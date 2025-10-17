Pelican se consolida como uno de los grandes referentes gastronómicos en Alicante

Con dos locales, uno en el centro y otro en la playa de San Juan, su concepto ha logrado destacarse entre la oferta gastronómica local. Descubre por qué este restaurante se ha convertido en un referente imprescindible de la zona.

Hay espacios que son mucho más que un lugar para comer. Enclaves donde la gastronomía se entrelaza con la esencia del lugar y un servicio impecable, creando momentos que se quedan en la memoria y transforman una comida o cena especial en una experiencia inolvidable. Ese es el caso del restaurante Pelican, con dos ubicaciones en Alicante y el objetivo de sumergir a los comensales en un viaje sensorial a través de la gastronomía japonesa de las diferentes regiones del mundo.

Un restaurante único que no podemos perdernos, por las sigueintes razones….

Con una amplia trayectoria en la alta cocina japonesa, el chef Pablo Berenguer Solbes lidera la propuesta de Pelican, fusionando sabores de todo el mundo con una visión contemporánea de la gastronomía nipona con toques mediterráneos. Su enfoque combina técnica, creatividad y respeto por el producto, logrando platos que sorprenden tanto por su sabor como por su estética.

Su carta está pensada para garantizar una experiencia que despierta todos los sentidos, con platos como el Katsu Sando, un delicado sándwich japonés de cerdo empanado, crujiente por fuera y tierno por dentro, o el Usuzukuri de hamachi japonés, ponzu, jalapeños y ajo, una elaboración suave y delicada que combina matices cítricos y toques salados con una presentación impecable.

Pelican cuenta con dos ubicaciones privilegiadas: en la Playa de San Juan, junto al mar, con un espacio amplio y una terraza acristalada; y en la Plaza Gabriel Miró, en pleno centro de la ciudad. Ambos comparten la misma esencia, pero ofrecen un ambiente distinto: el primero invita a disfrutar con calma, mientras que el segundo ofrece un ambiente más animado y festivo.

Pelican ofrece una experiencia completa, con la mejor mixología disponible en La Destilería, un espacio íntimo y exclusivo situado en la planta baja del local de Gabriel Miró. Su iluminación cuidada y la mejor música crean el ambiente perfecto para disfrutar de una coctelería de autor con inspiración oriental. El lugar ideal para poner el broche final a una noche especial, hasta la 1:30 de la madrugada.

Servicio cercano y profesional. El equipo de Pelican destaca por su atención personalizada, con recomendaciones de platos y bebidas adaptadas a los gustos de cada comensal, creando un ambiente acogedor y memorable.

Por todo ello, Pelican no es solo un restaurante; es un destino donde cada plato, cada detalle y cada espacio están pensados para crear recuerdos inolvidables.