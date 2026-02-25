Acuerdo entre Aspar Circuit y beon.Worldwide para impulsar la proyección internacional del circuito

miércoles 25 de febrero de 2026 , 08:15h

Aspar Circuit y beon. Worldwide, a través de su división de nueva creación beon. Motor, han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica por el que ambas entidades unen capacidades para potenciar el desarrollo de eventos corporativos y la proyección nacional e internacional del circuito.

En virtud del acuerdo, beon. Worldwide incorpora el Aspar Circuit a su portfolio de espacios y apoyará la comercialización, comunicación, relaciones públicas, así como la gestión integral y producción de los eventos generados a través de los canales y segmentos acordados. Esta alianza permitirá activar el venue ante una amplia red de empresas y cuentas estratégicas, reforzando su posicionamiento en el mercado B2B.

Ubicado en Guadassuar (Valencia), el Aspar Circuit es un complejo de más de 370.000 m², concebido como un espacio multiactividad que integra pista principal, pista de karting, pista off-road, pista de tecnificación, paddock de más de 10.000 m², boxes, museo, restaurante y amplias zonas exteriores. Su infraestructura, versatilidad y conectividad —a menos de 30 minutos de Valencia y del Aeropuerto de Manises— lo convierten en un enclave idóneo para convenciones, lanzamientos de producto, roadshows, incentivos empresariales, formaciones técnicas y experiencias de marca.

La colaboración se apoya en la capacidad demostrada de beon. Worldwide en la captación de negocio, la gestión 360º de eventos y su estructura comercial con presencia en España (Sevilla, Madrid, Barcelona, Málaga, Mérida y Santander), así como en Portugal, Italia, Francia, Alemania y Oriente Medio (Dubái), facilitando una proyección internacional efectiva del Aspar Circuit.

“El Aspar Circuit nace del deporte y la competición, pero siempre ha tenido una clara vocación de apertura a nuevos usos. Esta alianza nos permite estructurar una propuesta sólida para el mercado corporativo, atraer nuevos perfiles de cliente y consolidar el circuito como un espacio de referencia más allá del ámbito deportivo”, afirma Jorge Martínez Aspar.

Por su parte, Dario Regattieri, CEO de beon. Worldwide, destaca: “Desde beon. Motor entendemos el motor como una plataforma de experiencias con un enorme valor para las marcas. El Aspar Circuit no es solo un espacio con una gran infraestructura, sino un lugar con un relato único, construido a partir de la trayectoria y la leyenda de Jorge Martínez Aspar y del talento que se forma y emerge de su escuela. Ese vínculo entre legado, alto rendimiento y proyección de futuro es lo que convierte al circuito en un escenario excepcional para eventos corporativos e incentivos empresariales que buscan autenticidad, diferenciación e impacto internacional”.

Con este acuerdo, Aspar Circuit y beon. Worldwide inician una nueva etapa de colaboración enfocada a la dinamización de la actividad empresarial, la atracción de mercado internacional y la consolidación del circuito como hub experiencial para eventos corporativos de alto valor añadido.