Nueva ley impulsa una nueva ley para proteger la Serra de Tramuntana

miércoles 25 de febrero de 2026 , 09:45h

Mallorca trabaja en el cuidado de uno de sus elementos más preciados: su rico y valioso entorno natural y cultural. El Consell de Mallorca ha presentado la antepropuesta de Ley de la Serra de Tramuntana, una norma destinada a dotar a este paisaje cultural único de una herramienta eficaz para asegurar su protección, gestión, conservación y viabilidad económica. Cabe recordar que la Serra de Tramuntana es Patrimonio Mundial por la UNESCO como “paisaje cultural”, obra de la interacción entre los factores naturales y humanos a lo largo de los siglos.

La futura ley busca establecer un marco jurídico completo que permita reforzar la protección del territorio y mejorar su gestión. El presidente del Consell de Mallorca ha señalado que se trata de “una herramienta para proteger y conservar el paisaje cultural amparado por la declaración de la UNESCO, fruto del diálogo con ayuntamientos, propietarios y todos los sectores implicados”.

La norma se enmarca, además, en los ejes que guían la gobernanza en Mallorca: corresponsabilidad público-privada, protección de la calidad de vida y defensa del entorno natural. En el ámbito turístico, se alinea con la apuesta por un modelo irrenunciablemente responsable, en coherencia con el Mallorca Pledge.

Entre las principales novedades, el texto amplía el ámbito de protección para incluir fincas, núcleos y zonas estrechamente vinculadas históricamente a la Serra, pero que habían quedado fuera del trazado inicial.

Además, se crea por primera vez la figura de la evaluación de impacto patrimonial para cualquier actuación que pueda afectar a los valores que definen este paisaje cultural. Asimismo, el Consorcio Serra de Tramuntana pondrá en marcha un sistema de indicadores para evaluar el impacto de los visitantes y establecer la capacidad de acogida del territorio con el fin de evitar efectos negativos.

Agricultura y ganadería

La propuesta sitúa al sector primario como un elemento central en la conservación del paisaje cultural, con medidas para recuperar campos de cultivo abandonados, impulsar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios y reconocer por primera vez la actividad cinegética como parte del sistema de gestión del territorio.

Otra de las novedades es el reconocimiento del valor de las possessions como elementos clave del paisaje cultural. Asimismo, la ley permitirá el desarrollo de actividades complementarias compatibles con la conservación, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de las fincas y evitar su abandono.

El texto refuerza igualmente la protección del patrimonio cultural mediante la creación de catálogos e inventarios, la protección de elementos singulares como olivos y encinas monumentales o conjuntos de bancales y la conservación aplicando las técnicas tradicionales.

Por último, incorpora medidas para afrontar retos actuales como la contaminación lumínica y acústica, con la creación de un órgano de coordinación interinstitucional con capacidad para adoptar decisiones conjuntas entre administraciones.

El presidente del Consell ha afirmado que “esta ley no es solo una norma, es un compromiso con la Serra, con el futuro de Mallorca”, y ha subrayado que el objetivo es alcanzar el máximo consenso para garantizar su continuidad. El texto estará en exposición pública hasta el 15 de abril para la presentación de alegaciones.