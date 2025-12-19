Las nuevas aperturas hoteleras previstas en Calvià para 2026

viernes 19 de diciembre de 2025 , 08:45h

Calvià, en la costa suroeste de Mallorca, se ha consolidado como uno de los destinos más dinámicos del Mediterráneo gracias a la renovación estratégica de su propuesta turística. Entre calas de aguas cristalinas y arena dorada, rutas de senderismo en plena Sierra de Tramuntana, una escena gastronómica en plena evolución y una amplia oferta de cultura, ocio y deporte al aire libre, el municipio ha sabido posicionarse como un lugar para viajar más allá del verano, alineado con las nuevas demandas del viajero contemporáneo.

Esta transformación alcanzará un punto de inflexión en 2026, un año marcado por importantes inversiones públicas y privadas, como la segunda fase de la remodelación del Paseo Marítimo de Magaluf y la llegada de nuevas aperturas hoteleras de primer nivel. La incorporación de grandes marcas internacionales y la renovación integral de hoteles emblemáticos no solo ampliarán y modernizarán la oferta alojativa, sino que reforzarán el posicionamiento de Calvià como uno de los enclaves más atractivos del turismo mediterráneo actual, tanto en el segmento premium como en el vacacional de calidad.

Mandarin Oriental Punta Negra, el debut de la marca en Mallorca

La apertura más destacada llegará de la mano del Mandarin Oriental Punta Negra, el primer resort de la prestigiosa cadena en Mallorca y el tercero en España, junto a los de Madrid y Barcelona. El proyecto supone la renovación integral del antiguo Hotel Punta Negra y de sus jardines mediterráneos, en una ubicación privilegiada frente al mar con acceso directo a dos playas.

El complejo contará con 137 habitaciones, suites y bungalows privados y será el resultado de una inversión cercana a los 200 millones de euros por parte de Blassom Property. Situado a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Palma, el nuevo Mandarin Oriental Punta Negra aspira a convertirse en un referente del lujo en la isla y a atraer a un viajero internacional de alto poder adquisitivo.

Caramelo Calvià Beach, una nueva propuesta solo para adultos

El verano de 2026 marcará también el relanzamiento del Caramelo Calvià Beach, la marca premium solo para adultos de la cadena Globales. Ubicado a pocos pasos de la playa, el hotel renovará por completo el antiguo Cooks Calvià Beach para ofrecer 211 habitaciones, una gran piscina, bar, varias terrazas y un gimnasio de última generación.

Con un diseño moderno y una propuesta centrada en la experiencia, Caramelo Calvià Beach reforzará el atractivo del municipio para viajeros que buscan una escapada mediterránea actual y elegante, consolidando la oferta del municipio en el segmento adulto.

Cabau Aquasol, una nueva etapa como hotel de cuatro estrellas

En Palmanova, el Cabau Aquasol se prepara para su reapertura en la temporada de verano de 2026 tras una completa renovación que le permitirá alcanzar la categoría de cuatro estrellas. El proyecto contempla una actualización integral de sus instalaciones, con un diseño de inspiración mediterránea y una zona wellness totalmente modernizada.

El hotel mantendrá su esencia familiar, incorporando mejoras orientadas al confort y al bienestar, y ofrecerá una experiencia vacacional más cuidada y de mayor nivel, contribuyendo a elevar la oferta hotelera de uno de los núcleos turísticos más consolidados de Calvià.

Hotel Tangerine by Honne Hotels, un nuevo concepto en Magaluf

La oferta hotelera de Magaluf se ampliará en 2026 con la apertura del Hotel Tangerine by Honne Hotels, que sustituirá al antiguo HSM Don Juan tras una profunda reforma. Concebido como un hotel para adultos y encuadrado en la categoría de tres estrellas superior, el establecimiento apuesta por un concepto moderno y funcional, orientado a estancias más largas y a perfiles como nómadas digitales y viajeros de negocios.

Entre sus servicios destacan un espacio de coworking, zonas exteriores con camas balinesas junto a la piscina y una propuesta gastronómica basada en brunch ilimitado, pensada para disfrutar del clima y del estilo de vida mediterráneo.