Fundación ORCAM presenta El Orgullo de quererte

viernes 08 de agosto de 2025 , 09:22h

UNA ZARZUELA CONTEMPORÁNEA CON DIRECCIÓN MUSICAL DE ALONDRA DE LA PARRA Y ESCÉNICA DE ALBERT BOADELLA

Fundación ORCAM presenta el estreno escénico de El Orgullo de quererte. Romance madrileño en tres actos, una zarzuela moderna que actualiza el género con una historia ambientada en nuestros días. Esta semana han comenzado los ensayos de esta nueva producción que se podrá ver del 11 al 20 de septiembre de 2025 en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. El espectáculo es una coproducción de Madrid Cultura y Turismo, Fundación ORCAM y el Auditorio de Tenerife.

La música corre a cargo del compositor Javier Carmena, el libreto es obra de Felipe Nieto, y la dirección musical por la directora mexicana Alondra de la Parra, actual maestra titular de la ORCAM, junto a José Luis López Antón, que liderará a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM). La puesta en escena lleva la firma de Albert Boadella, uno de los grandes renovadores del teatro español, acompañado por Martina Cabanas.

Tradición y modernidad en un nuevo lenguaje lírico

Allá por el año 2010, una afortunada locura de Javier Carmena y Felipe Nieto, alumbró lo que hoy es El Orgullo de quererte. Se propusieron entonces revitalizar la zarzuela de gran formato o zarzuela grande, respetando su forma tradicional y actualizando la temática y, en general, a los nuevos públicos. “Javier Carmena ha compuesto una partitura muy bella porque ha tenido la inteligencia y sobre todo la humildad de seguir el legado de los grandes del género”, explica Albert Boadella.

Tras una versión de concierto semi escenificada en Teatros del Canal (2022) que fue recibida con entusiasmo, El Orgullo de quererte llega ahora a los escenarios en su versión completa, con una propuesta escénica original y ambiciosa. La zarzuela mantiene el sabor costumbrista del género clásico, pero traslada la acción a un entorno urbano actual, enmarcado en las fiestas del Orgullo madrileño.

La obra entrelaza temas universales como el amor, los celos, el miedo y la libertad con una partitura rica y ecléctica que incorpora foxtrots, boleros, chotis, pasodobles, coplas y fandangos. Un homenaje a la tradición lírica española desde una mirada inclusiva, contemporánea y cargada de vitalidad escénica y musical.

El joven Tadeo llega a Madrid con su maleta cargada de ilusión y muchas ganas de juerga, para vivir su primer Orgullo. Inmediatamente es acogido por las tres mujeres que le van a acompañar en la que será la gran aventura de su vida. Abrirá sus ojos a la noche madrileña y por supuesto al amor de la mano de Alonso, hombre arrollador, compendio de mundanidad y carisma.

Pero también se enfrentará a las miserias humanas, los celos, la mentira, el miedo… la vergüenza. El tercero en discordia, PJ, absoluta encarnación de las más bajas pasiones, mantiene una moribunda e insana relación con Alonso y es capaz de cualquier fechoría para retenerlo a su lado. Todo se enreda y desenreda entre pasodobles, boleros, fox-trot, chotis y las arrebatadas melodías de esta zarzuela en tres actos.

Un reparto coral y vibrante

Encabezan el reparto figuras destacadas como Enrique Viana (P.J.), Santiago Ballerini (Tadeo), Germán Olvera (Alonso), María Rey-Joly (Mari Cruz) y Berna Perles (La Petri), junto a un elenco de voces emergentes y experimentadas, así como bailarines-figurantes.

El equipo artístico se completa con Ricardo Sánchez Cuerda en la escenografía, Sara Cano en la coreografía, Gabriela Salaverri en el vestuario e Iluminación de Bernat Jansà, entre otros.