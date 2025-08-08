El jardín del Hotel Santo Mauro, oasis veraniego en Madrid

viernes 08 de agosto de 2025 , 09:20h

El jardín decimonónico del palacio de los duques de Santo Mauro, el más recoleto y lujoso oasis urbano de la ciudad, ha preparado un plan perfecto para que sus visitantes puedan refugiarse del calor con estilo y elegancia: música en directo, cócteles de autor y una deliciosa y variada propuesta culinaria, entre fuentes y a la sombra de sus árboles históricos

Pasear por la céntrica calle Almagro de Madrid y cruzar las puertas de la terraza del hotel Santo Mauro es acceder a un auténtico oasis urbano en el que cobijarse con estilo y elegancia, entre fuentes y árboles históricos, de las tórridas tardes capitalinas. Cuando llega el calor, la solemne y pausada propuesta de este jardín decimonónico, que durante todo el año es escenarios de sus celebradas meriendas, aperitivos y desayunos tardíos de los domingos, pone en marcha un refrescante plan que lo convierte en el place to be del verano madrileño. Cócteles de autor, una deliciosa y variada propuesta culinaria para todos los gustos e incluso música en directo son algunos de sus principales y más seductores argumentos.

Coctelería Renovada

Disfrutar de un delicioso y elegante cóctel en este precioso jardín, ya proceda de la renovada carta de combinados del Santo Mauro, con cócteles clásicos e incluso opciones sin alcohol, o de la imaginación de uno de los mixólogos del hotel, es la mejor forma de refrescarse y revitalizarse, especialmente si es entorno a una buena conversación con la mejor compañía. Entre las propuestas de estos artistas del cóctel hay preparados tan exóticos como La Menta del Palacio (tequila, cordial de pepino, hierbabuena y jalapeño, Ancho de Reyes, triple sec), Frescura Oriental (gin, solución cítrica de Lemongrass, sirope de lima kaffir, clara de huevo, ginger beer) y Santo Deseo (vodka, maracuyá, sirope de chocolate blanco, licor de vainilla, coulis de arándanos), entre otros muchos.

Un tentempié y mucho más

Además, la terraza del Santo Mauro también pone a disposición de sus clientes la excepcional propuesta gastronómica del Santo Mauro en todas sus vertientes, desde las más formales a las más ligeras, para redondear una experiencia excelente. Así, sus visitantes podrán reponerse con un tenmepié o deleitarse con todo un desfile de deliciosas propuestas procedentes de la cocina del chef Rafa Peña, siempre bien acompañadas por la carta de vinos del Carlos Taboada, head sumiller del Santo Mauro. Valgan como ejemplo sus ostras al natural o a la brasa; su cecina de wagyu; su ensaladilla de bogavante azul y caviar; o sus famosos bikinis de lomo ibérico y su steak tartar tradicional o allez retour, imprescindibles para los foodies asiduos al jardín.

Además, el imprescindible brunch del Santo Mauro, todo un clásico en la vibrante oferta gastronómica de Madrid, se mantiene durante toda la temporada para que sus incondicionales puedan seguir disfrutando de delicias como el pan artesano del obrador del hotel, su selección de bollería francesa recién horneada o de su celebrado profiterol con caviar, además de propuestas más contundentes, como su cabracho frito, su ossobucco de ternera lechal, su coquelette a la brasa con ensalada de verduras en vinagreta y otras sugerencias del día.

En definitiva, la propuesta de la terraza del Santo Mauro es un plan para los cinco sentidos y una oportunidad única para protegerse del calor en este oasis en pleno corazón de Madrid, el lugar perfecto para desconectar del estrés y vivir momentos inolvidables.