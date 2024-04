Destinos estadounidenses para sumergirse en la tradición del jazz

Estados Unidos alberga una variada escena jazzística que atrae a aficionados de todo el mundo. Aunque inmediatamente te vengan a la mente los emblemáticos clubes de Nueva Orleans, la música trasciende las fronteras geográficas. Ciudades menos conocidas por su cultura respecto a este estilo, como Portland o Pittsburgh, albergan múltiples experiencias musicales que esperan para ser descubiertas. En vísperas del Día Internacional del Jazz, que se celebra el 30 de abril, Visit the USA destaca cinco destinos estadounidenses para sumergirse en la rica tradición de este género que ha configurado el panorama musical durante el último siglo.

Memphis, Tennessee: un viaje por el corazón del Jazz

Memphis es el hogar de una destacada comunidad de músicos y amantes del jazz, también es el lugar de origen de algunos de los artistas más grandes del género como George Coleman, Charles Lloyd y Phineas Newborn Jr. Para disfrutar realmente de la música jazz hay que visitar el Crosstown Concourse, donde artistas de todo el mundo como Peter Bernstein y Patrice Williamson suelen actuar. Otro de los sitios recomendados para los aficionados del jazz es The Cove que, principalmente, es un bar de cócteles que ofrece actuaciones de jazz todos los jueves y viernes por la noche. Tanto en el Duncan-Williams Performance Hall como en su espacio al aire libre de The Grove del Germantown Performing Arts Center, es otro punto capital para la escena jazzística de Memphis. Por último, el Overton Park Shell sigue siendo uno de los principales lugares de música en directo en la ciudad, sobre todo durante los meses donde hace más calor, y es el patrocinador del «Shell on Wheels», que se enfoca en llevar el jazz a lugares insospechados de la ciudad.

Portland, Oregón: donde la tradición y la modernidad coexisten

Durante la década de 1940, el Dude Ranch, conocido por su diversidad de talento y sus variadas actuaciones de jazz, destacó bastante en Portland. La presencia de artistas famosos a nivel nacional como Coleman Hawkins y Thelonious Monk inspiró a los músicos locales y marcó el inicio del jazz moderno en la ciudad. El auge del jazz en la misma se atribuye, en parte, al aumento de la población afroamericana debido a la demanda de trabajadores en la industria naval durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los locales alrededor de Williams Avenue permanecieron abiertos las 24 horas del día, atrayendo a músicos nacionales, así como a un público diverso. El jazz aún tiene un lugar en Portland; aunque ahora se encuentra en locales más exclusivos como The Jack London Revue, artistas relevantes aún visitan la ciudad actuando en lugares más grandes como el Veterans Memorial Coliseum o el Moda Center, conocido anteriormente como Rose Garden o Rose Quarter. Para terminar, cabe destacar el evento Portland Jazz Festival que celebra anualmente la diversidad y riqueza del jazz, presentando una amplia gama de estilos del género musical en conciertos, actuaciones en locales nocturnos, talleres educativos y eventos especiales.

Pittsburgh, Pennsylvania: el jazz en la ciudad del acero

Pittsburgh, ciudad conocida por su historia industrial y sus comunidades trabajadoras, alberga también una floreciente escena del jazz que merece ser explorada. Aunque suele pasar desapercibida frente a las grandes metrópolis musicales como Nueva Orleans o Nueva York, Pittsburgh tiene una valiosa tradición. Desde la Gran Migración hasta la actualidad, la ciudad ha sido un crisol de culturas y estilos musicales, alimentando una diversa y apasionante escena jazz. Lugares emblemáticos como el MCG Jazz Club y el James Street Gastropub & Speakeasy ofrecen espectáculos en directo de artistas locales y de renombre nacional. Asimismo, Pittsburgh celebra festivales anuales como el Pittsburgh International Jazz Festival, que reúne a músicos de todo el mundo y conmemora la enriquecedora historia del género. Con su ambiente acogedor y sus múltiples espacios para disfrutar de la música en directo, Pittsburgh ofrece una experiencia única a los amantes del jazz que busquen nuevas propuestas musicales en Estados Unidos.

Durham, Carolina del Norte: jazz con influencia universitaria

Durham, situada en el corazón de Carolina del Norte, es un destino en le que la escena del jazz está en constante evolución. Impulsada por la presencia de la prestigiosa Universidad de Duke y su legado musical, así como por una comunidad diversa y apasionada, Durham ofrece una experiencia jazzística verdaderamente única. Desde locales más íntimos en la parte histórica del vecindario como el Sharp 9 Club hasta eventos al aire libre en parques y plazas, hay una gran cantidad de salas donde los fans pueden disfrutar de actuaciones en directo tanto de músicos locales con talento como de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Además, Durham es la sede de festivales de jazz que se celebran todos los años, como el Art of Cool Festival, que atrae a un público amplio y es un foco de creatividad e innovación en el género. Con su ambiente hospitalario y su rica tradición musical, Durham se ha ganado un lugar importante en la escena del jazz estadounidense, así que supone un destino de visita obligatoria para quienes buscan adentrarse en la música en directo y conocer esta cultura llena de vida.

Minneapolis, Minnesota: la experiencia musical definitiva en las ciudades gemelas

Minneapolis, conocida por su amplia tradición musical, que abarca desde el rock hasta el hip-hop, alberga también una ecléctica oferta de jazz. Situada en el estado de Minnesota y a orillas del río Misisipi, Minneapolis ha sido durante mucho tiempo el punto de encuentro de músicos y amantes del jazz de todo el país. Desde los míticos rincones del Warehouse District hasta los acogedores bares de los barrios de North Loop y Uptown, Minneapolis ofrece una enorme variedad de espacios para disfrutar de actuaciones en directo de artistas locales y de reconocido prestigio nacional. Por ejemplo, el famoso club Dakota es una magnífica opción para disfrutar de la música de diferentes artistas en un ambiente íntimo. Además, la ciudad es escenario del Festival Twin Cities Jazz, uno de los acontecimientos más destacados del año, que atrae a miles de aficionados con un impresionante cartel y su ambiente festivo. Con un espíritu innovador, Minneapolis se ha convertido en un destino obligatorio para aquellos amantes del jazz que buscan descubrir nuevos sonidos y experiencias en el corazón de Estados Unidos.

Otras opciones para disfrutar al máximo del jazz:

El New Orleans Jazz and Heritage Festival 2024 tiene lugar entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 2024 en Nueva Orleans, Luisiana y es uno de los eventos culturales más importantes y reconocidos del mundo; según el propio programa del festival, la música en directo comienza cada mañana a las 11:00 horas. El festival es una forma singular de celebrar la cultura, la música y el patrimonio de la ciudad, incluyendo una gran variedad de géneros musicales, como jazz, blues, góspel, R&B, rock, funk y mucho más. Otro de los acontecimientos dignos de presenciar es el Festival de Jazz de Eau Claire, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de abril de 2024. Eau Claire Jazz Festival es un evento anual que se realiza en la ciudad de Eau Claire, Wisconsin. Este evento es un homenaje a la música jazz y ofrece una gran cantidad de actuaciones en directo, talleres, clases magistrales y actividades educativas. Por último, también es importante mencionar la Orquesta Sinfónica de Ottumwa que es un conjunto situado en Ottumwa, Iowa. Fundada en 1951, la orquesta ha sido una parte fundamental de la comunidad musical de la región, ofreciendo conciertos con un extenso repertorio que abarca desde los clásicos hasta la música contemporánea. Por último, cabe mencionar el «Jazz in America», uno de los eventos más destacados a la hora de educar al público sobre la importancia cultural e histórica del jazz y que tiene lugar el 4 de mayo de 2024.