La tradición mexicana se instala en el Hotel Santo Mauro para celebrar el Día de Muertos

viernes 17 de octubre de 2025 , 08:26h

Por segundo año consecutivo, el hotel Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel, Madrid, se ha propuesto hacernos disfrutar de los símbolos más señeros de la festividad del Día de Muertos desde su privilegiado enclave en el centro de Madrid.

Tras el éxito del pasado año, esta tradicional festividad mexicana, con sus típicos sabores y su colorida estética, impregnará durante una semana el Santo Mauro, que de nuevo se ha apoyado en la Fundación Casa de México en España -encargada de fortalecer la relación entre México y España a través de la promoción cultural, empresarial y de desarrollo comunitario- para ofrecer a sus clientes una animada alternativa a Halloween y a nuestro solemne Día de Todos los Santos.

Del 25 de octubre al 2 de noviembre, la entrada del hotel y su vestíbulo se engalanarán con los tradicionales motivos alegóricos de esta festividad -incluyendo un altar con calaveras de barro negro de Oaxaca, grandes velas escamadas, papel picado y coloridas flores-. Una seductora forma de introducir a todos sus visitantes en esta fiesta y a participar activamente de su espíritu vitalista.

Con este mismo fin, el Hotel Santo Mauro ofrecerá durante estos días dos combinados creados especialmente para esta celebración por los mixólogos del hotel: Alma de Cempasúchil, un cóctel vibrante y lleno de tradición, inspirado en la flor emblemática del Día de Muertos, y Paloma del Más Allá, un cóctel refrescante y ligeramente picante que evoca la conexión entre el mundo de los vivos y los espíritus.

El primero de ellos es una margarita especial que combina tequila reposado, jugo fresco de lima, un toque de jarabe de agave y un delicado sirope de flor de cempasúchil, que aporta un aroma y sabor único al conjunto. Este trago, ideal para celebrar la vida y honrar a quienes ya no están con nosotros, se ofrece servido con un borde de sal con chile y decorado con un pétalo de flor comestible. Por su parte, la segunda propuesta es una reinterpretación mística del clásico cóctel Paloma, que combina tequila blanco, jugo fresco de toronja, un toque de jugo de limón y soda, además de un toque de chile en polvo en el borde.

Además, en honor a la gran tradición mexicana, el tradicional pan de muerto -similar a nuestros huesos del santo- estará a disposición de todo aquel que quiera acompañar su café o su infusión con un delicioso toque dulce, bien cargado con toda la energía de esta fiesta única en el mundo.