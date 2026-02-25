Finnair aumenta sus operaciones con la ruta Valencia-Helsinki

miércoles 25 de febrero de 2026 , 10:15h

La nueva ruta de la compañía aérea entre ambas ciudades, que se estrenará el próximo 11 de abril e inicialmente estaba prevista de forma estacional hasta octubre, pasa a operarse todo el año. Las frecuencias semanales también aumentarán, de dos a cuatro en las épocas de mayor de demanda en verano y durante todo el invierno.

Finnair anunció hace unos meses el inicio de sus operaciones entre Valencia y Helsinki el próximo 11 de abril. La ruta, prevista inicialmente durante la temporada de verano, hasta el mes de octubre, se amplía ahora y pasará a operarse todo el año.

Las frecuencias que la compañía aérea ofrecerá entre ambas ciudades también aumentan. Al comienzo de las operaciones habrá dos vuelos semanales de Finnair conectando Valencia y Helsinki, que aumentarán a cuatro durante las épocas de mayor demanda en verano y se mantendrán en esta cifra durante toda la temporada de invierno.

«Estamos desarrollando continuamente nuestra red e incrementando la capacidad allí donde mejor sirve a nuestros clientes. Las conexiones durante todo el año garantizan que podamos ofrecer opciones de viaje fluidas y fiables a lo largo de las distintas estaciones», afirma Antti Tolvanen, vicepresidente sénior de optimización de red de Finnair.

A finales del año pasado, Finnair anunció doce nuevas rutas en verano de 2026 desde su hub en Helsinki: Valencia, en España; además de Catania, Florencia y Turín (Italia), Kos y Tesalónica (Grecia), Kuressaare (Estonia), Luxemburgo, Tirana (Albania), Alta y Stavanger (Noruega), y Umeå (Suecia).

La compañía aérea también iniciará vuelos directos a Toronto, en Canadá, en mayo y abrirá una nueva ruta a Melbourne, Australia, en octubre.