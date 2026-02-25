Tramas y fugas de Soledad Sevilla para transformar fachadas de El Corte Inglés

miércoles 25 de febrero de 2026 , 08:45h

“Cuando hago las intervenciones en el espacio, y he hecho maquetas, dibujos; cuando eso llega a ponerse en pie en el espacio real, siempre pienso que cambiaría esto, que lo haría de otra manera… siempre hay algo que modificaría, pero ya no se puede porque esta hecha la obra definitiva. Aquí no me pasó eso, de verdad, no cambiaría nada, sino que doy las gracias al equipo porque ha sabido interpretar de una manera formidable y emocionante, incluso superando un poco la propuesta que yo había hecho.” Así lo afirma Soledad Sevilla, que en colaboración con El Corte Inglés ha llevado a cabo “Tramas y fugas”, una intervención artística de gran escala que ocupará dos de los enclaves más transitados de la ciudad: la fachada de El Corte Inglés de Serrano y los escaparates de Preciados en Madrid.

La colaboración se completa con un proyecto expositivo en el stand de El Corte Inglés en ARCOmadrid, que se celebrará del 4 al 8 de marzo.

La intervención en la fachada de Serrano constituye una de las aproximaciones más ambiciosas de Sevilla al espacio urbano. En ella, la artista despliega una compleja estructura de tramas hexagonales superpuestas, un motivo que atraviesa su obra desde los años setenta y que reaparece ahora en una escala monumental.

Según señala la artista, el proyecto encontró en este emplazamiento su lugar natural: “Cuando aparece el espacio, lo tengo claro. Eso es lo que tiene que ir ahí.”

El resultado es una superficie vibrante, geométrica y atmosférica, que establece un diálogo con la arquitectura de Serrano sin imponerse a ella. “Se va a ver, pero no va a invadir ni agredir; va a integrarse en Madrid”, afirma Sevilla, subrayando la voluntad de crear una obra que active la percepción del paseante sin alterar la identidad del entorno.

En los escaparates de Preciados, la artista construye un espacio íntimo y recogido, en contraposición a la intensidad visual del entorno comercial. Se trata de una reflexión sobre la luz, la línea y la emoción en la que el visitante se enfrenta a un microcosmos poético que invita a la pausa en medio del tránsito urbano.

“La emoción es lo que te hace generar una obra… surge del interior y aparece la forma", explica la artista, cuya obra se apoya en los ejes del espacio, la luz y el color, concibe la intervención en términos de experiencia y no de representación.

En este proyecto, la ciudad se convierte en un soporte que prolonga su investigación sobre la percepción, la geometría y el tiempo. Su relación con la línea, unidad mínima que vertebra su lenguaje, vuelve a estar presente: “La línea tiene infinitas posibilidades… puede llenar un espacio hasta que desaparece como unidad", apunta Sevilla, que asegura que: “Las personas tienden a pensar que la geometría es fría, no se sabe por qué, pero al ser ajenas al conocimiento artístico piensan eso, pero no es cierto, la geometría nunca ha sido fría. Se ha estado haciendo en edificios históricos desde siempre, no es fría. Por ejemplo Sempere, que ha sido un pintor de líneas y no es frío su arte, es emocionante, cuando lo veía trabajar en el Centro de Cálculo de la Complutense, me daba cuenta de que no era, para nada, un trabajo frío…”

Una colaboración basada en el respeto y el rigor

Soledad Sevilla ha subrayado el nivel técnico y humano del equipo de El Corte Inglés durante el desarrollo del proyecto: “Pocas veces me he encontrado con un equipo tan preparado, tan contundente y tan generoso.” Este trabajo conjunto ha permitido materializar en la fachada y en los escaparates estructuras que requirieron una compleja articulación entre ingeniería, diseño y sensibilidad plástica.

Un encuentro entre público, ciudad y arte

La artista expresa con claridad qué desea que ocurra cuando un ciudadano se detenga frente a su obra, aunque sea unos segundos: “¿Esto qué es? ¿Es arte? ¿Es creación? ¿Es belleza?”. Su intervención aspira a generar una chispa de curiosidad, una pausa mínima capaz de abrir un espacio de reflexión y sensibilidad en la vida cotidiana del transeúnte, pero admite que es difícil decir que impresión pueden sacar las personas que vean estas obras, porque “cada uno se interesará por una cosa diferente, así que espero que lo miren, que lo vean y que se muestren interesados y que pregunten qué es eso, por qué es así, qué pasa… eso los que no sean del mundo del arte y no sigan mucho la creación contemporánea. Y los que si sean lo mismo dicen que es una cosa bonita, o algo así” …

La artista valenciana cree que las obras están muy bien integradas en los edificios, sin ser agresivas…

“Y lo hacen de una manera, digamos, sosegada, porque no soy una artista de mucha energía, de mucho movimiento, soy más de una forma tranquila, más remetida para dentro”, admite con una sonrisa

Soledad Sevilla ha sido una artista contracorriente, tal como ella reconoce:

“Yo nunca me he dejado llevar por las modas, porque lo que me interesa es lo que pasa en el estudio. Las tendencias, las modas o la actualidad me interesan como espectadora para estar cercano a lo que ocurre, pero no para imitarlas, yo tenía mi propia idea, mi estado de ánimo interior que es lo que me permitía hacer las obras.”

Con este proyecto, El Corte Inglés convierte sus edificios en Madrid en espacios culturales abiertos, accesibles y conectados con la gran cita internacional de ARCOmadrid, reforzando su papel como agente activo en la escena artística contemporánea.

Presencia en ARCOmadrid 2026

La colaboración culmina en el stand que El Corte Inglés presentará en ARCOmadrid, donde se mostrarán obras clave de la artista, incluyendo desarrollos que profundizan en la poética de la línea, la geometría y el tiempo.

SOLEDAD SEVILLA ESPERANDO A SEMPERE EN EL MACA

La artista acaba de inaugurar una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (Soledad Sevilla – Esperando a Sempere), que se podrá ver hasta el 17 de mayo…

“Todas esas obras son propiedad del Museo Reina Sofía, así que tengo que dar las gracias al director del museo porque ha sido generoso y ha prestado esas obras. Además Rosa Castells, directora del MACA, ha creado un espacio especial para contener esos cuadros y estoy muy contenta de cómo ha quedado”, reconoce Soledad.

“Ha sido una tarea que me plantee por etapas. No conté todo en un cuadro, hay nueve cuadros, son una generación detrás de otra y es muy importante que se mantengan. Yo pensé que esos no se iban a poder vender nunca entero, se podrán vender dos o tres o cuatro como mucho, es mi experiencia como artista en activo muchos años, y decidí que era mejor no intentar venderla y que se mantenga completa a que se fragmente y no esté la serie completa”, remata este tema.