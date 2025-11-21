El Festival de Mérida lleva la exposición Esa minoría inmensa a Lisboa

viernes 21 de noviembre de 2025 , 09:00h

El emblemático Museu de Lisboa acogió la inauguración de la exposición Esa Minoría Inmensa, fruto de la colaboración entre el museo lisboeta, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, que permanecerá en el museo portugués hasta el 31 de enero de 2026.

La exposición pudo verse durante el pasado mes de julio y agosto en la sede que comparten en Mérida el Festival de Teatro y el Consorcio y en el museo Oiasso de Irún con gran éxito de público.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, el gerente general del Consorcio Patronato Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Pedro Blanco, el presidente del Consejo de Administración de Egeac, Pedro Moreira, el embajador de España en Lisboa, Juan Fernández Trigo, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, el director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, la comisaria de la exposición, Rocío Ayerbe, y la coordinadora del Museo de Lisboa-Teatro Romano, Lídia Fernandes, entre otros.

A través de una cuidada selección de piezas arqueológicas halladas en Mérida, antigua Augusta Emerita, el visitante descubrirá una ciudad romana más cercana y humana, tejida con las historias de quienes vivieron, amaron, lucharon y murieron al margen del poder, pero en el centro de la historia real. Una exposición para mirar el Imperio desde abajo, desde la perspectiva de quienes lo habitaron en su día a día.



Ifigenia llega a Lisboa



La inauguración de la exposición no fue la única muestra del Festival de Mérida en la capital portuguesa, ya que la obra Ifigenia, estrenada en la edición 70 del Festival, fue representada anoche en el teatro Capitolio de Lisboa.

La representación, organizada en colaboración entre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la Junta de Extremadura y la Embajada de España en Portugal, contó con la presencia de diferentes autoridades del país como el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo, el presidente de EGEAC, Pedro Moreira, los embajadores de Brasil, Panamá y México en Portugal, Alonso Dezcállar, cónsul de España en Portugal, y Richard Bueno Hudson, director del Instituto Cervantes en Portugal, entre otros.

Ifigenia, producida por Maribel Mesón, escrita por Silvia Zarco, dirigida por Eva Romero y protagonizada por María Garralón, Fran Cánovas, que ayer interpretó el papel de Agamenón que habitualmente realiza Juanjo Artero, Beli Cienfuegos, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Alberto Barahona, Néstor Rubio, Rubén Lanchazo y Maite Vallecillo, fue estrenada en 2024 en el Festival de Mérida y en 2025 regresó al Festival, siendo representada en el Teatro Romano de Mérida y en el Festival de Ostia Antica de Roma.