910. Mossy Oak Golf Club en West Point (Misisipi) es uno de los mejores del estado y presenta un diseño minimalista del arquitecto Gil Hanse que sigue la forma natural del terreno. Y en Texas, el Rawls Course en Lubbock, campo de campeonatos universitarios y sede oficial del equipo de golf de Texas Tech, es uno de los favoritos tanto para residentes como para visitantes que buscan un reto auténtico.

Entre los clubes privados más destacados de la región se encuentran Calusa Pines en Naples y Trump National Golf Course en Jupiter (Florida); Kiawah Island y Yeaman’s Hall en Hanahan (Carolina del Sur); Honors Course en Ooltewah y Holston Hills en Knoxville (Tennessee); y Alotian Golf Club en Roland (Arkansas).

LA RUTA GOLFÍSTICA POR EL MEDIO OESTE Y EL OESTE DE EE.UU.

Wisconsin es uno de los principales destinos de golf del Medio Oeste, ya que alberga campos de renombre como Whistling Straits y Erin Hills, ambas sedes de grandes campeonatos. Pero el “Estado tejón” también cuenta con otros campos destacados: el Sand Valley Golf Resort, ubicado en mil acres de colinas onduladas en Nakoosa, en el centro del estado; Blackwolf Run en Kohler, que se sitúa en una curva del río Sheboygan y presenta una serie de hoyos estratégicamente desafiantes; y SentryWorld Golf Club, conocido por el uso de coloridos parterres de flores como obstáculos.

En Minnesota, destaca Giants Ridge Golf & Ski Resort, un campo situado a unas tres horas de Minneapolis, en Biwabik, con dos recorridos de 18 hoyos: el Quarry y el Legend. En Illinois, TPC Deere Run es un campo de campeonato galardonado, situado entre los ríos Misisipi y Rock, en la región de Quad Cities. En Indiana, French Lick Resort alberga tres campos de golf con gran personalidad: el Pete Dye Course, el Donald Ross Course y el Valley Links Course, todos ellos con pronunciadas elevaciones, hoyos memorables y diseños ingeniosos.

Entre los clubes privados mejor valorados del Medio Oeste se encuentran TPC Twin Cities en Blaine (Minnesota), Muirfield Golf Club en Dublin (Ohio), que acoge el Memorial Tournament fundado por Jack Nicklaus dentro del circuito del PGA Tour, y Olympia Fields Country Club en el área de Chicago (Illinois).

Siguiendo hacia el oeste, California lidera como uno de los estados más deseados para jugar al golf, con paisajes de postal y campos de fama mundial. El icónico Pebble Beach, una comunidad costera cercana a Carmel, ofrece un entorno natural impresionante en la península de Monterey Bay. Allí se encuentran algunos de los campos más bellos del planeta.

Entre los campos públicos más destacados de la zona figuran Pebble Beach Golf Links —probablemente el más famoso del oeste de EE.UU.—, así como Links at Spanish Bay, Spyglass Hill, Peter Hay Golf Course y Poppy Hills. Entre los campos privados de la región se encuentran Cypress Point Club, los dos recorridos del Monterey Peninsula Country Club (Dunes y Shore Course) y Del Monte Golf Course.