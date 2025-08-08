España en el tercer puesto en el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo

viernes 08 de agosto de 2025 , 09:34h

El Índice Henley de Pasaportes actualizó su ranking internacional, que evalúa el poder de cada documento de viaje en función del número de países que permiten el ingreso sin visado previo.

La edición correspondiente a este mes de julio confirma una tendencia sostenida en los últimos años: los países asiáticos continúan liderando en términos de movilidad internacional.

El pasaporte de Singapur ocupa nuevamente el primer lugar, con acceso sin visado a 193 destinos, lo que lo convierte en el documento más poderoso del mundo.

En segundo lugar, Japón y Corea del Sur comparten el puesto con acceso sin visa a 190 destinos.

ESPAÑA EN TERCER LUGAR JUNTO A OTROS PAÍSES EUROPEOS

El tercer lugar es ocupado por un grupo de países europeos: España, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Dinamarca y Finlandia, cuyos ciudadanos pueden ingresar a 189 países sin necesidad de visado previo.

Le siguen en el cuarto puesto Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia, con 188 destinos accesibles.

El quinto lugar lo comparten Grecia, Suiza y Nueva Zelanda, con 187.

La lista también muestra caídas. Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar en 2014, descendió al décimo puesto. “El pasaporte estadounidense está al borde de salir del Top 10 por primera vez en los 20 años de historia del índice”, advirtió Henley & Partners. El Reino Unido también perdió terreno, tras figurar en los primeros lugares durante la última década.

Por otro lado, los países con menor libertad de movimiento enfrentan restricciones que reflejan su situación internacional.

Así Afganistán ocupa el último lugar del ranking, con acceso sin visa a solo 25 destinos, lo que refleja su aislamiento y la debilidad de sus vínculos diplomáticos.

El Índice de Pasaportes Henley es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que sus poseedores pueden acceder sin una visa previa. El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información sobre viajes más grande y precisa, y se complementa con el equipo de investigación de Henley & Partners.

El índice incluye 199 pasaportes y 227 destinos de viaje, proporcionando a los usuarios la información más extensa y confiable sobre su acceso y movilidad global.

Con datos históricos que abarcan 20 años y un análisis de expertos actualizado regularmente sobre los últimos cambios en el poder de los pasaportes, el índice es un recurso invaluable para los ciudadanos globales y la herramienta de referencia estándar para la política gubernamental en este campo.