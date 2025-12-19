MSC Cruceros anuncia sus nuevos itinerarios para el verano de 2026 en el Mediterráneo Oriental

Preparando el escenario para un verano increíble, los nuevos itinerarios de MSC Cruceros a bordo de MSC Lirica y MSC Divina ofrecerán a los pasajeros la oportunidad de explorar algunos de los destinos más cautivadores del Mediterráneo oriental.

Ambos barcos realizarán itinerarios de siete noches, diseñados para mostrar la belleza de esta emblemática región con recorridos que abarcan desde las impresionantes islas griegas hasta las cuidades históricas de Turquía, las joyas del Adriático en Montenegro y los destinos más codiciados de Italia, ofreciendo a los pasajeros la combinación perfecta de turismo urbano, playas relajantes, rica cultura, deliciosa gastronomía y lugares históricos.

Los itinerarios incluyen escalas en nuevos destinos como Marmaris en Turquía, famosa por su impresionante costa y su puerto histórico, y Siros en Grecia, conocida por su encantadora mezcla de arquitectura neoclásica y vibrante cultura local.

Además, con el fin de hacer las vacaciones más cómodas a los españoles, MSC Cruceros ofrece, también, opción de crucero y vuelo, con traslados al puerto de embarque incluidos, desde Madrid y Barcelona.

A partir del 4 de abril de 2026, MSC Lirica ofrecerá itinerarios desde Venecia-Marghera (Italia) a las joyas más recónditas del Mediterráneo oriental, desde la pintoresca Kotor (Montenegro) hasta las tranquilas costas de Siros (Grecia) y el encanto costero de Ancona (Italia). Los pasajeros también disfrutaran de una estancia de una noche en Mykonos (Grecia), lo que les ofrecerá la oportunidad de contemplar las famosas puestas de sol de la isla y disfrutar de su animada vida nocturna.

Y desde el 24 de abril de 2026, MSC Divina zarpará desde Civitavecchia (Roma) y visitará los destinos más espectaculares del Mediterráneo oriental, como la encantadora localidad de Mykonos (Grecia) hasta el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de Éfeso desde Kusadasi (Turquía), las fascinantes bahías turquesas de Marmaris (Turquía) y Nápoles (Italia), la puerta de entrada a la legendaria Pompeya. Los pasajeros que deseen disfrutar de este itinerario con mayor comodidad y privacidad pueden optar por las suites MSC Yacht Club, la lujosa experiencia “un yate dentro de un barco” de MSC Cruceros, con acceso mediante tarjeta magnética a instalaciones privadas, servicio de mayordomo y conserje las 24 horas, un restaurante exclusivo, piscina y terraza.

Entre los destinos más destacados de los itinerarios se incluyen:

Marmaris, Turquía: Una de las ciudades más populares de la “Costa Turquesa” de Turquía, ofrece una embriagadora mezcla de la tradicional hospitalidad turca con las comodidades y atracciones modernas. Sus playas de arena, su animada vida nocturna y sus numerosas opciones para ir de compras y salir a cenar la convierten en una de las joyas de la región.

Siros, Grecia: Un nuevo destino ofrece una auténtica experiencia isleña griega en las Cícladas. La isla ofrece experiencias auténticas y relajadas, lo que la convierte en el destino vacacional perfecto para descansar y desconectar. Los pasajeros no querrán perderse la gran capital, Ermúpoli, con su increíble arquitectura, así como el asentamiento medieval y las impresionantes vistas de Ano Siros.

Mykonos, Grecia: Una de las islas griegas más emblemáticas, ofrece tanto un paraíso sereno como una animada vida nocturna. Famosa por sus pintorescos pueblos encalados, sus famosos molinos de viento, sus apreciados platos de souvlaki y marisco, sus impresionantes playas y algunas de las puestas de sol más espectaculares de la región, este cautivador destino tiene algo que ofrecer a todo el mundo.

Kusadasi, Turquía: Situada en la costa occidental de Turquía, Kusadasi es principalmente una ciudad turística y la puerta de entrada a las ruinas históricas de Éfeso, una antigua ciudad construida en el siglo X a.C. que aun hoy se sigue excavando. Ya sea visitando las antiguas ruinas de Éfeso, a unos 45 minutos, saboreando delicias turcas o tomando el sol en la playa, este destino ofrece una gran variedad de experiencias para disfrutar.

Nápoles, Italia: la tercera ciudad más grande de Italia y una de las ciudades más antiguas del mundo habitadas de forma continua. Famosa por su pizza y las cercanas ruinas de Pompeya y Herculano, su centro histórico también es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Kotor, Montenegro: una ciudad fortificada situada en la costa adriática de Montenegro es un puerto de escala espectacular, histórico y muy acogedor. Su caso antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus magníficos paisajes, sus deliciosos mariscos y sus auténticos bares y restaurantes lo convierten en uno de los destinos favoritos de los visitantes.

Ancona, Italia: La capital de la pintoresca región italiana de Las Marcas es una bulliciosa ciudad con vistas al resplandeciente mar Adriático, repleta de monumentos históricos, puertos animados y hermosas playas. Una de las principales atracciones de la ciudad es la catedral de Ancona, terminada en 1189. Gracias a su ubicación única, es posible contemplar el amanecer y el atardecer sobre el océano en Ancona.

Venecia, Italia: conocida como la ciudad flotante. Aquí, los pasajeros pueden explorar los encantadores canales de Venecia, maravillarse con su cautivadora arquitectura, contemplar la belleza de la plaza de San Marco o detenerse para hacer una foto del emblemático Puente de los Suspiros.

Civitavecchia para Roma, Italia: desde la ciudad costera de Civitavecchia, los pasajeros pueden aventurarse a la cercana Roma para realizar un cautivador viaje a través de la historia en una de las ciudades más codiciadas del mundo. Esta romántica y animada capital tiene algo que ofrecer a todo tipo de viajeros, incluyendo monumentos históricos de fama mundial, exquisita cocina italiana, excelentes mercados y museos. Los pasajeros tendrán la oportunidad de visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Coliseo o la Fontana de Trevi.