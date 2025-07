Vacheron Constantin rinde homenaje a los signos del zodiaco en su nueva colección

martes 08 de julio de 2025 , 08:57h

Inspirada en la majestuosidad del cielo nocturno, Vacheron Constantin presenta Métiers d’Art Tribute to the Celestial, una exquisita serie limitada de 12 relojes, cada uno dedicado a un signo del zodíaco. Esta colección, fiel al espíritu artístico de la manufactura suiza, fusiona la alta relojería con el virtuosismo artesanal, convirtiendo cada pieza en una obra de arte celestial.

Cada esfera exhibe una ilustración guilloché realizada completamente a mano, representando el signo zodiacal y su constelación asociada, en la que las estrellas más prominentes están engastadas con diamantes talla brillante. Los cuatro signos con figura humana —Géminis, Virgo, Sagitario y Acuario— incorporan además detalles opalinos que enriquecen la profundidad visual del diseño.

Las cajas, de oro blanco de 39 mm, están engastadas con zafiros azules talla baguette que armonizan con el tono azul profundo de las esferas. En su interior, late el Calibre 2160, un movimiento de manufactura ultraplano con tourbillon automático, compuesto por 188 piezas y un grosor de apenas 5,65 mm. Una verdadera proeza técnica que combina elegancia y complejidad mecánica.

El movimiento, que vibra a 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora), indica horas, minutos y un pequeño segundero a través de la jaula del tourbillon. La masa oscilante periférica de oro de 22 quilates garantiza una reserva de marcha de 80 horas, permitiendo además una vista sin obstáculos del refinado acabado del movimiento: platina perlada, puentes decorados con Côtes de Genève, ruedas con granulado circular y tornillos biselados y pulidos.

La técnica de guilloché aplicada a estas piezas va mucho más allá del patrón clásico. Desarrollada internamente por el maestro guillocheur de Vacheron Constantin, permite representar figuras figurativas mediante una compleja red de pequeños triángulos grabados a mano, dispuestos en distintos ángulos para crear profundidad y volumen. Cada signo zodiacal requiere alrededor de 16 horas de meticuloso trabajo artesanal, elevando esta técnica ancestral a una nueva dimensión artística.

Métiers d’Art Tribute to the Celestial no solo captura la esencia del zodíaco, sino también la visión de Vacheron Constantin de transformar el tiempo en arte.