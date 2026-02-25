EXPOSICIÓN HASTA EL 17 DE MAYO DE 2026

SALAS 3-6

MUSAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN)

Comisariado: Álvaro Rodríguez Fominaya, Jon Hendricks, Connor Monahan

MUSAC dedica una amplia exposición a Yoko Ono, figura esencial en la historia del arte contemporáneo, pionera del arte conceptual, la performance y el cine experimental; música y activista por la paz.

Yoko Ono. Insound and Instructure reúne más de ochenta piezas que permiten recorrer más de seis décadas de trayectoria de la artista, desde sus célebres obras de principios los años sesenta hasta proyectos recientes que subrayan la vigencia de su pensamiento.

Yoko Ono, nacida en Tokio en 1933, estudió filosofía, poesía y composición musical entre Japón y Estados Unidos. En los años cincuenta comenzó a crear sus primeras obras y sentó las bases de una práctica que sigue evolucionando en la actualidad.

El título de la muestra tiene su origen en un concierto y una exposición que la artista celebró el 20 de julio de 1964 en la sala Yamaichi de Tokio. Los dos términos reflejan sus formas de integrar el sonido y las instrucciones en su práctica artística. El punto de partida de muchas de las creaciones de Ono son, precisamente, sus instrucciones: piezas de texto que invitan al lector a imaginar, experimentar, realizar o completar la obra. Son las ideas, más que los materiales, las que integran la esencia de su producción artística.

A principios de la década de 1960, el loft de Ono del 112 de Chambers Street de Nueva York se convirtió en un centro vital del arte experimental, donde comisarió junto a La Monte Young una serie de innovadoras performances. Las actividades de Chambers Street cimentarían las bases del movimiento Fluxus, en cuyo desarrollo Ono desempeñó un papel fundamental junto a George Maciunas. La exposición pone de relieve su influencia como pionera de la performance, el cine experimental, el arte conceptual, la instalación y la participación del público.

En 1964, Ono publicó POMELO [GRAPEFRUIT], una recopilación seminal de más de 200 instrucciones que invitan a los espectadores a ejecutar las obras con su propia participación. Algunas de las creaciones presentadas en esta muestra tienen su origen en POMELO; otras, en cambio, pertenecen a las décadas posteriores, cuando Ono abrió su visión artística al activismo y comenzó a abordar temas como el feminismo, la paz y el medioambiente desde un incansable espíritu de experimentación e investigación.

Insound and Instructure recorre casi setenta años de la vida creativa de Yoko Ono. La muestra, que reúne obras de distintas épocas y técnicas, se desarrolla como un diálogo no cronológico entre ideas, acciones y formatos, testimonio de una artista cuya práctica sigue imaginando nuevas posibilidades para el arte y para el mundo.