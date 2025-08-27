La aerolinea Air Europa volará a Ginebra a partir de junio de 2026

miércoles 27 de agosto de 2025 , 09:31h

Air Europa ampliará su operativa en Suiza a partir del verano de 2026. El próximo 19 de junio, la aerolínea inaugurará una nueva ruta con la que conectará el hub estratégico de Madrid-Barajas con Ginebra a través de dos frecuencias diarias. De esta manera, incrementará la oferta al país y sumará un nuevo destino a su red europea.

Con el inicio de la temporada estival y de manera permanente, Air Europa contará con dos vuelos que partirán desde Madrid a la ciudad suiza a las 7:55 y a las 16:40. Los vuelos en sentido opuesto despegarán desde Ginebra a las 10:50 y a las 19:35, lo que multiplicará las posibilidades de elección para los clientes.

Este nuevo destino viene a complementar la actividad de la compañía en Suiza, donde ya opera con éxito otra ruta entre Madrid y Zurich, con dos frecuencias diarias. El año pasado, solo en esta conexión se contabilizaron cerca de un cuarto de millón de pasajeros. La nueva ruta a Ginebra contará con una oferta anual superior a las 260.000 plazas lo que constata la apuesta de la aerolínea por el país donde en total estará ofertando más de medio millón de plazas al año.

Toda la operativa con Suiza se lleva a cabo con la flota Boeing 737-800 de Air Europa. Este avión, el modelo de pasillo único más vendido en la historia de la aviación comercial, garantiza una alta capacidad de pasaje y carga para rutas de corto y medio radio, asegurando al mismo tiempo el máximo confort y eficiencia en los desplazamientos.

Con la incorporación a la red de este nuevo destino, Air Europa prosigue con su plan de expansión internacional que se traduce en la llegada de nuevos aviones en los próximos meses con el objetivo de continuar disponiendo de la flota más sostenible y eficiente del mercado.