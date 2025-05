Anoche en la azotea, el debut teatral de Lourdes Hernández -Russian Red

viernes 09 de mayo de 2025 , 08:57h

Del 16 al 18 de mayo se estrena en Réplika Teatro, Anoche en la azotea, la primera obra de teatro de la cantante, compositora, performer y artista madrileña Lourdes Hernández, aka Russian Red, junto al artista Andrés Reisinger. La pieza se estrena tras una residencia artísticas en la propia sala.

En Anoche en la azotea, parece que alguien cuenta historias para no desaparecer. Aunque no queda claro si las historias son suyas o son inventadas. El escenario es cálido y sus fronteras invisibles: una madre peligrosa, un verano donde el mar se pliega en un triángulo y los deseos no se piden, se guardan en vasos como pájaros dormidos. Los cuerpos ríen, aman, gritan y la culpa les muerde los tobillos. Hay conjuros, un escritorio y alguna trampa, pero casi nunca hay música cuando ella baila. Todo se deshace y reordena: alguien habla de envejecer como si fuera un arte, y mientras duerme construye ciudades donde un extraño se transforma en un océano de noche. O en un beso interno en la garganta.

Se habla de soñar con ser padre no madre, del regalo del vacío y de la necesidad de ser tocada justo ahí, en el lugar más abstracto, el que no se puede explicar con palabras.

La obra es ese instante preciso donde todo se desborda y la verdad parpadea como una luciérnaga entre lo que somos y lo que fingimos ser cuando nos miran.

Nota del director: Andrés Reisinger

Conocí a Lourdes en 2024. Llegó con una idea para una obra y algo en mí la vio diferente, como cuando miras un objeto familiar desde un ángulo nuevo y descubres algo que siempre estuvo ahí pero nunca habías notado. En los ensayos empezaron a concretizarse ciertos temas, pero a difuminarse muchos otros.

Russian Red es Lourdes Hernández, cantante, compositora, performer y artista madrileña.

Russian Red alcanzó reconocimiento en su España natal con el lanzamiento de su álbum debut I Love Your Glasses en 2008. A este le siguieron Fuerteventura en 2011, Agent Cooper en 2014 y Karaoke en 2017, además de extensas giras por Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos.

Actualmente dividiendo su vida entre Los Ángeles y Madrid, Lourdes continúa creando música, ha publicado parte de su poesía, ha explorado la actuación en cine y televisión, y ahora trabaja en su primera obra teatral junto a Andrés Reisinger.