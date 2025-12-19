Madrid Film Office presenta su Guía de buenas prácticas en los rodajes en su VI Afterwork

viernes 19 de diciembre de 2025 , 08:15h

Madrid Film Office, oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área Delegada de Turismo, organizó ayer su VI Afterwork ‘Cortamos para…’, evento destinado a fomentar el networking y las sinergias en el seno del sector audiovisual madrileño, así como el contacto con representantes institucionales y gestores de empresas y servicios vinculados con el audiovisual. Además, busca promover la colaboración público-privada, poner en valor las medidas y actividades de apoyo al audiovisual desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid y dar a conocer espacios susceptibles de ser utilizados como escenarios de rodaje.

El encuentro, celebrado en el Teatro Magno, contó con la asistencia de más de 200 profesionales de la industria, representantes institucionales y gestores de empresas que ofrecen servicios al audiovisual. En la presentación del evento participaron el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel, y el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada. Durante el mismo se presentó la nueva ‘Guía de buenas prácticas en los rodajes’, elaborada por Madrid Film Office en el marco de sus acciones destinadas a mejorar las condiciones de los rodajes y la convivencia con los madrileños.

Héctor Coronel destacó la importancia de la industria audiovisual en las líneas estratégicas de Turismo. “Madrid ha experimentado un auge significativo de los rodajes en los últimos años, con un importante aporte económico y para la proyección internacional de la ciudad, convertida en uno de los principales centros de producción de Europa”. “Por eso, consideramos que generar confianza entre la ciudadanía y prestar atención a estas buenas prácticas es esencial para asegurar un futuro sostenible para el sector de los rodajes en Madrid”, señaló.

‘Guía de buenas prácticas en los rodajes’

La nueva ‘Guía de buenas prácticas en los rodajes’ tiene por objetivo fomentar la mejor convivencia posible entre los rodajes y el resto de actividades existentes en la ciudad. En 2024, el Ayuntamiento de Madrid tramitó más de 11.419 solicitudes de rodaje en la vía pública, siendo escenario de 41 películas, 53 series y más de 430 anuncios de media y gran envergadura, entre muchos otros proyectos audiovisuales. La guía incluye recomendaciones en torno al uso y cuidado del espacio público, la comunicación y el trato a los vecinos y la gestión de los espacios verdes y más sensibles de la ciudad.

La publicación está dirigida a todos los profesionales de los equipos de rodaje que participan en una producción audiovisual y pretende ser un apoyo a la actividad de los profesionales del departamento de localizaciones de los mismos. La ‘Guía de buenas prácticas en los rodajes’ ha contado con la colaboración de ALOMAD, la asociación de localizadores de Madrid, y la Subdirección General de Régimen Jurídico y Autorizaciones del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, encargada de la tramitación de permisos de rodaje en vía pública.

Este recurso se suma a otras acciones destinadas a fomentar una mayor distribución de los rodajes por los 21 distritos de la ciudad y la mejora de las condiciones de rodaje en la misma. Se distribuirá entre todos los equipos de trabajo y solicitantes de permisos de rodaje en la ciudad y está disponible en formato digital en la página web de Madrid Film Office.

