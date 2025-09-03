Descubrir las Islas Baleares a través de sus rutas más auténticas

miércoles 03 de septiembre de 2025 , 10:07h

Desde los tranquilos recorridos del norte de Ibiza hasta los populares caminos de la Sierra de Tramuntana de Mallorca, la red de senderos de las Islas Baleares regala un plan ideal para disfrutar del archipiélago en estos meses. Entre paisajes fotogénicos, pueblitos escondidos entre la roca y un mar profundamente azul, los amantes del senderismo podrán descubrir la riqueza de las islas en una experiencia que combina naturaleza, desconexión, cultura y un profundo respeto por el entorno.

Un paraíso de paisajes diversos en Mallorca

Caminar por la mayor de las Islas Baleares es adentrarse en un mosaico de montañas, olivares centenarios y bellísimas costas, conectando con su esencia a través de sus rutas señalizadas. Uno de sus senderos más destacados es el GR-221, también conocido como la Ruta de la Pedra en Sec, que atraviesa la Sierra de Tramuntana —Patrimonio Mundial de la UNESCO—, guiando al viajero por pueblos tradicionales, encinares y cimas imponentes en su recorrido entre Andratx y Pollença.

El patrimonio histórico es otro de los protagonistas de estos caminos, ya que en el corazón de Mallorca pueden encontrarse antiguos edificios restaurados y convertidos en refugios para excursionistas. Precisamente, en la Serra de Tramuntana se están desarrollando tres proyectos financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que tienen como objetivo transformar construcciones de antiguos usos agrícolas en alojamientos para senderistas. El primero en completarse ha sido el de la finca pública de Galatzó, donde el edificio de Ses Porqueres se ha rehabilitado y abierto como refugio para excursionistas.

También son recomendables el itinerario por el Parque Natural de Mondragó, un destino idóneo para conocer la biodiversidad autóctona, o la nueva ruta East Mallorca, que contará con un trazado de más de 100 kilómetros y se inaugurará a finales de este año.

Menorca, donde el patrimonio cultural y la naturaleza se encuentran

La isla menorquina cuenta con rutas para todos los gustos y niveles, aunque todas tienen un denominador común: unas vistas únicas. Una de las favoritas es el Camí de Cavalls, una antigua ruta de caballos que rodea toda Menorca, aunque también hay alternativas menos conocidas para una experiencia de lo más auténtica. El impresionante camino de la Fontana, de altísimos acantilados, o los recorridos del Parque Natural de S'Albufera des Grau, repletos de exuberante vegetación mediterránea, son algunos de los rincones más sorprendentes de la isla.

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2023, la Menorca Talayótica representa un escenario especial para el senderismo cultural. La red de rutas de la isla traza un recorrido por sus monumentos prehistóricos, caminos rurales y paisajes inexplorados, ofreciendo un equilibrio entre naturaleza y arqueología.

Ibiza, un secreto para ser descubierto a pie

Lejos del bullicio de la afamada noche ibicenca, el norte de Ibiza ofrece Pequeñas Rutas (PR) que se adentran en un entorno rural, con panorámicas sobre el mar y hacia el interior mediterráneo. Estas sendas, cada vez mejor señalizadas, permiten descubrir de una forma sostenible la otra cara de Ibiza: natural, tranquila y llena de tradición.

Ya sea siguiendo sus senderos costeros o las rutas que atraviesan bosques frondosos y valles pintorescos, los senderistas pueden explorar los rincones más recónditos de la isla. Antiguas fortificaciones y torres de vigilancia situadas en sus puntos más altos, así como cuevas escondidas y manantiales naturales son algunas de las sorpresas del camino.

Formentera, un remanso de paz rodeado de mar

A pesar de su reducido tamaño, Formentera cuenta con más de 30 rutas verdes señalizadas para desconectar del día a día y contagiarse de la calma que caracteriza la isla. Dunas, playas, salinas y acantilados rocosos obligan a los senderistas a hacer altos en el camino para apreciar la belleza paisajística de la zona en recorridos como el de La Mola o el Parque Natural de Ses Salines.

Los caminos de la isla también pasan por antiguos molinos de viento, torres defensivas y cuevas marinas, enlazando la historia de la isla con su patrimonio de plantas endémicas y aves migratorias.