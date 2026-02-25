Discurso del presidente de Taiwán por el Año Nuevo Lunar

miércoles 25 de febrero de 2026 , 08:30h

El presidente Lai Ching-te declaró que el Gobierno está comprometido con fortalecer las capacidades de defensa nacional y la seguridad pública de Taiwán, impulsar iniciativas de desarrollo económico y reforzar la inversión social y los programas de bienestar.



El mandatario hizo tales declaraciones en un video pregrabado publicado el 15 de febrero, antes de la víspera del Año Nuevo Lunar. Lai agradeció a las tropas y miembros de la guardia costera por su labor ininterrumpida, así como al personal dedicado en sectores como seguridad, salud y transporte público, por mantener el funcionamiento de la sociedad durante las festividades.



Según Lai, innumerables héroes anónimos han contribuido a la fortaleza y resiliencia de la nación durante el último año. El mandatario citó a los equipos de rescate y a los ingenieros que asistieron en desastres, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que impulsan la mitad de la economía de Taiwán.



El mandatario afirmó que el Gobierno continuará trabajando arduamente durante el año que comienza para salvaguardar la seguridad nacional y mantener la estabilidad social. Lai destacó que se asegurará de que Taiwán mantenga su liderazgo tecnológico y proporcionará un apoyo tangible adicional a las mipymes a fin de crear más oportunidades para los negocios taiwaneses.



Igualmente importante es fomentar el desarrollo en el centro y sur de Taiwán para construir una nación equilibrada, señaló Lai, y agregó que el Gobierno seguirá apoyando a todos los sectores de la sociedad aumentando los beneficios por maternidad y los subsidios por nacimiento, efectivos desde enero; brindando ayuda financiera adicional a los hogares de ingresos bajos y medio-bajos; y elevando las asignaciones de bienestar para agricultores de edad avanzada y los beneficios del seguro nacional de pensiones.



Lai concluyó deseando paz y prosperidad, seguridad y felicidad para todos los ciudadanos, e invitó a todos a dar la bienvenida a un año aún mejor.