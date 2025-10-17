Experiencia única: Max Center presenta un espectáculo inmersivo

viernes 17 de octubre de 2025 , 08:14h

El centro comercial Max Center, gestionado por Sonae Sierra, (Barakaldo) se convierte en un escenario futurista los días 17, 18, 24 y 25 de octubre con un espectáculo inmersivo que combina el arte digital con efectos especiales de iluminación y sonido: Max Center Show Immersive.

En la plaza central de Max Center el público participante se sentirá en un entorno de realidad virtual, y asistirá a la creación de un nuevo cyborg llamado ‘Astra’. Cuando el cyborg protagonista cobre vida y despierte, visualizará hologramas de la Tierra y de sus paisajes. Astra sentirá curiosidad por salir al exterior y conocer a los humanos.

El audiovisual 3D en alta resolución que se proyectará sobre la pantalla digital de la plaza central, tendrá una duración aproximada de 15 minutos, en tres funciones al día, a las 19:00 h., a las 20:00 h. y a las 21:00 h.

Cabe señalar que la pantalla digital de Max Center tiene un formato único con las siguientes especificaciones técnicas: una dimensión de 16,5 m. de alto por 4,5 m. de ancho en la superficie frontal, y 2,5 m. de ancho en cada uno de los laterales, con una resolución de 25 millones de píxeles, lo que conlleva que cualquier contenido tenga que ser producido de manera específica para este formato.

"Con Max Center Show Immersive queremos ofrecer al público una experiencia sensorial única. Es la primera vez que en el Estado un centro comercial apuesta por un formato de proyección de estas características, y estamos muy orgullosos de poder acercar este tipo de propuestas innovadoras a todos nuestros visitantes”, afirma Blanca Uriarte, directora de Max Center.

Además del citado audiovisual y efectos especiales con iluminación, sonido y humo, se contará con un animador del espectáculo y merchandising.

El evento está dirigido para todos los públicos visitantes del centro comercial, combinando entretenimiento y tecnología en un mismo espacio. Max Center se consolida, así como un referente en experiencias innovadoras, apostando por propuestas únicas.