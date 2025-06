PLAYA Ampliar Diez playas con contaminación cero para descubrir en la costa del Alentejo Redacción Más artículos de este autor Por Facebook X-Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Largas extensiones de arenas claras, recortados acantilados con vistas al océano y pequeños pueblos pesqueros llenos de encanto: la costa del Alentejo es una de las mejor conservadas de Europa, manteniendo intacta la belleza natural de sus playas. Este año, diez de estas joyas naturales han sido reconocidas por la organización medioambiental ZERO con el distintivo de “playa de contaminación cero”, que certifica aquellas en las que la calidad del agua ha demostrado ser excelente, cumpliendo con los más altos estándares a lo largo de los últimos tres años. A continuación, las diez playas galardonadas: Alberta Nova Separada del continente por acantilados de arenisca que permiten volar con alas delta y dunas repletas de vegetación, la playa de Alberta Nova, en Grândola, parece extenderse hasta el infinito. Aunque aquí la intervención humana es mínima, el arenal cuenta con servicios que garantizan un descanso cómodo, y es frecuentado a lo largo de todo el año por amantes del surf, el bodyboard y la pesca deportiva. Tróia-Bico das Lulas La atractiva península de Tróia, un llano espigón de arenas blancas, cuenta con varias playas bañadas por un mar tranquilo; entre ellas, Tróia-Bico das Lulas. Al otro lado del estrecho se avista la verde Sierra de Arrábida, ofreciendo unas panorámicas incomparables a los bañistas, mientras que, a lo lejos, en el agua, pueden observarse delfines residentes. Atlântica También situada en la península de Tróia, esta playa urbana cuenta con todas las comodidades y aguas de oleaje suave, con condiciones excelentes para iniciarse en el kitesurf o windsurf. Cerca quedan varios complejos hoteleros, así como destacados bares y restaurantes en los que conocer el producto local. Camarinhas A medio camino entre las anteriores, la playa de Camarinhas es otra de las estrellas del lugar, algo menos transitada por su ubicación. Aquellos veraneantes que prefieran complementar su experiencia con algo de descanso activo tienen a su disposición en Tróia uno de los mejores campos de golf, aunque también es imprescindible descubrir su animada vida nocturna y sus ruinas romanas. Pego La playa de Pego, de calidad superior por su privilegiada situación medioambiental, no solo cuenta con el distintivo de ZERO, sino también con otros distinguidos reconocimientos: Bandera Azul, Calidad Oro y Playa Accesible. En sus inmediaciones pueden encontrarse un parking y una amplia oferta de restaurantes en los que degustar platos locales elaborados a base de arroz y pescados frescos, convirtiendo este lugar en un destino perfecto para un relajado día en la costa. Alteirinhos Ubicada en pleno Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, la playa de Alteirinhos todavía es mantenida en secreto por los alentejanos. Este escondite para quienes deseen alejarse del mundo sorprende con su costa de arena fina y dorada y un alto acantilado que desempeña una doble función: protegerla de los vientos y actuar como mirador sobre el océano Atlántico. Muy cerca se encuentra la pequeña localidad de Zambujeira do Mar, de pequeñas casitas erigidas sobre la roca. São Torpes El extenso arenal, el fuerte oleaje, y la temperatura del agua, algo más elevada que la de sus vecinas, hacen de São Torpes una de las mejores playas portuguesas para los amantes del surf. Ubicado en Sines, este destino cuenta con varias escuelas que posibilitan el aprendizaje de esta modalidad, aunque en realidad está indicada para todos los públicos, pues también se encuentran en ella servicios e instalaciones especiales para personas con dificultades motrices. Comporta Rodeada de arrozales, dunas, y una belleza natural sin filtros, Comporta es el destino eco-chic por excelencia del Alentejo. Afianzada como refugio de celebrities por la extensión de su playa y su elegante oferta turística, la zona ofrece hoteles perfectamente integrados en su entorno y una gastronomía de alto nivel. ¿Un consejo? Aprovechar para dar un paseo a caballo al atardecer o descubrir el puerto palafítico de Carrasqueira, construido por los pescadores del lugar. Melides Vecina de Comporta, la llana playa de Melides, de atmósfera más tranquila y privada, es una de las mejores opciones para unas vacaciones de desconexión, aunque la observación de aves, el piragüismo o el senderismo también son muy populares. La zona cuenta con una fauna y flora privilegiadas gracias a su laguna de agua dulce, que conecta con el mar y refleja los últimos rayos de sol del día, creando paisajes fotogénicos. Costa de Santo André Al sur de Melides, e integrada en un área de Reserva Natural, la playa accesible de la Costa de Santo André se encuentra simultáneamente bañada por el Océano Atlántico y por las aguas de la laguna de Santo André. Tras refrescarse en las azules aguas marinas, es recomendable dar un paseo para apreciar los paisajes y las diversas especies de aves que allí nidifican. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.