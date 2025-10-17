viernes 17 de octubre de 2025 , 08:28h

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se ha reunido con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, para presentar sus propuestas para la nueva Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Entre las aportaciones de los catorce municipios, que aglutinan más del 90% de la actividad del sector en Canarias, figura que el nuevo texto contemple medidas para impulsar la calidad del empleo y la formación enfocadas en la mejora de los servicios. También que reconozca la singularidad de los municipios turísticos, fortalezca su capacidad de planificación y gestión, y avance hacia un modelo más sostenible, eficiente y adaptado a los retos actuales del sector.

El encuentro se ha celebrado en el marco de las conversaciones que mantiene la Consejería de Turismo y Empleo con los interlo Igor es que participan en el sector turístico de Canarias para la ordenación legal del turismo en las islas. Los representantes de la AMTC ponen el acento en la urgencia de dotar a las administraciones locales de competencias, recursos y herramientas que les permitan gestionar eficazmente los servicios públicos asociados al turismo, al tiempo que se garantizan los principios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y reducción de la huella de carbono.

Una de las principales necesidades que desde la AMTC se ha trasladado al Gobierno de Canarias es que el nuevo marco asegure la coherencia entre la planificación turística y los planes municipales de vivienda, con el objetivo de abordar el uso turístico del suelo residencial sin poner en riesgo el acceso a la vivienda de la población residente. En este sentido, se propone la incorporación de instrumentos legislativos que permitan una ordenación territorial simplificada, pero eficaz, especialmente en aspectos como la movilidad, el uso de infraestructuras, la gestión de residuos o la seguridad.

Asimismo, los miembros de la AMTC piden que la futura ley contemple una evaluación realista de la capacidad de carga de los destinos turísticos, no solo desde el punto de vista de plazas alojativas, sino también en cuanto a la presión sobre los servicios públicos municipales. Se considera fundamental establecer criterios claros que ayuden a planificar con rigor y sostenibilidad.

Por último, los municipios de la AMTC han trasladado al viceconsejero que es clave el reconocimiento normativo del municipio turístico como una figura específica, con un régimen especial adaptado a su realidad y funciones. Esta categorización permitiría avanzar en la definición de competencias propias, mejor financiación y una gobernanza más cercana al territorio, basada en la digitalización y la capacidad de respuesta de las administraciones locales ante las necesidades del sector y de la ciudadanía.



El alcalde de Adeje y presidente de la asociación, José Miguel Rodríguez Fraga, ha expresado que “desde los municipios de la AMTC solicitamos que la nueva ley incluya herramientas que nos permitan ejercer una gestión turística eficaz, estable y sostenible”.

“Los municipios turísticos soportamos la mayor carga de visitantes y necesitamos capacidades reales para planificar y gestionar los servicios públicos vinculados al turismo. Esto implica inversiones bien dimensionadas y criterios claros para garantizar que el modelo turístico beneficie tanto al visitante como al residente sin perder de vista la protección del patrimonio natural y cultural que nos hace únicos”, añadió.

Los representantes de la AMTC han compartido que la formación técnico-profesional turística es clave para la recualificación del destino a través del talento local. Actualmente desde la Asociación, se está trabajando, a través del proyecto Soy Canary Green, impulsado junto a Telefónica, en el desarrollo de talleres gratuitos para la capacitación de las empresas y agentes del sector.

La futura norma sustituirá a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo y a la 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, con el objetivo de dotar a Canarias de un marco normativo que esté a la altura de los retos actuales y futuros para que el archipiélago siga siendo un destino competitivo, sostenible y socialmente justo.