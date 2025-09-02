Taiwán aprueba la estrategia “Turismo 2030” para fortalecer el sector turístico

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:29h

La iniciativa Turismo 2030, propuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Taiwán, fue aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo (NDC, siglas en inglés) el 28 de agosto, lo que pone de relieve el compromiso del Gobierno con el impulso de dicha industria y la cantidad de visitantes.La iniciativ

a se centra en impulsar la digitalización, la innovación, la resiliencia y la sostenibilidad del sector turístico, señaló el NDC, añadiendo que su objetivo es convertir el turismo en una industria de mil millones de dólares estadounidenses (32.730 millones de dólares estadounidenses) para 2030.

En virtud de esta iniciativa, la Administración de Turismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerá un instituto especializado en capacitación y promoción, informó el NDC. El plan también busca atraer a más viajeros internacionales mediante la expansión de los mercados para asistentes a ferias de negocios, pasajeros de cruceros, nómadas digitales y turistas de alto nivel, con un aumento previsto del gasto diario promedio de entre el dos y el cuatro por ciento anual, aseveró este consejo.

El NDC indicó que se promocionarán cien atracciones turísticas destacadas y eventos importantes, entre ellos el Festival de los Faroles de Taiwán, a fin de impulsar el turismo nacional, e indicó que se espera que el gasto turístico per cápita crezca entre el dos y el cuatro por ciento anual.

La iniciativa también enfatiza el desarrollo regional equilibrado, y la Administración de Turismo está implementando planes para promover atracciones transregionales y mejorar las instalaciones en áreas paisajísticas nacionales, reveló el NDC. El consejo añadió que se está fomentando un turismo diverso y sostenible que resalta la cultura, la ecología, las granjas, las comunidades hakka y los asentamientos indígenas.

Asimismo, la Administración de Turismo lanzará un sitio web inteligente para la gestión de áreas escénicas con el propósito de aumentar la eficiencia y fortalecer la seguridad de los visitantes. Al mismo tiempo, se modernizará su servicio de información I-center a fin de mejorar la calidad de los servicios turísticos a nivel nacional.

Según el NDC, a medida que el turismo mundial se recupera, el Gobierno planea atraer más visitantes internacionales mediante la organización de más conciertos, convenciones, exposiciones y eventos deportivos. Dichos esfuerzos, junto con esta iniciativa, buscan cumplir el objetivo del presidente Lai Ching-te de convertir a Taiwán en una nación orientada al turismo e impulsar el crecimiento económico, indicó el consejo.