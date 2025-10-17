HUAWEI y Tadej Pogaar, campeón del Tour de Francia, se unen en un épico desafío ciclista

viernes 17 de octubre de 2025 , 08:19h

Con motivo de la celebración de su 100º aniversario, HUAWEI ha colaborado con Tadej Pogačar, cuatro veces campeón del Tour de Francia, en el emocionante «Pogi Challenge», un evento ciclista único en su género denominado «S klanca v klanc», que se celebró en el impresionante escenario de los Alpes eslovenos. Esta carrera exclusiva, limitada a solo 1.189 participantes, entre los que se encuentran ciclistas aficionados y profesionales, invita a todos a superar sus límites en una de las subidas más exigentes de Eslovenia junto a HUAWEI WATCH GT 6 Pro.

El evento, que comenzó en la ciudad natal de Pogačar, cerca de Komenda, simboliza tanto su trayectoria personal como la rica cultura ciclista de Eslovenia. Los ciclistas se enfrentaron a un agotador recorrido de 23 kilómetros con un impresionante desnivel de 1.189 metros y una pendiente media del 7,6 %, lo que lo convierte en una de las subidas más duras de la región. El desafío se dividió en dos segmentos: un «Friendly Town Ride» de 9,1 km por las calles de la infancia de Pogačar, seguido del «Pogačar Chase Segment» de 13,9 km, en el que los participantes salieron primero y el campeón lo hizo 10 minutos más tarde para alcanzarlos. Con HUAWEI WATCH GT 6 Pro a la cabeza, los ciclistas no solo compitieron contra un profesional, sino que también compitieron por alcanzar su propia cima.

HUAWEI WATCH GT 6 Series ofrece a los ciclistas funciones profesionales diseñadas para optimizar el rendimiento y la seguridad. Con simulación de potencia virtual, seguimiento de la elevación y monitorización avanzada de la frecuencia cardíaca y la SpO₂, HUAWEI WATCH GT 6 Series garantiza que los ciclistas estén informados y mantengan el control durante toda la subida. Su sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower 2.0 ofrece precisión GPS de doble frecuencia y seis satélites, lo que hace que cada pedaleo cuente.

Otra característica destacada de HUAWEI WATCH GT 6 Series que resulta especialmente atractiva para los ciclistas de larga distancia es su batería de duración ultralarga. Diseñado para aumentar la utilización de la energía y la densidad celular, este reloj inteligente ofrece hasta 21 días de autonomía con una sola carga1, ¡suficiente para superar el Pogačar Challenge varias veces!

HUAWEI quiere inspirar a todos los entusiastas del deporte a superar sus límites personales. A los participantes en la carrera se unieron destacados atletas internacionales y personalidades de las redes sociales, que mostraron las capacidades de HUAWEI WATCH GT 6 Pro en tiempo real. Este evento ha sido un homenaje al espíritu de superación personal que encarnan tanto HUAWEI como Tadej Pogačar para ofrecer a ciclistas de todos los niveles la oportunidad de experimentar el ciclismo de élite con el apoyo de la tecnología wearable de HUAWEI más avanzada.

Este desafío (Pogi Challenge) también ha servido como plataforma para el propósito de HUAWEI de hacer que los deportes de alto rendimiento sean accesibles para todos. HUAWEI ha presentado recientemente «Now Is Yours» con el compromiso de fomentar un diálogo más profundo con una nueva generación de consumidores globales. La propuesta de HUAWEI se basa en la apertura y la inclusividad, con el objetivo de crear una resonancia cultural y emocional a través de una tecnología que se percibe como innovadora y humana.