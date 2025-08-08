Frou Frou en Marbella: una experiencia gastronómica con alma mediterránea

viernes 08 de agosto de 2025 , 09:18h

Este nuevo espacio abre sus puertas en las Playas del Duque con una propuesta que combina la cocina de temporada y el encanto atemporal de la Costa del Sol

El espíritu de las costas bañadas por el sol, las tardes sin prisa y los encuentros con alma cobra vida con la apertura de Frou-Frou, un nuevo restaurante mediterráneo que abre sus puertas el próximo 15 de agosto ubicado en Playas del Duque. Creado por el reconocido Bulldozer Group, Frou-Frou aporta una sensibilidad moderna y relajada a la escena culinaria de Marbella arraigada al pasado, pero pensada para el presente.

Inspirado en la época dorada en la que Marbella era un refugio para artistas, viajeros y espíritus libres, Frou-Frou ofrece una experiencia que va más que un restaurante: despierta emociones. Desde el primer momento, los comensales son recibidos en un espacio que celebra el placer de bajar el ritmo, compartir algo delicioso y disfrutar del presente.

El corazón de Frou-Frou es su cocina, basada en un menú de temporada que recorre los sabores del Mediterráneo a través de diversas cocinas costeras del sur de Europa. Desde la elegancia de la Riviera Francesa hasta la intensidad de la Costa Amalfitana, pasando por la frescura isleña de las Baleares, el carácter vibrante de las Cícladas y la belleza rústica del litoral portugués. Destacan platos como el Carpaccio de pulpo, los Camarones con stracciatella al curry rojo y Paccheri con cordero y feta ahumado.

Frou-Frou da la bienvenida a sus clientes con el cálido aroma a pan recién horneado en su rincón de panadería artesanal. Allí pueden descubrir una cuidada selección de quesos, disfrutar de cócteles acompañados de fragancias especialmente creadas y desconectar en un ambiente donde cada detalle, desde la música hasta la iluminación, invita a relajarse y conversar.

Al caer el sol, la terraza se transforma en un paisaje de ensueño mediterráneo. Frou-Frou ofrece un ambiente ‘cool’ pero relajado, donde sentirse cómodo es lo más importante. “Queríamos crear un espacio que transmitiera calidez, generosidad y personalidad”, explica el equipo de Bulldozer Group. “Aquí no hay formalidades, sino el placer de reunirse, disfrutar de la comida y vivir el momento.”