PINK MARTINI - Spanish Tour

LA BANDA MÁS ALEGRE DEL MUNDO VUELVE A ESPAÑA PARA OFRECER 4 ÚNICOS CONCIERTOS

MADRID. 15 DE SEPTIEMBRE. LA RIVIERA

BILBAO. 17 DE SEPTIEMBRE. PALACIO EUSKALDUNA

VALENCIA. 18 DE SEPTIEMBRE. PALAU DE LES ARTS

BARCELONA. 19 DE SEPTIEMBRE. GRAN TEATRE DEL LICEU

PINK MARTINI es sin dudas una de las bandas más alegres del planeta. Presentan un repertorio plurilingüe con el que han pisado los mejores escenarios del mundo.

Este año ofrecerán 4 únicos conciertos en España, en el marco de su gira mundial.

La banda, liderada por THOMAS LAUDERDALE, contará con la inigualable voz de su “diva” STORM LARGE.

Cuando se acaban de cumplir 30 años de su nacimiento, PINK MARTINI sigue siendo una de las bandas más activas del mundo. Muestra de ello es su gira mundial 2025, que visitará además de toda la geografía norteamericana (incluyendo emblemáticos escenarios como el Carnegie Hall o el Hollywood Bowl), numerosos países europeos, como Polonia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza o Turquía entre otros.

En esta oportunidad PINK MARTINI regresa con un show donde podremos escuchar todos sus grandes éxitos y saborear las canciones de su último EP de estudio “BELLA CIAO”, que incluye 4 canciones emblemáticas.

"Bella ciao", el tema principal y primer sencillo del próximo EP de Pink Martini, interpretado por la inconfundible voz de Storm Large, es una audaz reinvención de la canción popular italiana que se convirtió en un himno antifascista en la década de 1940, un llamado moderno a la resistencia y una melodía alegre y alentadora para los actuales tiempos difíciles.

Además, este EP incluye "Pourquoi tu vis", interpretada por China Forbes, vocalista de Pink Martini. Se trata de una pegadiza versión en francés del clásico pop melódico español de los años 70, "Porque te vas", originalmente interpretada por Jeanette.

Forbes también colabora en una versión actualizada de la canción original de la banda, "Aspettami". Por su parte, Edna Vázquez interpreta la encantadora "Destino", una canción inspirada en una colaboración artística de la década de 1940 entre Walt Disney y Salvador Dalí.

PINK MARTINI fue fundada en Portland en 1994 por el músico y líder del grupo Thomas Lauderdale Desde entonces, sus directos, que se mueven entre el jazz, el bolero y la canción melódica, son auténticos viajes alrededor del mundo a través de la música. Canciones conocidas por todos que se entrelazan con temas propios de este grupo de virtuosos que ha creado un estilo genuino, renovando los clásicos para deleite de la audiencia.

Más de 3 millones de discos vendidos avalan a PINK MARTINI, que una vez más presentará un concierto donde el mestizaje, el glamour y la alegría están aseguradas a partes iguales.