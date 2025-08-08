Ordino Arcalís y su mágico encuentro entre el Sol y la Tierra, cada 7 de agosto

viernes 08 de agosto de 2025 , 09:38h

El Pic d’Arcalís reúne a observadores para vivir un fenómeno natural único en los Pirineos.

Cada 7 de agosto, a las 7:37 horas, las primeras luces del día atraviesan el orificio natural del Pico de Arcalís, conocido como la Montaña Solar, en un espectáculo que dura aproximadamente tres minutos y que solo se produce una vez al año. Es un fenómeno astronómico y paisajístico que fascina por su precisión y belleza, y que ha convertido la fecha en un referente para los amantes de la naturaleza y la montaña.

Bonaventura Adellach fue quien redescubrió este increíble fenómeno, aunque, según parece, los antiguos habitantes de la zona ya conocían su existencia. Actualmente, el 7 de agosto se ha convertido en una jornada muy especial para presenciar el espectáculo de esta Montaña Solar, considerada sagrada por su historia como lugar sublime para adorar al dios Sol.

En 2021, como homenaje a este simbolismo, se inauguró el Mirador Solar de Tristaina, un reloj solar monumental situado en el Pic de Peyreguils (2.701 m), con una esfera metálica suspendida de 25 metros de diámetro y 32 toneladas, que ofrece vistas panorámicas de 360° sobre el circo glaciar de Tristaina, el dominio de Ordino Arcalís y los valles franceses de Auzat.

Experiencias guiadas al alba en Arcalís

Este año, la estación propone un producto especial con guías de montaña, los Grandvalira Mountain Guides, para disfrutar del fenómeno in situ, que incluye el acompañamiento profesional y un desayuno tras la salida del sol. Una experiencia que combina la emoción de ver la alineación solar con el placer de compartir un momento único en la montaña.

Además, dentro de su agenda estival, Ordino Arcalís ofrece salidas guiadas a lugares icónicos del territorio, como la ruta circular a los Estanys de Tristaina y el amanecer desde el Mirador de Tristaina.

Salida de la luna llena en los lagos

Como complemento especial, el sábado 9 de agosto tendrá lugar una excursión nocturna con guía hasta los lagos, coincidiendo con la luna llena. Una actividad que permite descubrir el entorno con una luz diferente, en un ambiente mágico y silencioso.

El Telecabina de Tristaina —con seis cabinas de suelo transparente— y el Telesilla de Creussans facilitan el acceso al Mirador Solar y a las rutas de alta montaña. Los visitantes también pueden disfrutar de otras propuestas como trekking, vía ferrata y una amplia oferta gastronómica, como el reconocido Restaurant La Coma, el Fast Food La Coma, la Terrassa Kokoi de l’Hortell, y el Refugi de Sorteny, donde se sirven platos tradicionales andorranos.