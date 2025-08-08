Cómo proteger tu coche del calor este verano

viernes 08 de agosto de 2025 , 09:16h

Con la llegada del verano, muchos conductores se preparan para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, estos viajes pueden poner en riesgo la salud de nuestros vehículos si no se toman las precauciones adecuadas. Desde el aparcamiento al sol en los días de playa hasta el aumento del tráfico, nuestros vehículos están expuestos estas semanas a situaciones que pueden provocar problemas técnicos y averías.

Desde Bipi, la compañía española de suscripción de vehículos, han abordado los principales riesgos que pueden surgir durante estos meses, y algunos consejos para intentar mitigarlos en medida de lo posible, para evitar así imprevistos que nos perturben el descanso vacacional.

Consejos para cuidar tu vehículo en verano

Desde Bipi han recopilado algunos consejos y prácticas para cuidar el coche ante las elevadas temperaturas y el uso constante durante el verano: