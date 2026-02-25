Aeterna presenta su programación final

miércoles 25 de febrero de 2026 , 08:00h

… con Jaume Balagueró, “Perfect Blue” en 4K y el preestreno de “Whistle: El silbido del mal”

Madrid suma una nueva cita con el cine fantástico. La 1ª Muestra Aeterna se celebrará del 13 al 15 de marzo de 2026 en mk2 Cine Paz y mk2 Palacio de Hielo y presenta una programación de trece proyecciones que incluye la presencia del cineasta Jaume Balagueró (“REC”, “Los sin nombre”), el pase en 4K del clásico de Satoshi Kon “Perfect Blue” (1997) o el preestreno en nuestro país de “Whistle: El silbido del mal” (2025).

La asistencia de Jaume Balagueró será uno de los grandes reclamos de esta primera edición, ya que presentará una proyección especial de su película “Los sin nombre” (1999), uno de los títulos clave del terror español contemporáneo. Su visita se integrará dentro de la Cthulhutón, la maratón de clausura de la muestra, dedicada al horror lovecraftiano.

Otro de los platos fuertes será “Perfect Blue” (1997) en una nueva remasterización en 4K y en preestreno gracias a la colaboración de Selecta Visión. De esta manera, los asistentes a la 1ª Muestra Aeterna de Cine Fantástico serán los primeros en España en ver en pantalla grande esta nueva versión antes de su estreno comercial en cines.

Entre los títulos más destacados se halla “Whistle: El silbido del mal”, el nuevo largometraje de Corin Hardy (“La Monja”), distribuido en España por Beta Fiction. Será su preestreno en nuestro país e incorpora en su reparto a la actriz española Dafne Keen, junto a nombres internacionales como Sophie Nélisse (“La ladrona de libros”, “Yellowjackets”), Percy Hynes White (“Miércoles”) o Nick Frost (“Zombies Party”, “Arma Fatal”).

Asimismo, una de las sesiones más singulares del fin de semana consistirá en la proyección especial por el 20º aniversario de “Gritos en el pasillo” (2006), una rareza del fantástico español que hizo historia por una idea tan insensata como irresistible: una película de terror protagonizada exclusivamente por cacahuetes. El pase contará con la presencia de su director, Juanjo Ramírez Mascaró.

La 1ª Muestra Aeterna destaca también por su amplia presencia de talento español. Además de Balagueró, Ramírez Mascaró o Campano, el programa cuenta con Paul Urkijo (“Errementari”, “Irati”), que asistirá a una sesión dedicada a varios de sus cortometrajes, y con parte del equipo de “La cosa en la niebla”, con la participación de su director Chedey Reyes y de la actriz Elena de Lara.

13 sesiones entre clásicos, preestrenos e inéditos

El viernes 13 de marzo, en mk2 Cine Paz, la muestra abrirá con el preestreno en España de “Whistle: El silbido del mal”, el nuevo trabajo de Corin Hardy. La jornada continuará con “La cosa en la niebla”, que se presentará con la participación del director Chedey Reyes, el guionista Juanjo Ramírez Mascaró y la actriz Elena de Lara. Un filme que obtuvo dos premios en su reciente paso por el Festival de Cine de Ciencia-Ficción de Miami.

El sábado 14 de marzo, en mk2 Palacio de Hielo, la programación comenzará con dos títulos de perfil más clásico y popular, “Una pandilla alucinante” (1987) y “Aracnofobia” (1990). Ya por la tarde, llegará el pase en 4K de “Perfect Blue” (1997) y, a continuación, “OT [Burning]” (2024), un thriller de terror psicológico procedente de Kirguistán e inédito en España.

La jornada del sábado se completará con “Chainsaws Were Singing” (2024), una comedia con elementos musicales y gore, y cerrará con “Ocurrió cerca de su casa” (1992), falso documental belga que se ha mantenido como título de referencia dentro del cine de culto europeo.

El domingo 15 de marzo comenzará con una maratón de cortometrajes de Paul Urkijo, que presentará seis piezas y participará en un coloquio posterior. A continuación se proyectará “Gritos en el pasillo” (2006), presentada por Juanjo Ramírez Mascaró, y por la tarde la Muestra Aeterna se despedirá con la Cthulhutón, una triple sesión que incluye “Los sin nombre” (1999) presentada por Jaume Balagueró, “The Void” (2016) en su 10º aniversario y el preestreno de “Cuántica Rave”, con presentación de Paco L. Campano.